Военной цензуре подверглось более 1500 сайтов

Более тысячи сайтов и ссылок попали под блокировку в связи с тем, что на них размещается не отвечающая официальным требованиям информация о «специальной военной операции» России на территории Украины.

Основным инициатором внесения соответствующих материалов в реестр запрещённых выступила Генеральная прокуратура РФ, которая имеет полномочия по ограничению доступа к той или иной информации без решения суда. Как правило, это информация экстремистского и террористического характера, сайты «нежелательных» организаций, призывы к массовым беспорядкам и несогласованным акциям. С недавнего времени сюда добавились новости о событиях на территории Украины, освещаемые не в том ключе, как того требуют российские власти. Вернее, блокировка таких новостей проводилась и до принятия соответствующего закона, тем более, что Генпрокуратура уже несколько лет не спешит отчитываться о своих решениях, но внесённые в российское законодательство поправки сделали полномочия надзорного ведомства ещё более широкими в его стремлении удалить из российского информационного поля «неофициальные» материалы о так называемой «спецоперации», в том числе сугубо антивоенного характера.

В перечне всех этих тысяч сайтов есть крупные новостные или общественно-политические издания с их зеркалами, порталы промышленных и IT-компаний, интернет-ресурсы сугубо развлекательного характера (в том числе — с «пиратским» контентом). Но давайте обо всём по порядку.

Наиболее массово в реестр запрещённых попадают сайты согласно решению Генпрокуратуры за номером 27-31-2020/Ид2145-22. Это одно из самых первых решений, за 24 февраля 2022 года, то есть — с момента официального начала так называемой «специальной военной операции» российской армии на территории Украины. Впечатляет в нём не только количество забаненных сайтов, но и наличие в популярных соцсетей и новостных ресурсов:

В публикациях последнего Генпрокуратура тоже обнаружила «недостоверную общественно значимую информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих РФ, а также гражданского населения Украины и об ударах Вооружённых сил РФ по объектам гражданской инфраструктуры и гражданскому населению Украины».

Но этим списком решение 27-31-2020/Ид2145-22 не ограничивается. Под блокировку на его основании попали также:

Поразительно, но под запрет попали онлайн-кинотеатры, а также сайты с явно пиратским контентом. Что стало причиной их блокировки, остаётся только догадываться — на большинстве из них мы не обнаружили никаких политических манифестов или обращений. Подобные ресурсы продолжают пополнять реестр запрещённых на основании вышеупомянутого решения и по сей день. Следует заметить, что в полномочия Генпрокуратуры не входит блокировка «пиратки» — этим занимается Мосгорсуд, а также Федеральная налоговая служба, если обнаружит на соответствующих сайтах рекламу азартных игр.

На какое-то время в компании запрещённых оказалось издание «Новые известия», но позже оно было вынесено из реестра. Та же ситуация — со «Снобом».

Помимо основных интернет-адресов, в реестр вносятся зеркала популярных изданий. Многие сайты блокируются по «маске» (например, *.zona.media), то есть — со всеми доменами и поддоменами.

Следующим наибольшее количество сайтов на себя собрало решение 27-31-2022/Треб354-22 за 25 марта 2022 года. Наиболее громкое внесение в данном списке — сайт «Мульт.Ру», где собраны все мультфильмы про Масяню (и отдельно заблокирована страница с серией «Вакидзаси»). Что примечательно в данном наборе интернет-ресурсов, так это маскировка авторами выложенного на них материала: на совершенно нейтральных сайтах, посвящённых, к примеру, автомобилям, внутри размещены тексты о проводимой Россией «спецоперации» в форме обращения ко всем пользователям Сети, и содержание таких посланий сильно различается с официальными новостями РФ, на которые власти требуют всегда ссылаться. На многих сайтах размещено уведомление о взломе с целью информирования о соответствующих событиях.

Третьим по количеству заблокированных сайтов идёт решение 27-31-2020/Ид3922-22 за 26 марта текущего года, в списке которого:

популярный орловский портал «Орлец», в 2017 году внесённый в реестр по слежке;

сайт известного псковского «яблочника» Льва Шлосберга;

проект главреда Republic Дмитрия Колезева — It`s My City;

«Свободные медиа»;

израильский CursorInfo;

русскоязычная версия «Радио Азаттык»;

«Антивоенный комитет России» (один из его проектов — «Ковчег» — помогает эмигрантам, покинувшим Россию по политическим мотивам);

украинское Информационное агентство «ЛIГАБiзнесIнформ»;

совершенно неожиданно там оказался сайт topwar.org ( «Военное обозрение»).

