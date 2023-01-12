«Можем объяснить»: в VK Group потребовали вернуть уехавших из России сотрудников

В VK Group потребовали вернуть уехавших из России сотрудников, пишет «Можем объяснить». Компания обирается уволить всех, кто не вернётся. Об этом телеграм-каналу сообщил источник, знакомый с положением дел в организации. Другой собеседник в менеджменте VK подтвердил, что руководителям отделов велели вернуть удалённых сотрудников в Россию, якобы в связи с вопросами безопасности серверов и желанием не допускать утечек в компании.



Основанием для увольнения тех, кто не собирается обратно, может стать готовящийся «закон Клишаса», запрещающий удалённую работу сотрудникам некоторых сфер, в том числе IT. По мнению собеседника «МО», настоящей причиной для такого решения может быть подготовка к новой волне мобилизации.

Ранее «Можем объяснить» писал про попытки аналогичных запретов на удалённую работу в ВТБ, «Открытии», «Сбербанке», «Мегафоне» и «Билайне», сотрудников которых настоятельно просили вернуться на из-за границы. В декабре разговоры об этом, как сообщалось, проводились и в подразделениях «Яндекса».



11 января стало известно, что Россию мог покинуть каждый четвертый IT-разработчик. Глава Минцифры Максут Шадаев в декабре заявлял, что из страны в этом году уехало около 100 тыс. российских айтишников. По данным министра, 80% из них продолжают работать на российские компании.

UPD: VK не собирается увольнять находящихся за границей сотрудников, рассказал источник в компании российским СМИ. Он отметил, что на рынке и так дефицит айтишников и что ни одна компания в России не пойдет на такой шаг. По его словам, работникам с доступом к закрытым данным предложат либо вернуться, либо заняться другими проектами.



В самой VK заявляют, что график и формат работы специалистов определяется индивидуально.



РБК в пресс-службе компании заявили, что отрудники VK работают в гибридном формате, часть работы они могут выполнять дома, при этом некоторые специалисты обязаны большую часть рабочего времени проводить в офисе из-за «доступа к определенным ресурсам, обеспечивающих безопасность данных пользователей, сотрудников и контрагентов».



«VK работает в гибридном формате. График и формат работы специалистов определяется индивидуально», — говорится в сообщении.



Источник РБК в компании повторил тезис, что увольнять сотрудников не планируют, так как рынок испытывает дефицит ИТ-специалистов, но указал при этом, что в других ИТ-компаниях, банках и госучреждениях часть сотрудников с доступом к критическим данным могут работать только из офиса. «Работать из-за рубежа такие сотрудники не могут, поэтому им предлагают либо вернуться, либо заниматься проектами, которые не подразумевают наличия доступов к важным данным», — резюмировал он.