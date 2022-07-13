Фонд «Свободная Бурятия», MigNews и IT-компания Kaleido попали под военную цензуру

Генеральная прокуратура РФ заблокировала 23 сайта из соображений военной цензуры.
Первое решение касается восьми сайтов, в числе которых:
- фонд «Свободная Бурятия», сайт которого недоступен уже даже с VPN, но копия осталась в кэше Google (последнее сохранение — 13 июля 2022 года) и Архиве Интернета (последняя копия — 12 июля текущего года). В официальном Facebook-аккаунте организации пока нет никаких комментариев по этому поводу;
- информационный украинский портал MigNews;
- ещё один новостной сервис из Украины — «Кривой Рог LIFE»;
- болгарские "новости без цензуры" Factor.
Эти и остальные сайты внесены в реестр запрещённых сразу совсеми доменами и поддоменами, то есть — по «маске» (*).
Другое решение надзорного ведомства коснулось 15 сайтов, из них «по маске» заблокированы:
- Front News Ukraine;
- доска агро-объявлений для фермеров России «Agro-Russia», на главной странице которой почему-то размещена информация о «спецоперации» и потерях российской армии;
- русская версия сайта телеканала «Эспрессо»;
- новостной сайт «Главное в Украине»;
- молдавский ежедневник Locals
- и ещё несколько новостных ресурсов.
Блокировке также подверглись по этому же решению:
- журнал о моде L'Officiel Ukraine;
- польский новостной портал Polska Agencja Prasowa;
- официальный сайт австрийской IT-компании Kaleido, специализирующаяся на искусственном интеллекте, графических сервисах и других цифровых услугах (разработчики removebg, unscreen и designify).
Буквально пару дней назад мы сообщали, что количество подвергнутых военной цензуре сайтов перевалило за 5300, но с сегодняшним и вчерашними внесениями их уже стало больше 5400.