Военная цензура снова собирает богатый урожай

В ходе мониторинга реестра запрещённой информации мы обнаружили очередное массовое пополнение в виде ссылок и сайтов, доступ к которым ограничила Генеральная прокуратура России из соображений военной цензуры. Это самые разные по своей направленности интернет-ресурсы, которые позволили себе написать о «специальной военной операции» в формате, сильно отличающемся от позволенного российскими властями, что и стало причиной для их блокировки. Сайты и ссылки в этом новом «цензурном пакете» также совершенно разные по уровню посещаемости и популярности.

Окончательно заблокирован независимый интернет-журнал «Спектр». Если ранее блокировались только отдельные его страницы, то сейчас блокировка происходит уже по «маске», а значит доступ ограничивается ко всем доменам и поддоменам издания:

Вместе со «Спектром» по тому же самому решению Генпрокуратуры ограничивается доступ к региональному украинскому изданию «Патриот Днепропетровщины». В реестр внесён сайт целиком, но пока не по «маске».

Одно из решений надзорного ведомства, принятое в конце августа текущего года, уже традиционно принимает «резиновые» свойства — если тогда под блокировку попала одна только ссылка с информацией о «дружественном огне» российских военных, то теперь список попавших под блокировку увеличился ещё на два сайта и одну ссылку.

Сайт «Купи мне боевой самолёт» с просьбой перечислять деньги на авиацию для ВСУ блокируется по «маске», как и портал аналитического центра «Вокс Украина».



Последний позиционирует себя как независимую аналитическую платформу, которая «помогает Украине двигаться в будущее». Его работа адресована гражданам и организациям, которые «стремятся к системным изменениям, доверяют фактам и аналитическому подходу».





Кроме политической и экономической аналитики, проект занимается проверкой конкретных фактов в деятельности политиков и лидеров мнений, раскрывая ложь и манипуляции в высказываниях представителей власти — эта часть деятельности организации направлена на развитие критического мышления у избирателей Украины.



Ещё одним из подпроектов «Вокс Украина» является «Индекс реформ», который даёт оценку прогрессу реформ в Украине с 2015 года и публикует соответствующую базу данных.

Тем же решением Генпрокуратуры заблокирована ссылка на статью с сайта FJournal, созданный одним из блогеров популярного издания TJ (TJournal). Причиной блокировки стал материал-интервью с российскими военными, задействованными в «специальной военной операции», чьи рассказы идут вразрез с официальной российской точкой зрения на происходящие на территории Украины события.

Поскольку блокировка осуществляется по HTTPS, недоступен весь сайт.

Заблокирована очередная база данных с пленными и погибшими российскими военными. К слову, подобные сайты попадают в большом количестве в реестр запрещённой информации, и многие являются клонами уже ранее выложенных в Сеть баз, поэтому данное решение Генпрокуратуры можно смело относить в «рутинным».

Сразу два крупных проекта оказались заблокированы одним решением. Это европейский проект реагирования на дезинформацию EuvsDisinfo и международное сообщество любителей бега ParkRun.



Первый блокируется по «маске», как и некоторые перечисленные выше сайты.





EUvsDisinfo позиционирует себя как флагманский проект Оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force) Европейской Службы Внешних Связей. Он был создан в 2015 году для «более эффективного реагирования на текущие кампании Российской Федерации по дезинформации, затрагивающие Европейский Союз, его государства-члены и соседние страны».



«Основной целью EUvsDisinfo является повышение осведомленности общественности о действиях Кремля в сфере дезинформации, а также оказание помощи гражданам в Европе и за ее пределами в развитии устойчивости к цифровой дезинформации и манипулированию средствами массовой информации, – говорится в разделе «О нас». – Используя службы анализа данных и мониторинга СМИ на 15 языках, EUvsDisinfo выявляет и раскрывает случаи дезинформации, созданные прокремлевскими СМИ, которые распространяются в странах ЕС и Восточного партнерства».

У ParkRun блокируется только одна ссылка, но по HTTPS, поэтому недоступен весь сайт международного сообщества:

Генпрокуратура посчитала, что заявление организации о приостановке своей деятельности в России в ввиду «шокирующей ситуации на Украине», дискредитирует российскую армию.



«ParkRun — это благотворительная организация по охране здоровья и благополучия, а не спортивная организация — с миссией сделать мир здоровее и счастливее, и поэтому решение о временной отмене мероприятий в России не принималось спонтанно, – отмечается в заявлении. – При этом мы понимаем, что, к сожалению, мы лишаем простых россиян возможности участвовать в наших мероприятиях. Мы знаем, что эти люди не несут ответственности за <введение войск> в другую страну в другое суверенное государство. <...> Мы надеемся, что при принятии этого решения мы поможем подчеркнуть бесчеловечный и неприемлемый характер подобной деятельности со стороны российского руководства».

