Более 10 000 интернет-ресурсов попало под военную цензуру

С начала так называемой «специальной военной операции» прошел почти год. За это время сотни и тысячи известных медиа-ресурсов, новостных каналов мирового и регионального значения, сайты правозащитных организаций, их зеркала, и даже пиратские, торговые и другие порталы попали под блокировку.

На данный момент мы насчитали больше десяти тысяч сайтов, которые власти отправили в бан на основании того, что те якобы распространяют «дискредитирующие российские вооружённые силы» материалы или «военные фейки».

Абсолютным рекордсменом по ограничению доступа в этом вопросе стала Генеральная прокуратура РФ, но есть также немало решений региональных судов, которых с каждым месяцем становилось всё больше и больше.

К сожалению, спустя такое длительное время, мы уже не так удивляемся подобному проявлению государственной цензуры, однако «Роскомсвобода» с самого начала «специальной военной операции» продолжает наблюдать за тем, как ограничивается доступ к различным медиа-ресурсам самой разной направленности.

Блокировки авторства Генпрокуратуры стали столь массовыми во многом благодаря тому, что по её решениям ограничивать доступ к сайтам можно минуя суды. Так, с начала февральских событий, Генеральная прокуратура на основании одного только решения за номером 27-31-2020/Ид2145-22 подвергла блокировке более 6000 сайтов и ссылок (некоторые уже вынесены). Это стало одним из самых первых и самым массовым по накоплненным в реестре запрещённой информации материалов решение надзорного ведомства.

К слову, вынесено оно было сразу после начала «спецоперационных» действий, когда закона о военной цензуре ещё не было принято. У нас есть предположение, что на его основании до сих пор вносятся сайты и ссылки в реестр запрещённых, но утверждать это со стопроцентной уверенностью не можем, так как в решениях «Неизвестного госоргана» совпадают только дата, массовость блокировок и направленность сайтов, которые этим решением блокируются. Например, в случае с блокировкой ссылок на cloudfront можно воочию убедиться, что инициаторов тут только два: вышеупомянутое ведомство и (до ноября 2022 года) Генпрокуратура. Остальные подробности с ноября от общественности власти предпочли скрывать.

Затем было множество других решений, которые после принятия закона о военной цензуре стали появляться с завидной частотой.

В числе первых, кто подвергся блокировкам, стали достаточно популярные сайты и даже соцсети:

Само собой, это далеко не полный список сайтов, попавших под блокировку.

Ещё в начале марта прошлого года блокировке подверглись два крупнейших российских медиа «Эхо Москвы» и «Дождь». Причем радиостанции «Эхо» пришлось столкнуться с цензурой сразу с двух сторон. От Генпрокуратуры – из-за освещения военных действий в Украине, и от Google, который, в свою очередь, ограничил доступ для жителей ЕС к YouTube-каналу радиостанции из-за её связи с «Газпром-медиа».

В июле прошлого года «Дождь» получил разрешение на трансляцию из Риги, но после отзыва латвийской лицензии принял приглашение на вещание в Нидерландах. Радиостанция же «Эхо Москвы», работающая с 22 августа 1990 года, приостановила свою работу, решением директора радиостанции Алексея Венедиктова.

Но вернёмся к военной цензуре от Генпрокуратуры и судов. Зачастую её применение к разного рода сервисам объяснить довольно сложно. К примеру, в реестр запрещенных хаотично вносятся и сайты общественных организаций, и госпорталы стран, которые российские власти считают «недружественными», и сайты крупных СМИ, но также в реестр нередко по тем же основаниям попадают онлайн-кинотеатры и сайты с пиратским контентом. Возможно, на них в свое время публиковались материалы в поддержку Украины либо с критикой «спецоперации», а также призывы донатить украинским волонтерам.



К сожалению, для владельцев тех или иных сайтов блокировка порой является только началом череды печальных событий. Нередко можно увидеть, как в реальной жизни некоторые представители подвергшихся цензуре медиа становятся фигурантами административных и даже уголовных дел.

