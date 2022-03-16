Генпрокуратура заблокировала Bellingcat, «Новые Известия» и «Кавказский Узел»

Роскомнадзор на основании решения Генеральной прокуратуры РФ №27-31-2020/Ид2145-22 заблокировал 25 крупных сайтов по «маске», то есть — сразу со всеми доменами и поддоменами. Это то же самое решение, по которому в реестре запрещённых оказались DOXA, «Настоящее Время» и сайт Дмитрия Гордона. Сейчас в этом списке уже 499 ссылок.

Среди новоприбывших — достаточно известные порталы, публикующие актуальные новости, аналитику и расследования. Все их объединяет тематика так называемой «военной спецоперации», проводимой российской армией на территории Украины. В списке тех, кого Генпрокуратура решила отправить в бан, Bellingcat, «Кавказский Узел» и «Новые Известия».

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reestr.rublacklist.net/record/4147802

reestr.rublacklist.net/record/4147801

Редакция признанного ранее иностранным агентом «Кавказского Узла» написала обращение:

«Больше 20 лет мы работали не для того, чтобы в одночасье бросить свое правое дело и перестать информировать Вас о событиях в наших с вами регионах. Блокировка сайта не означает, что мы опускаем руки. Мы не отказываемся от честных новостей и для нас самое главное — быть с Вами, дорогие читатели».

География и охват этой блокировки достаточно широкие: там есть украинские, белорусские, израильские, эстонские порталы, а также сайты из российских регионов.

Напомним, недавно в реестр запрещённых сайтов попал TJ, в публикациях которого Генпрокуратура обнаружила «недостоверную общественно значимую информацию о многочисленных жертвах среди военнослужащих РФ, а также гражданского населения Украины и об ударах Вооруженных сил РФ по объектам гражданской инфраструктуры и гражданскому населению Украины».

Мы считаем это проявлением цензуры и давлением на СМИ. Такие решения базируются не на законности, а на политических мотивах.