За полгода военной цензуры под блокировку попали около 7 тысяч интернет-ресурсов. Большой обзор

После начала так называемой «специальной военной операции» в России фактически была введена военная цензура. В первые дни Генпрокуратура по формальным основаниям блокировала сайты, которые писали о происходящих на территории Украины событиях в сильно отличающемся от официального ключе, затем был принят закон, который вводит крупные штрафы и большие сроки за «дискредитацию вооружённых сил РФ», и надзорное ведомство уже опираясь на него стало вносить в реестр запрещённой информации допустившие «крамолу» интернет-ресурсы.

Суды в регионах решили также принять участие в данном процессе, и на данный момент как минимум 78 таких решений мы обнаружили в реестре заблокированных сайтов, но до Генпрокуратуры, на счету которой более полутора сотен требований, им, конечно, ещё далеко.

❗️В результате мониторинга реестра запрещенных сайтов, мы выявили, что на текущий момент блокировке по «военной цензуре» подверглось около 7 тысяч сайтов (сюда входят соответствующие требования Генпрокуратуры и судебные решения).

Напомним, что по сообщению самой Генпрокуратуры, было заявлено и удовлетворено 340 требований прокуроров. Также, согласно официальным данным, удалено или заблокировано было порядка 138 тысяч интернет-ресурсов.

Важно отметить, что наши данные и данные Генпрокуратуры не противоречат, а дополняют друг друга. Это обусловлено тем, что владельцы большинства интернет-ресурсов стараются сразу же удалять спорные материалы, дабы не оказаться под блокировкой. Те же, кто отказывается выполнять требования российских властей, попадают в реестр запрещённой информации. Плюс к этому, действия Генпрокуратуры носят непрозрачный характер, понять — каким ресурсам и какое количество уведомлений о необходимости удалить тот или иной материал она отправила, невозможно. Российские интернет-ресурсы чаще всего не вступают в спор в властями, поскольку кроме блокировки они также рискуют получить крупные штрафы.

«Подавляющее большинство интернет-ресурсов, которые получили такое уведомление, что они содержат в себе какую-то запрещённую/недостоверную информацию о «спецоперации», сами удаляют её или уже их хостеры ограничивают доступ к их ресурсу. А уже те, кто сам не удалил информацию и чьи хостеры это тоже не сделали — попадают в открытый реестр запрещенных сайтов на выгрузку операторам связи под блокировку», —

Артём Козлюк, руководитель «Роскомсвободы»

В первые дни «спецоперации» наиболее заметно себя проявляла, конечно, Генеральная прокуратура, по решениям которой блокировки происходят без суда, а значит — намного более оперативно. Одним из самых массовых является решение номер 27-31-2020/Ид2145-22, собравшее более 4000 сайтов и ссылок. Вынесено оно было в феврале, однако интернет-ресурсы продолжают на его основании попадать в реестр запрещённой информации.

Список заблокированных по этому решению сайтов впечатляет не только количеством, но и содержанием. Например, полностью со всеми доменами и поддоменами, то есть — по «маске» (*) были заблокированы такие крупные сайты как: русская версия сайта «УНИАН», DOXA (.ru и .com), «24 канал» (Украина), Zaxid.Net, Фокус, Дело.UA, украинский телеканал ТСН, украинский РБК, «Цензор.Нет», УНН, «Тайга.Инфо» (потом вынесли, но продублировали блокировку другим решением), «Депо», «Факты», «Укринформ», The Village, «Голос Америки», BBC, DW, «Радио Маршо», Twitter, Facebook, «Север Реалии», «Радио Азатлык», «Сибирь Реалии», «Медуза», крымско-татарский телеканал «АТР», Activatica, «ЛентаЧел», «Медиазона», Republic, «7х7. Горизонтальная Россия», «Агентство», пермское издание «Звезда», «Эхо Москвы. Челябинск», «Эхо Кавказа», «Собеседник», «Форум Костромских Джедаев», форум «Открытый город», «Зеркало» (экс-TYT.by), украинский телеканал «1+1», украинская служба «Радио Свобода», «Наша Нива» (Беларусь), «Агентура.Ру», «Хартия'97», украинский «Обозреватель», TJournal (TJ), «Сегодня.UA», израильский «9 канал», «Крым SOS», «Пермь Дейли», главный сайт Bellingcat, «Еврорадио», эстонская газета Postimees, «Общая газета», СВТВ (телеканал либертарианца Михаила Светова), «Кавказский узел», украинский «5 канал», информационное агентство Qirim, санкт-петербургское издание «Бумага», «Фактограф» (проект «Радио Свободы»), «Идель Реалии», «Сноб» (позже был вынесен из реестра), «Новости шахмат», сайт «Путин должен уйти» со страничкой подписей за отставку Президента РФ.

Естественно, это далено не весь список подвергшихся цензуре ресурсов.

На основании этого же решения блокируются зеркала уже заблокированных по военной цензуре сайтов, пиратские онлайн-сервисы, множество сайтов пацифистской направленности, порталы о потерях российской армии и по поиску пропавших и попавших в плен военнослужащих, региональные СМИ, пропагандирующие уклонение от призыва ресурсы, сайты вакансий и т.д.

Вторым по количеству заблокированной информации идёт 27-31-2022/Треб354-22, собравшее 455 сайтов и ссылок. Решение это уже мартовское, то есть — на основании закона о «фейках про армию». Наиболее громкое внесение в данном списке — сайт «Мульт.Ру», где собраны все мультфильмы про Масяню (и отдельно заблокирована страница с серией «Вакидзаси»).

