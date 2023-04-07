Тема недели: предложение закрыть «Википедию»

На этой неделе глава Совета по правам человека (СПЧ) при Президенте РФ Валерий Фадеев высказался за закрытие «Википедии», а депутат Антон Горелкин напомнил о таком «инструменте», как замедление. Кроме того, платформу оштрафовали на 800 тыс. руб. за песню музыкальной группы «Психея».

В чём сила популярной онлайн-энциклопедии, рассуждают наши эксперты:

«За функционирование и поддержку русскоязычной «Википедии» и множества других просветительских и научных вики-ресурсов отвечает НП «Викимедиа РУ», а если говорить про международный ресурс, то — Wikimedia Foundation, и, как понимаю, именно им российские власти назначают штрафы за неудаление материалов. На текущий момент таких запрещенных в России статей в Википедии набралось уже более 100.

Но люди из «Викимедиа» не являются теми, кто диктует политическую волю «коллективного Запада» по написанию энциклопедических статей, как то хотят представить российские депутаты, сенаторы и представители СПЧ. Это ученые, научные сотрудники, просветители. Материалы вики-статей открыты для написания всем, но они должны соответствовать правилам написания и ссылкам на авторитетные и научные источники информации, подтверждающие достоверность представленной информации. Иначе любая статья превратится или в помойку, или в фейк, или в несуразицу.

Сила «Википедии» в саморегуляции. Это проверенные годами механизмы совместной работы. Это сообщество, в котором найден определённый баланс, насколько это возможно для такого огромного коллектива авторов. Любое госвмешательство любой страны в этот процесс внесёт негативный фактор для этого научного сообщества и разрушит баланс, превратив уникальный для всего человечества энциклопедический ресурс знаний в госпропаганду.

Особенно удивительно слышать намёки на замедление «Википедии» в России как по возможному рычагу влиянию на вики-сообщество. Интересный подход — тормозим доступ к науке, знаниями и просвещению? К сожалению, это очень хорошо отражает текущую конъюнктурную действительность (оставив за скобками технический момент, как они в принципе собираются «замедлять» передачу текстовой информации)».