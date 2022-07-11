Военной цензурой накрыло более 5000 сайтов

Количество сайтов, заблокированных из соображений военной цензуры, достигло 5300.

В ходе мониторинга реестра запрещённой информации мы снова обнаружили, что своебразное «лидерство» в данном вопросе до сих пор демонстрирует Генеральная прокуратура РФ.

Наибольшее количество забаненных ресурсов собрало её решение номер 27-31-2020/Ид2145-22, вынесенное ещё до принятия закона о недопустимости распространения информации, которая могла бы бросить тень на вооружённые силы РФ. Первая блокировка на его основании состоялась ещё 24 февраля текущего года, зацепив собой сайты DOXA, BBC, «Голос Америки», DW, украинский РБК, Bellingcat, «Кавказский Узел», TJ, Twitter, Facebook и его мессенджер, «УНИАН», The Village, питерское издание «Бумага», «Медуза», «Новости шахмат», Activatica, «Медиазона», «Собеседник», «Радио Свобода», «Эхо Кавказа», Republic, расследовательский проект «Агентура.Ру», журнал «7x7. Горизонтальная Россия», пермский журнал «Звезда», «Тайга.Инфо», челябинское независимое издание «ЛентаЧел», зеркала многих вышеназванных сайтов, а также большое количество онлайн-кинотеатров и пиратских сайтов. Уже в первые недели после вынесеня это решение собрало сотни сайтов, а через неполные пять месяцев их количество перевалило за 3000.

Многие сайты блокируются по «маске» (например, *.zona.media), то есть — со всеми доменами и поддоменами.

Другими решениями надзорное ведомство позже заблокировало сайт «Мульт.Ру», где собраны все мультфильмы про Масяню, проект главреда Republic Дмитрия Колезева — It`s My City, сайт оппозиционного журналиста Александра Сотника, проект «Медиазона. Центральная Азия», Colta.ru, «Amnesty International. Евразия», гражданский правозащитный проект «За права человека», сайт организации по наблюдению за выборами «Голос», томское агентство новостей «ТВ2», газету «Псковская губерния», сайт фанатов киевского «Динамо».



Отдельным решением был заблокирован Instagram.



Очень часто блокировки «задваивались», и если забить в поисковике некоторые домены, то можно увидеть ограничение к одному и тому же сайту, но на основании разных решений. Как, например, в случае с «Медиазоной» или «Тайгой» (у последней этот баг Генпрокуратура уже «исправила», оставив издание под единичной блокировкой).

Позже в реестр на основании совершенно разных решений попали: «Мракопедия», «Собеседник», сайт журналиста Александра Невзорова, «Люди Байкала», cайт вакансий Jooble, «Холод», «Полигон. Медиа», один из самых популярных шахматных сайтов chess.com, «Настоящее время», немецкая газета Bild, Human Rights Watch (HRW), популярная финская газета Ilta-Sanomat, онлайн-энциклопедия изобразительного искусства WikiArt, сайта популярной игры S.T.A.L.K.E.R. 2.

Не обходила Генпрокуратура вниманием интернет-ресурсы организаций, никак не связанные с политикой. Например, были заблокированы сайты интернет-компании, предоставляющей услуги хостинга и регистрации доменов Hostinger, медиакомпании Aol, электронной почты Zoho Mail, женского форума «Kidstaff — Советчица», проекта «Знания», японского мобильного оператора KDDI au, издания о блокчейне и криптовалютах ForkLog, женского издания Clutch, ресурса по интерактивному обучению программированию и созданию сайтов FructCode, сервера „L2 Mirage“ для онлайн-игры Lineage 2 и др.

Уже ожидаемо продолжали блокироваться сайты новостных изданий, правозащитных огранизаций, политических партий, общественных деятелей:

два дополнительных url украинского новостного ресурса «Страна»;

«Новости Америки на русском — USA.one»;

«Новости Германии на русском — Germania.one»;

независимый онлайн-журнал «Русский Монитор»;

издание «Европейская правда» («Європейська правда»);

белорусское издание проекта The Village;

сайт Алексея Экслера;

украинское издание «Лига»;

«Вот так»;

«Сухуми.инфо»;

«Интерфакс-Украина»;

Helsingin Sanomat (Финляндия);

Politiken (Дания);

украинский «5 канал»;

