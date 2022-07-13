Фонд «Свободная Бурятия», MigNews и IT-компания Kaleido попали под военную цензуру

Генеральная прокуратура РФ заблокировала 23 сайта из соображений военной цензуры.

Первое решение касается восьми сайтов, в числе которых:

фонд «Свободная Бурятия», сайт которого недоступен уже даже с VPN, но копия осталась в кэше Google (последнее сохранение — 13 июля 2022 года) и Архиве Интернета (последняя копия — 12 июля текущего года). В официальном Facebook-аккаунте организации пока нет никаких комментариев по этому поводу;

информационный украинский портал MigNews;

ещё один новостной сервис из Украины — «Кривой Рог LIFE»;

болгарские "новости без цензуры" Factor.

Эти и остальные сайты внесены в реестр запрещённых сразу совсеми доменами и поддоменами, то есть — по «маске» (*).

Другое решение надзорного ведомства коснулось 15 сайтов, из них «по маске» заблокированы:

Front News Ukraine;

доска агро-объявлений для фермеров России «Agro-Russia», на главной странице которой почему-то размещена информация о «спецоперации» и потерях российской армии;

русская версия сайта телеканала «Эспрессо»;

новостной сайт «Главное в Украине»;

молдавский ежедневник Locals

и ещё несколько новостных ресурсов.

Блокировке также подверглись по этому же решению:

журнал о моде L'Officiel Ukraine;

польский новостной портал Polska Agencja Prasowa;

официальный сайт австрийской IT-компании Kaleido, специализирующаяся на искусственном интеллекте, графических сервисах и других цифровых услугах (разработчики removebg, unscreen и designify).

Буквально пару дней назад мы сообщали, что количество подвергнутых военной цензуре сайтов перевалило за 5300, но с сегодняшним и вчерашними внесениями их уже стало больше 5400.