К примеру экс-редакторов DOXA суд приговорил к двум годам исправительных работ. Также ему нельзя три года администрировать сайты. А на вологодского активита и политика Евгения Доможирова, чей сайт тоже заблокировали, завели несколько протоколов по делу о дискредитации российской армии из-за его публикаций в соцсетях.

Летом стараниями всё той же Генпрокуратуры у россиян пропал доступ к сервису по распространению авторами своих работ по платной подписке Patreon. Произошло это из-за выложенного на сайте сервиса февральского заявления редакции DOXA. В нём журналисты выступили против проведения «специальной военной операции» на территории Украины. Поскольку блокировка осуществляется по HTTPS, недоступен весь сайт.

Проблемы с доступом возникли также у Grammarly — онлайн-сервиса, который помогает эффективнее писать тексты на английском. Военной цензуре подверглась страница с заявлением сервиса, что он приостанавливает свою работу на территории РФ и Беларуси.

Другими решениями надзорное ведомство позже заблокировало сайт «Мульт.Ру», где собраны все мультфильмы про Масяню.



В бан улетали cайт вакансий Jooble, «Холод», «Полигон. Медиа», один из самых популярных шахматных сайтов chess.com, «Настоящее время», немецкая газета Bild, Human Rights Watch (HRW), популярная финская газета Ilta-Sanomat, онлайн-энциклопедия изобразительного искусства WikiArt, сайта популярной игры S.T.A.L.K.E.R. 2.



Блокировались материалы The Telegraph, балтийского проекта Delfi, а немецкое информационное издание Die Welt было заблокировано сразу со всеми доменами и поддоменами.

К слову, охота на Delfi начиналась из судов, а не из Генпрокуратуры. Сначала суд в Калининграде заблокировал одну ссылку издания, а затем уже и весь сайт.

Суды входили во вкус не так быстро, как надзорное ведомство, которое одним решением могло ограничить доступ сразу к десяткам или даже сотням сайтов, а потом некоторые решения принимали «резиновые» свойства, и на основании какого-то одного требования в реестр постепенно вносились и вносились интернет-ресурсы, пока их количество не достигало уже нескольких тысяч, как в случае с решением №27-31-2020/Ид2145-22.

Как правило, суды обходили вниманием крупные издания, за исключением вышеупомянутого Delfi, и самым частым поводом для блокировок у них становилась перепечатка сообщения МВД Украины с рецептом коктейля Молотова. Из недавнего интересного можно отметить: блокировку мема, где изображён Владимир Путин и свастика, трансформирующаяся в букву Z; ограничение доступа к уже почти два года не подававшему признаков жизни порталу IgroNews, оживившемуся после 24 февраля и печатающему проукраинские тексты; запрет сайтов с призывами донатить ВСУ; видеоролики с критикой действий Президента России (многие подобные сайты уже заблокированы на уровне хостинга).

Еще одной характерной особенностью блокировок, связанных с военной цензурой, является их задвоение — когда один и тот же сайт дважды (иногда трижды) вносится в реестр запрещенных, только на основании разных решений Генпрокуратуры. Возможно, надзорное ведомство так спешит ограничить информационное поле для россиян, что уже само не всегда помнит, кого и когда блокировало. То же самое время от времени проделывает и «Неизвестный госорган».

В такой ситуации оказались:

Meduza;

«Кавказский узел»;

«Медиазону»;

«Тайга.Инфо»;

The New Times;

«ЛентаЧел»;

Republic;

«Агентура.Ру»

...и так далее.

Также надзорное ведомство не мешкая старается вносить зеркала новостных сайтов, к примеру, проекты «Радио Свобода» на azureedge.net и cloudfront.net.

С 15 ноября в реестр перестали попадать сайты, заблокированные Генпрокуратурой. Мы точно не знаем, какой именно невидимый госорган все ещё вносит в реестр запрещенных ссылки и сайты. Но с того момента в реестр «Неуказанным госорганом» было внесено более 7,5 тысяч сайтов, из которых на основании военной цензуры — больше тысячи. Причём многие сайты совпадают по своей направленности с теми, кого блокировала именно Генпрокуратура, вынося решения именно в те дни, которые совпадают с решениями «Неизвестного».

