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13 июля 2022

Фонд «Свободная Бурятия», MigNews и IT-компания Kaleido попали под военную цензуру

Заблокированы также L'Officiel Ukraine, русская версия сайта телеканала «Эспрессо», доска объявлений для фермеров «Agro-Russia», Polska Agencja Prasowa и ещё множество других новостных (и не только) сайтов.

Генеральная прокуратура РФ заблокировала 23 сайта из соображений военной цензуры.

Первое решение касается восьми сайтов, в числе которых:

  • фонд «Свободная Бурятия», сайт которого недоступен уже даже с VPN, но копия осталась в кэше Google (последнее сохранение — 13 июля 2022 года) и Архиве Интернета (последняя копия — 12 июля текущего года). В официальном Facebook-аккаунте организации пока нет никаких комментариев по этому поводу;
  • информационный украинский портал MigNews;
  • ещё один новостной сервис из Украины — «Кривой Рог LIFE»;
  • болгарские "новости без цензуры" Factor.

Эти и остальные сайты внесены в реестр запрещённых сразу совсеми доменами и поддоменами, то есть — по «маске» (*).

Другое решение надзорного ведомства коснулось 15 сайтов, из них «по маске» заблокированы:

  • Front News Ukraine;
  • доска агро-объявлений для фермеров России «Agro-Russia», на главной странице которой почему-то размещена информация о «спецоперации» и потерях российской армии;
  • русская версия сайта телеканала «Эспрессо»;
  • новостной сайт «Главное в Украине»;
  • молдавский ежедневник Locals
  • и ещё несколько новостных ресурсов.

Блокировке также подверглись по этому же решению:

  • журнал о моде L'Officiel Ukraine;
  • польский новостной портал Polska Agencja Prasowa;
  • официальный сайт австрийской IT-компании Kaleido, специализирующаяся на искусственном интеллекте, графических сервисах и других цифровых услугах (разработчики  removebg, unscreen и designify).

Буквально пару дней назад мы сообщали, что количество подвергнутых военной цензуре сайтов перевалило за 5300, но с сегодняшним и вчерашними внесениями их уже стало больше 5400.

цензура 149-ФЗ 139-ФЗ СМИ Украина 398-ФЗ Генпрокуратура Польша зеркала Австрия 32-ФЗ военная цензура специальная военная операция Молдавия Болгария Бурятия

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