блог уральского журналиста Дмитрия Колезева;

сайт правозащитного центра «Мемориал»;

телеканал «Прямой» (Украина);

«Радио Азаттык» — кыргызстанская служба «Радио Свобода»;

финская государственная телерадиокомпанмя Yle;

украинский Forbes;

«Радио Азатутюн» — армянская служба «Радио Свобода»;

сайт движения «Весна» «Импичмент 2.0» для отправки обращения об импичменте Владимиру Путину;

«Одинцово-ИНФО»;

украинское издание «Ґрати»;

сайт Алтайского краевого отделения партии «Яблоко»;

«Витебский курьер»;

«Радыё Свабода» (Беларусь);

FakeOFF;

InformNapalm;

«Вёрстка»;

«Скат media»;

сайт Крымскотатарского ресурсного центра;

«Россия коренных народов».

Список этот, конечно, гораздо более длинный, мы выбрали наиболее яркие примеры из тех сотен, если не тысяч, интернет-сайтов.

Последние громкие случаи военной цензуры связаны с достаточно крупными изданиями. Так, Генпрокуратура ограничила доступ по HTTPS к ссылке The Telegraph, из-за чего в России не загружался весь сайт популярного британского издания.



Тем же способом была заблокирована ссылка на фотобанк Depositphotos, который, к слову, сам закрыл возможность россиянам и белорусам пользоваться своими услугами ещё в марте текущего года.



На днях под полную блокировку по «маске» попал сайт влиятельного немецкого информационного издания Die Welt. В качестве основания для блокировки указываются призывы к экстремизму и массовым беспорядкам, однако это маловероятно. Скорее всего, властям не понравились публикации об украинских событиях. Тем более, что ранее ни одной конкретной ссылки с этого ресурса в реестр не попадало, а претензий, подобных DW, никто публично не высказывал.



В начале июня произошёл случай, когда также была применена военная цензура, однако до внесения доменов в реестр не дошло. Региональные медиа начали массово удалять Страницы памяти военнослужащих, погибших в ходе «специальной военной операции». Причиной тому стало решение Светлогорского городского суда Калининградской области в отношении издания 60.RU, которое входит в одну медиагруппу — «Сеть городских порталов» Shkulev Media Holding. Вследствие этого в издания из холдинга в других регионах удалили соответствующую информацию со своих сайтов. Естественно, в списке тех 5,3 тысяч сайтов этих ссылок нет.

Кстати, суды в регионах тоже постепенно начинают разбивать монополию Генпрокуратуры на «спецоперационные» блокировки. Как мы уже отмечали ранее, первое ограничение доступа к балтийскому проекту Delfi произошло по инициативе Центрального районного суда Калининграда за 4 марта 2022 года. Сначала суд отправил в бан только одну ссылку с литовского сайта проекта, где была информация о потерях российской армии в результате «военной спецоперации», а затем полностью заблокировал весь сайт. Позже уже Генпрокуратура заблокировала латвийскую и эстонскую версии проекта (обе - русскоязычные).

Другие суды, от Калининграда до Хабаровская потом неоднократно вносили в реестр запрещённых ссылки с материалами, связанными с вышеуказанными событиями. Чаще всего это касается разошедшегося по разным украинским форумам обращения МВД Украины к потенциальным «партизанам», где рассказывалось кроме всего прочего о «коктейле Молотова». Также активно блокируется информация о возможных серьёзных правонарушениях, совершённых российскими военнослужащими по отношению к гражданскому населению территорий, временно или по сей день пребывающих под контролем РФ.

В особую категорию военной цензуры можно также отнести блокировку материалов о дедовщине, а также статьи, тем или иным образом критикующие призыв, особенно касающиеся крымчан. Такая тендеция сложилась задолго до 24 февраля 2022 года. По нашему мнению, и эти, и касающиеся спецоперации ограничения информации по сути являются проявлениями одного и того же цензурного направления, хотя в вышеупомянутые 5 с лишним тысяч сайтов ни дедовщина, ни «антипризыв» не вошли.

О самых «свежих» блокировках мы практически ежедневно рассказываем в своём Telegram-канале, отмечая хештегом #РКС_блокировки. Оттуда вы можете оперативно узнавать о том, какие новые сайты попали в список запрещённых.

Наши предыдущие обзоры по военной цензуре: