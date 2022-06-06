Латвия выдала телеканалу «Дождь» лицензию на вещание

Национальный совет электронных СМИ Латвии выдал телеканалу «Дождь» разрешение на вещание с 9 июня, сообщает «Медиазона» со ссылкой на комментарий председателя Нацсовета электронных СМИ Иварса Аболиньша латвийским журналистам.

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) pirmdien nolēmusi izsniegt apraides atļauju televīzijas programmai "Doždj" ("Дождь"/"TV Rain"), kas nozīmē, ka kanāls turpmāk tiks pārraidīts no Rīgas, aģentūrai LETA pastāstīja NEPLP priekšsēdētājs Ivars Āboliņš — LETA Ziņas (@letanewslv) June 6, 2022

Чиновник подтвердил изданию LETA, что переговоры о трансляции велись около трех месяцев.

1 марта Генпрокуратура России потребовала заблокировать сайт «Дождя» за освещение «спецоперации» в Украине в неофициальном ключе, а также за «систематические призывы к экстремистской деятельности». В тот же вечер доступ к нему ограничили, причём позже появилось ещё одно решение по тому же самому домену. Тогда же по требованию прокуратуры отключили от эфира «Эхо Москвы». 3 марта «Дождь» во время специального эфира объявил о прекращении работы. После эфира, когда из студии все разошлись, полицейские принесли в редакцию «Дождя» предупреждения о «недопустимости распространения экстремистских материалов через СМИ».

Также канал «Дождь» был признан иностранным агентом по решению российского Минюста.

Сегодня также стало известно, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете трансляции тех последних 80 телеканалов из РФ, которые еще можно было смотреть на территории Латвии. Решение принято на основании нормы нового закона, предусматривающей, что в Латвии не должны работать программы, зарегистрированные в стране, которая «угрожает территориальной интегрированности и независимости других государств».