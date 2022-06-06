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6 June 2022

Латвия выдала телеканалу «Дождь» лицензию на вещание

В России канал был заблокирован по требованию Генпрокуратуры за «систематические призывы к экстремистской деятельности» и освещение «спецоперации» в сильно отличающемся от официального формате.

Национальный совет электронных СМИ Латвии выдал телеканалу «Дождь» разрешение на вещание с 9 июня, сообщает «Медиазона» со ссылкой на комментарий председателя Нацсовета электронных СМИ Иварса Аболиньша латвийским журналистам.

 

 

Чиновник подтвердил изданию LETA, что переговоры о трансляции велись около трех месяцев.

1 марта Генпрокуратура России потребовала заблокировать сайт «Дождя» за освещение «спецоперации» в Украине в неофициальном ключе, а также за «систематические призывы к экстремистской деятельности». В тот же вечер доступ к нему ограничили, причём позже появилось ещё одно решение по тому же самому домену. Тогда же по требованию прокуратуры отключили от эфира «Эхо Москвы». 3 марта «Дождь» во время специального эфира объявил о прекращении работы. После эфира, когда из студии все разошлись, полицейские принесли в редакцию «Дождя» предупреждения о «недопустимости распространения экстремистских материалов через СМИ».

Также канал «Дождь» был признан иностранным агентом по решению российского Минюста.

 

Сегодня также стало известно, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете трансляции тех последних 80 телеканалов из РФ, которые еще можно было смотреть на территории Латвии. Решение принято на основании нормы нового закона, предусматривающей, что в Латвии не должны работать программы, зарегистрированные в стране, которая «угрожает территориальной интегрированности и независимости других государств».

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