Под окончательную блокировку попал «Антиватник» — он же «Ватников.Нет», являющийся клоном Anticenzura и pontorez.net.





Статьи с него и с его «реинкарнированных» ресурсов постоянно попадают в реестр запрещённой информации решениями самых разных ведомств, поскольку он перепечатывает запрещённые в России статьи, тексты песен, энциклопедические материалы, постоянно переезжая с домена на домен (видимо, как только под блокировку попадут все URL).



В каком-то смысле этот проект можно назвать «информационными троллями», так как властям приходится по нескольку раз блокировать по сути одни и те же ссылки, автоматически пересылающие на другие адреса, создавать которые владельцы проекта совсем не устают.



Правда, на этот раз домен непосредственно «Антиватника» оказался заблокирован уже, видимо, на уровне хостера, и при попытке зайти на него даже с помощью VPN, происходит редирект на другой домен, после чего появляется плашка, информирующая о блокировке данного домена по решению Локтевского районного суда Алтайского края. Странно, но на сайте суда не отмечено заседаний с таким номером дела, как и нет в базе самого дела.





Тем не менее, это не помешало Генпрокуратуре окончательно «добить» портал блокировкой по «маске». Судя по опыту наблюдения игры в «кошки-мышки» владельцев проекта с властями, можно прийти к выводу, что и эта блокировка не сильно-то поможет, и очередная реинкарнация не заставит себя долго ждать.

Сразу три украинских сайта попали под военную цензуру, один из которых принадлежил юридической компании «Гранд Ишур», предоставляющей услуги адвокатов в Одессе и Украине:

Генпрокуратура отнеслась к одесским юристам маскимально серьёзно, заблокировав их сайт со всеми доменами и поддоменами.

По-видимому, надзорное ведомство смутили статьи, посвящённые «спецоперации», в частности — материал об уклонении от участия в ней. Статья была размещена на следующий день после объявления Владимиром Путиным «частичной мобилизации» в России.

Ещё четыре сайта заблокированы другим решением, и также по «маске». В их числе:

Новости Великобритании TheUK на русском языке;

Украинский «Портал свежих новостей» INKORR;

Сайт «Приборов и систем неразрушающего контроля NOVOTEST »;

»; Очередной портал с информацией против «спецоперации», способами уклонения от службы и другими материалами соответствующего характера.

Особо хочется обратить внимание на российский сайт украинской компании NOVOTEST, которая выложила обращение, где объяснила причины ухода с рынка РФ, заострив внимание на том, что её бывший партнёр «продолжает предлагать к поставке продукцию, которая была им передана на реализацию еще до <спецоперации>».





Компания выразила надежду, что со стабилизацией ситуации они с партнёрами снова вернутся к работе.

Видимо, проукраинские картинки в тексте, а также нежелание называть происходящее «спецоперацией» подтолкнули Генпрокуратуру к внесению сайта компании в реестр запрещённой информации.

Ну и, наконец, новостной латвийский портал Latvias Zinas.

Его блокировка тоже осуществляется по «маске». Генпрокуратура даже посвятила ему отдельное решение.

На сайте Украине и «спецоперации» посвящена целая рубрика, на которую российское надзорное ведомство не могло не обратить внимание.

Аудитория в соцсетях для такого небольшого издания достаточно широкая: 17,5 тыс. подписчиков в Facebook, 19,6 тыс. — в YouTube, 9 тыс. — в «Одноклассниках».

Напомним, в августе текущего года мы зафиксировали в реестре запрещённой информации более чем 7000 сайтов и ссылок, которые попали туда из соображений военной цензуры, и это количество постоянно растёт. В списке заблокированных есть крупные новостные агентства, медиа-ресурсы, сайты правозащитных организаций, их зеркала, и даже пиратские, торговые и другие порталы.

UPD 10.10.2022: За сутки реестр заблокированных сайтов пополнился интересными новичками.



Во-первых, по тому же решению, на основании которого ограничен доступ к «Вокс Украина» и ссылке с FJournal, Генпрокуратура подвергла военной цензуре сайт «Хорошая кухня», где размещены только рецепты разных тортов, котлет, рагу и других блюд.



Во-вторых, по решению о блокировке сайта с данными о российских военных, попавших в плен или погибших в ходе «спецоперации», в бан отправлены две ссылки с перепечатками твитов известного украинского блогера Necro Mancer, а также ссылка на не очень крупный форум «Йопез».