Туда же внесено множество ссылок, рассказывающих о «спецоперации» с пацифистской, украинской и других точек зрения, идущих вразрез с официальной российской.

Следующим по количеству заблокированных сайтов идёт решение номер 27-31-2022/Ид3393-22 за 16 марта. Оно примечательно тем, что все внесённые в реестр запрещённых сайты блокируются им по «маске». Кроме этого, им дублируются блокировки, то есть — запрещены уже запрещённые ранее сайты. Например, «Новое время», «Бумага», «Медуза», «Кавказский узел», «Агентура.Ру», TJ и др. Также в реестр была отправлена русская версия BellingCat. Чуть позже мы вернёмся к этому решению Генпрокуратуры.

9 марта надзорное ведомство решением 37-31-2022/Треб273-22 внесло в реестр запрещённых:

сайт оппозиционного журналиста Александра Сотника;

проект «Медиазона. Центральная Азия»;

Colta.ru;

«Amnesty International. Евразия»;

гражданский правозащитный проект «За права человека»;

сайт организации по наблюдении за выборами «Голос».

Большое количество интернет-ресурсов по этому решению, как и выше, было внесено в реестр повторно. Например, «Медиазона» (основной сайт), «Звезда», «Тайга.Инфо», DOXA, Republic, The Village, «Собеседник», etc.

Следующим по количеству внесённых ресурсов идёт решение 27-31-2022/Треб228-22 за 27 февраля текущего года, которым были заблокированы в основном сайты, рассказывающие о потерях, понесённых российской армией в ходе «спецоперации». В числе прочих в реестр попали:

томское агентство новостей «ТВ2»;

украинский сайт «Корреспондент.Нет»;

официальный портал Главного управления разведки Украины (ГУР).

Также по этому решению «задвоение» коснулось сайта «Настоящего времени».

Но одно из самых массовых двойных внесений касается решений 37-31-2022/Треб273-22 и 27-31-2022/Ид3393-22, которыми Генпрокуратура «задвоила» блокировки сайтов Activatica, «Тайга.Инфо», «Бумага», The New Times, «Собеседник» и ещё множества других популярных интернет-ресурсов.

Решением 27-31-2022/Треб230-22 за 27 февраля Генпрокуратура заблокировала:

ссылку на популярный украинский канал «Еспресо»;

украинский проект «Инфосопротивление»;

газету «Псковская губерния» (сайт сейчас недоступен);

сайт фанатов киевского «Динамо».

Там же ещё целый ряд ссылок и сайтов соответствующей направленности.

Решение номер 27-31-2022/Треб262-22 за 6 марта подвергло блокировки в основном сайты украинских волонтёров, а также информация об армии этой страны.

Instagram, а также связанные с ним домены и IP были заблокированы решением 27-31-2022/Треб292-22 за 11 марта, но позже несколько сетевых адресов было из реестра вынесено.

Затем идут внесения, которые можно назвать не самыми обширными, однако порой они затрагивают очень крупные сайты. Такие как:

The New Times (первое внесение было 27 февраля, «задвоение» — 18 марта), в компании с ним — ссылка на статью «Крым.Реалии»;

(первое внесение было 27 февраля, «задвоение» — 18 марта), в компании с ним — ссылка на статью «Крым.Реалии»; «Эхо Москвы» (1 марта вынесено решение, блокировка последовала в этот же день);

(1 марта вынесено решение, блокировка последовала в этот же день); «Евроньюс» (решение ГП за 23 марта);

(решение ГП за 23 марта); Телеканал «Дождь» (заблокирован 1 марта, затем 10 марта произошло «задвоение»).

На счету Генпрокуратуры ещё несколько сайтов, среди которых «Идель.Урал», блог компании DNMX и украинский агрегатор новостей «Укр.Нет», но не только надзорное ведомство приложило руку к воплощению в жизнь военной цензуры. 28 марта надзорное ведомство заблокировало три сайта, в числе которых по «маске» в реестр отправлено «Автономное действие», а тридцатого числа принято решение заблокировать независимый белорусский телеканал «Белсат».

Конечно, в гораздо меньших масштабах, но всё же поучаствовали в этом деле Центральный районный суд г. Калининграда и Центральный районный суд г. Хабаровска.



Первый заблокировал литовский сайт одной из крупнейших новостных сетей стран Балтии — Delfi. Сначала в бан отправилась одна ссылка, затем и весь сайт по «маске».



Второй сначала отправил в бан три ссылки о потерях, в числе которых — материал издания «Вот так», затем — четыре ссылки с материалами похожего содержания, где присутствует и вышеупомянутый сайт болельщиков киевского «Динамо».

В данный момент количество заблокированных «военной цензурой» сайтов уже превысило 1500.