Под военно-цензурным ударом на основании этих и других решений оказалось множество крупных новостных агентств и телеканалов как мирового, так и регионального уровня, а «Эху Москвы», «Новой газете» и «Дождю» вообще пришлось закрыться. Та же участь постигла екатеринбургское издание Znak.com. Позже «Новая» запустила проект «Novaya Gazeta Europe», но он также подвергся военной цензуре. Недавно «Дождь» снова начал выходить в эфир, правда, редакция телеканала работает уже не на территории России. На днях о своём закрытии с 10 сентября объявил TJ.

Не обходила Генпрокуратура вниманием интернет-ресурсы организаций, никак не связанные с политикой. Например, были заблокированы сайты интернет-компании, предоставляющей услуги хостинга и регистрации доменов Hostinger, медиакомпании Aol, электронной почты Zoho Mail, женского форума «Kidstaff — Советчица», проекта «Знания», японского мобильного оператора KDDI au, издания о блокчейне и криптовалютах ForkLog, женского издания Clutch, ресурса по интерактивному обучению программированию и созданию сайтов FructCode, сервера „L2 Mirage“ для онлайн-игры Lineage 2, официальный сайт популярной игры "S.T.A.L.K.E.R. 2" и др.

Генпрокуратура ограничивала доступ к многим крупным изданиям, блокируя отдельные статьи по HTTPS, как это случилось с The Telegraph. Тем же способом была заблокирована ссылка на фотобанк Depositphotos.



По «маске» блокируется сайт влиятельного немецкого информационного издания Die Welt.

О наиболее резонансных блокировках мы рассказывали в предыдущих публикациях:

Военной цензуре подверглось более 1500 сайтов

Военной цензуре подверглось более 3000 сайтов

Военной цензурой накрыло более 5000 сайтов

Последняя вышла в июле, но уже с того момента список интернет-ресурсов, заблокированых из-за якобы «фейков об армии», заметно вырос.

Блокировке подверглись фонд «Свободная Бурятия», MigNews, IT-компания Kaleido, журнал о моде L'Officiel Ukraine. Затем в реестр запрещённой информации внесли издание «Спектр».

Сайт писательницы Линор Горалик также попал под запрет. Созданная украинскими программистами система онлайн-карт Liveuamap, позволяющих в реальном времени следить за течением военных конфликтов во всём мире, была заблокирована вместе с ним.

Военная цензура не обошла вниманием проект «НО. Новая рассказ-газета», который, по словам редакции, продержался всего 7 дней после запуска.

В конце июля Генпрокуратура ограничила доступ к подкастам «Холода» на платформах RadioPublic, Castro, Pocket Casts и Player FM.

Уже в августе решением надзорного ведомства заблокированы страницы белорусского движения «За свободу», портал KYKY и медиаплатформа Госдепа США ShareAmerica.

Затем пропал доступ к сервису по распространению авторами своих работ по платной подписке Patreon и к Grammarly — онлайн-сервису, который помогает эффективнее писать тексты на английском. Причина — блокировка отдельных страниц по HTTPS, где были выложены тексты с критикой «спецоперации».

Заблокирован сайт движения «Весна». Ранее на основании этого же решения в бан был отправлен портал «Радио Франс Энтернасьональ» (RFI).

Совсем недавно военной цензуре подверглись петиция о суде над Путиным, украинский государственный информационно-развлекательный телеканал «Дом», онлайн-школа рисования для детей «Рисуем дома», сервис онлайн-скриншотов Lightshot, сайт отзывов о работодателях Antijob.

Как уже отмечалось выше, суды также активно вступили в борьбу с «дискредитацией армии». Если в начале «спецоперации» это были редкие случаи, как с блокировкой портала Delfi, то со временем таких решений стало всё больше.

Ссылку с сайта «Спектра» первой по HTTPS заблокировала Генпрокуратура, но затем суды отправили в бан ещё две.

Крупное британское частное фотоагентство Alamy пропало из доступа. Причиной для ограничения стала картинка с «коктейлем Молотова», которую украинские власти распространяли с 24 февраля.

Стоит заметить, «Молотов от МВД Украины» является одним из самых частых предлогов для блокировки сайтов региональными судами.

Статья на украинском сайте «Факты. Life», где были приведены высказывания культовой рок-группы Deep Purple с критикой Владимира Путина, тоже отправилась в реестр запрещённых.

Уже несколько ссылок новостного портала NEWSru.co.il блокируются и Генпрокуратурой, и региональными судами, в том числе — из соображений военной цензуры.

Недавно была заблокирована ссылка с сайта крупного аргентинского издания Infobae, после чего доступ к нему пропал, поскольку ограничение происходит, как и во многих других случаях, по HTTPS. Та же история с одесским информационно-развлекательным порталом «Культурометр», только у того блокируются сразу две ссылки. Из-за блокировки трёх статей проблемы с доступом также у 7kanal.co.il.

Как мы видим, цензурные органы уже перешагнули тот барьер, когда насчёт ограничения доступа к крупным изданиям с мировым именем у них были какие-то сомнения. Блокируются материалы и сайты правозащитных организаций, например, Human Rights Watch и Amnesty International.

Власти окончательно решили избавиться от любой альтернативной точки зрения на происходящие в Украине события. Штрафы, аресты и реальные сроки за высказанное мнение о «спецоперации» уже который месяц подряд опережают по своему количеству другие наказания за слова.

Сложившаяся ситуация выглядит очень тревожной, и, к сожалению, пока перспектив для её улучшения в ближайшем будущем не наблюдается.

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