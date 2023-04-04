Глава СПЧ призвал «закрыть Википедию» и в тысячу раз сократить число компаний, хранящих данные роcсиян

На пресс-конференции, приуроченной к Международному дню интернета, глава Совета по правам человека (СПЧ) при Президенте РФ Валерий Фадеев высказался за закрытие популярной онлайн-энциклопедии Wikipedia:

«Мое мнение относительно «Википедии» — её надо закрыть, но она же удобна в некоторых аспектах… очень удобна для получения справок, там много искажений, мягко говоря, когда речь идет о политике, об истории, а вот простые вещи удобно, альтернативы то нет… Нужно как можно быстрее создать альтернативу и закрыть «Википедию» — это моя позиция».

«Еще раз, чтобы вы поняли: я не призываю закрыть ее завтра, но, конечно, надо двигаться к закрытию „Википедии“, потому что это идеологический, политизированный продукт», – сказал глава СПЧ.

Член СПЧ Игорь Ашманов добавил, что российская сторона не может повлиять на «Википедию» и назвал ее «стратегическим оружием» из-за большого количества «перекосов» в подаче информации. «Мы не можем на них повлиять, там все перекошено. И это стратегическое оружие. Поэтому нужно делать аналоги и блокировать», – заявил Ашманов.

Он напомнил, что в настоящее время в России идет работа над пополнением аналога «Википедии» — научно-образовательного энциклопедического портала «Знания», созданного на базе Большой российской энциклопедии, одной из особенностей этого портала является отсутствие анонимности у авторов статей.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Фадеева:

«Вы знаете, что в различных форматах, на разных форумах и на разных уровнях неоднократно высказывалась точка зрения о том, что нам необходимо создавать аналог «Википедии», причем который содержал бы действительно проверенную и точную, объективную информацию. Потому что мы знаем, что в «Википедии» очень много искажений, очень много неправды, очень много ошибок — исторических, фактологических. Поэтому, конечно, создавать аналог нужно обязательно».

При этом русская «Википедия» в марте текущего года обновила рекорд по посещаемости, набрав за месяц более 1,302 млн просмотров.

Высказался глава СПЧ также о персональных данных и об искусственном интеллекте (ИИ).



Количество компаний в России, которые могут собирать и хранить персональные данные граждан, необходимо сократить до 10-20, считает он.



«Сейчас примерно 50 тыс. компаний, в первую очередь организаций, частных компаний, собирают и хранят персональные данные. Речь идет о том, чтобы создать круг ответственных хранителей данных — 10 или 20 крупных компаний, где хранились бы эти данные», – заявил Фадеев. Он добавил, что это позволит резко снизить количество утечек данных.



Искусственный интеллект можно применять для написания несложных новостей, но полностью заменить журналистов он не сможет, также сказал глава СПЧ.



«Когда эту тему обсуждают, то имеют в виду обычно несложные новости, спортивные новости. Наверное, несложная программа в состоянии написать спортивную новость или информацию о погоде. А вот написать очерк, написать репортаж - это невозможно, какими бы ни были эти программы даже в будущем. Репортаж — главный журналистский жанр. <…> Приехать, разобраться, узнать, что произошло, поговорить с людьми — эмоция должна быть. Наша журналистская работа — это почти писательство. Выдающимся репортером был, например, Хемингуэй. Искусственный интеллект может написать текст «под Хемингуэя», но он же не может стать Хемингуэем», – сказал Фадеев.

Он отметил, что ИИ не сможет заменить человека и в принятии важных решений, он лишь предлагает варианты. «Мне кажется, опасность в первую очередь заключается в том, что люди, лица принимающие решения в первую очередь, поверят во всесилие искусственного интеллекта. <…> И мы все подумаем — искусственный интеллект же умнее нас, как он посоветует, как он скажет, какое он решение предложит, так и надо сделать - вот где главная опасность. И мы перестанем понимать логику решений, мы перестанем понимать факторы, на основании которых принято это решение, потому что мы не будет понимать алгоритмов», – добавил он.

UPD. На фоне высказывания членов СПЧ, депутат Антон Горелкин не забыл прорекламировать «Руниверсалис», который находится в зоне его ответственности, а также заметил, что блокировка — это крайний вариант. Он напомнил, что в инструментарии Роскомнадзора есть и другие способы, «которые будут мотивировать российских пользователей переходить на альтернативные ресурсы»:

«Например, замедление скорости доступа к «Википедии» может сделать её повседневное использование намного менее комфортным процессом. А в то, что фонд «Викимедиа» выполнит претензии Роскомнадзора и внесет в правки в статьи, которые явно нарушают законодательство РФ, я не верю».

Так называемое «замедление» в отношении гробальной онлайн-платформы было опробовано Роскомнадзоров в марте 2021 года. Тогда работу на территории РФ замедляли у Twitter из-за отказа удалять запрещённый контент. Правда, после февраля 2022 года сервис микроблогов вместе с другими популярными соцсетями и новостными ресурсами был окончательно заблокирован со всеми доменами и поддоменами.

В свою очередь, экс-редактор русской «Википедии» Арсений Натапов в интервью BRIEF сказал: «Я думаю, что создание российского аналога «Википедии» возможно, но для этого понадобится много денег и времени. Для того, чтобы создать русскую «Википедию» потребовалось 20 лет, над ней работали десятки тысяч человек, американский Фонд «Викимедиа» тратил миллионы долларов на содержание серверов и техническое обслуживание сайта. Если найдется кто-нибудь в стране, кто готов будет профинансировать создание российского аналога «Википедии» и люди, которые будут на регулярной основе писать и обновлять статьи, то, думаю, через 5 лет мы получим более-менее приличный интернет ресурс».