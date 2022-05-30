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30 May 2022

Суд: «Дождь» заблокировали из-за фейков о российской армии

Также, по мнению суда, публикации телеканала якобы способствовали паническому настроению у зрителей, призывали к нарушению общественного порядка и безопасности.

Тверской районный суд Москвы признал законным решение о блокировке сайта телеканала «Дождь», пишут «Ведомости». По данным суда, телеканал распространял ложные сведения о потерях ВС РФ во время спецоперации на Украине и жертвах среди мирных жителей.

Суд также посчитал, что публикации на «Дожде» способствовали «паническому настроению у зрителей, призывали к нарушению общественного порядка и безопасности, а также к участию в массовых публичных мероприятиях, которые нарушили бы действующее законодательство».

Блокировка телеканала произошла в начале марта текущего года. «Дождь» попытался через суд оспорить ограничение доступа, но иск телеканала бывл отклонён. На заседании Тверского суда представитель Генпрокуратуры заявил, что он угрожал «стабильности конституционного строя и безопасности» страны.

После принятия закона об уголовном преследовании за фейки о ВС РФ, который предусматривает до 15 лет лишения свободы, «Дождь» объявил о временном прекращении работы.

В конце мая телеканал объявил о скором возобновлении вещания.

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