В частности под блокировку попали:

крупный сайт с аниме, а также японскими и южнокорейскими фильмами AniMaunt, который имеет в VK больше полусотни тысяч подписчиков. Причина блокировки не совсем понятна, поскольку никакой информации об Украине или «спецоперации» там нет, но тем не менее блокируется он, судя по всему, на основании всё того же скрытого решения 27-31-2020/Ид2145-22 от 24.02.2022, которым ограничивается доступ к огромному количеству пиратских сайтов и онлайн-кинотеатров;

зеркала агрегатора новостей The True Story;

бесплатный клавиатурный тренажёр Ratatype, разработчики которого не скрывают своей проукраинской позиции; новостной портал «КавПолит»;

сайт проекта от РОО «Бизнес вне политики» уже в самом названии домена по нынешним временам несущий крамолу;

популярный украинский платёжный сервис LiqPay, который предоставляет возможность принимать платежи на сайтах, в мобильных приложениях, подключенных к интернету;

проект «Проверено.Медиа».

Уже в январе текущего года «Неизвестный госорган» заблокировал Project HOPE (Проект «НАДЕЖДА»), который занимается организацией по оказанию глобальной медицинской и гуманитарной помощи по всему миру.

Еще под блокировку попала словацкая ежедневная газета «Denník N», специалитзирующаяся на выпусках о коррупции в политических кругах Словакии, а также уделяет внимание общемировой повестке, включаю ситуацию в Украине.

В новом году не обошлось и без юмора. Так под блокировку попал раздел «Политота» популярного сайта мемов и смешных картинок JoyReactor.

Также «Неизвестный госорган» решил сделать ставку покрупнее и заблокировал официальные сайты сразу трёх официальных ведомств США: Центрального разведывательного управления (ЦРУ), Федерального бюро расследований (ФБР) и Официальный сайт программы Госдепа США по награждениям за правосудие.

Нельзя не обратить внимание на блокировку по «маске» проекта rashka.net («Смена пола гей-секс это круто»), троллящий госорганы и суды тем, что перепечатывает запрещённые материалы. Проект сменил уже множество доменов и несколько названий.

Уже в Новом 2023 году «Медузу», заблокированную еще весной прошлого года, Генпрокуратура объявила нежелательной организацией. Надзорное ведомство посчитало, что данное издание представляет «угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

Также «Неизвестное ведомство» продолжает последовательно блокировать «Новую газету» и её материалы. Издание обнаружило в реестре запрещённой информации свой репортаж из Самарской области, где прошли похороны погибших мобилизованных россиян из Макеевки. Недавно Мосгорсуд утвердил решение суда предыдущей инстанции об аннулировании свидетельства у «Новой».

Вот буквально за несколько часов до выпуска этого обзорного материала мы узнали, что под блокировку попал сайт Московской Хельсинкской группы, одной из старейших правозащитных организаций России. В Роскомнадзоре «Интерфаксу» обосновали это «неоднократным размещением запрещенного контента и материалов, дискредитирующих ВС РФ». На днях туда также попали сайт Дмитрия Иванова (блогер Камикадзе Ди) и чувашского активиста Александра Удикова.

Как видим, военная цензура уже стала явлением масштабным. В эти более чем десять тысяч интернет-ресурсов входят как небольшие и малопосещаемые сайты, так и серьёзные издания с мировым именем. Заблокированы многие привычные россиянам средства коммуникации, соцсети, почтовые сервисы. Вряд ли даже с окончанием так называемой «специальной военной операции» или перехода боевых действий в менее горячую фазу ситуация с блокировками существенно изменится, ведь цензуре уже не нужны ни поводы, ни основания для её применения.

К несчастью действия надзорного ведомства становятся все более закрытыми и никак не контролируемыми со стороны общественности. На данный момент изучать действия военной цензуры можно только по судебным решениям, которых тоже достаточно.

Мы продолжаем вести исследования, основанные на данных из реестра заблокированных сайтов, чтобы предоставить общественности хотя бы часть незаконно скрываемой информации.