Суд: «Дождь» заблокировали из-за фейков о российской армии

Тверской районный суд Москвы признал законным решение о блокировке сайта телеканала «Дождь», пишут «Ведомости». По данным суда, телеканал распространял ложные сведения о потерях ВС РФ во время спецоперации на Украине и жертвах среди мирных жителей.

Суд также посчитал, что публикации на «Дожде» способствовали «паническому настроению у зрителей, призывали к нарушению общественного порядка и безопасности, а также к участию в массовых публичных мероприятиях, которые нарушили бы действующее законодательство».

Блокировка телеканала произошла в начале марта текущего года. «Дождь» попытался через суд оспорить ограничение доступа, но иск телеканала бывл отклонён. На заседании Тверского суда представитель Генпрокуратуры заявил, что он угрожал «стабильности конституционного строя и безопасности» страны.

Представитель Генпрокуратуры также заявил, что «Дождь» фактически «осуществлял трансляцию позиции именно западных стран в некотором смысле» https://t.co/1kgNjwfniD — Новая газета. Европа (@novayagazeta_eu) May 23, 2022

После принятия закона об уголовном преследовании за фейки о ВС РФ, который предусматривает до 15 лет лишения свободы, «Дождь» объявил о временном прекращении работы.

В конце мая телеканал объявил о скором возобновлении вещания.