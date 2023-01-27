В России заблокировали сайты ЦРУ, ФБР и «программы наград Госдепа США за правосудие»

Судя по всему, «Неизвестный госорган», так удачно подменивший в середине ноября прошлого года Генпрокуратуру, решил действовать по-крупному.

На этот раз в реестре запрещённой информации на основании неизвестного решения за 25 января текущего года оказались официальные сайты сразу трёх официальных ведомств США:

Центрального разведывательного управления (ЦРУ)

reestr.rublacklist.net/ru/record/5368745

Федерального бюро расследований (ФБР)

reestr.rublacklist.net/ru/record/5368746

Официальный сайт программы Госдепа США по награждениям за правосудие

reestr.rublacklist.net/ru/record/5368747

Вряд ли все три ведомства призывали к беспорядкам или исповедовали террористическую (экстремистскую) идеологию. Скорее всего, здесь всё та же военная цензура, т.к. ни для кого не секрет, насколько сильно расходятся во мнениях по событиям в Украине и так называемой «специальной военной операции» власти США и РФ. Естественно, подозревать в размещении на данных сайтах информации с предложением приобрести «липовые» дипломы или сделать вложение в мошенническую финансовую организацию, было бы весьма экстравагантно.

Вот уж кого точно блокируют из военно-цензурных соображений, так это русское подразделение швейцарской национальной телерадиокомпании SRG SSR, чьи тексты носят проукраинскую направленность, хотя и без особой агрессии в сторону России:

reestr.rublacklist.net/ru/record/5368354

Сайт швейцарских новостников был заблокирован в тот же день, как появилось соответствующее решение.

Как и в случае с тремя американскими, данный сайт блокируется «маске» (*), то есть — со всеми доменами и поддоменами.

Ну вот, у вышеупомянутого «Неизвестного госоргана» руки всё-таки дошли до сайта «Смена-пола-и-гей-секс-это-круто.Рашка.нет». Какое-то время блокировались отдельные ссылки, и вот на днях ограничению уже по «маске» подвергся домен rashka.net:

reestr.rublacklist.net/ru/record/5358028

Напомним, данный проект занимается троллингом госорганов, у которых есть полномочия по внесудебной блокировке сайтов, а также региональных прокуроров и судов, размещая на своих страницах запрещённые материалы от «экстремистских» песен до энциклопедической информации о наркотиках и самоубийствах. У проекта было уже множество доменов, он сменил несколько названий, и «Смена-пола-и-гей-секс-это-круто.Рашка.нет» является очередной его реинкарнацией.

Судя по заблокированным статьям, надзорный орган, предпочитающий остаться неизвестным, отправил проект в бан за наличие экстремистских материалов, которые Генпрокуратура периодически вносила в реестр на протяжении как минимум 8 лет. Хотя совершенно не исключено, что военная цензура также коснулась его.

UPD. Как мы и предполагали...



В Роскомнадзоре, отвечая РБК на вопрос о блокировке сайтов ЦРУ и ФБР, пояснили, что ограничили доступ «к ряду ресурсов, принадлежащих государственным структурам враждебных стран, за распространение материалов, направленных на дестабилизацию общественной и политической обстановки в РФ»:

«На этих ресурсах были выявлены материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующие Вооруженные силы».