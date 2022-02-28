Сайт DOXA полностью заблокирован из-за материала «Справочник для антивоенных споров»

Роскомнадзор на основании постановления Генпрокуратуры потребовал заблокировать текст DOXA «Справочник для антивоенных споров в семье и на работе». Об этом сообщает само издание.
⚡Роскомнадзор потребовал заблокировать текст DOXA «Справочник для антивоенных споров в семье и на работе», в котором мы опровергли 17 главных мифов о военной агрессии против Украины— Журнал DOXA (@doxa_journal) February 28, 2022
Текст на нашем сайте: https://t.co/jkzF6sZVKm pic.twitter.com/zlkqsiiVxi
Сегодня по требованию Генпрокуратуры также заблокировали сайты «Настоящего времени» и Дмитрия Гордона. В компании с ними — «Украинская правда», «Корреспондент.Net», «УНИАН» и ресурс, на котором выкладывают информацию о потерях в российской армии. Под блок попала и ссылка на статью The New Times.
На днях надзорное ведомство заявило, что СМИ и информационные ресурсы при подготовке материалов вокруг «специальной операции в связи с ситуацией в ЛНР и ДНР», обязаны использовать данные только из официальных российских источников. Однако это не единственные источники информации и закон не обязывает использовать только их, напомнили юристы.
Ранее DOXA и «Роскомсвобода» выпустили гайд, как подготовиться к блокировкам СМИ, мессенджеров и шатдауну. Скачайте его здесь.
UPD. Сайт DOXA заблокирован в России.
При попытке зайти на него появляется сообщение, что домен doxajournal.ru больше недоступен.
UPD2. Ссылка на статью появилась в реестре заблокированных сайтов.
UPD3. DOXA переехала на новый домен и теперь доступна здесь.
Гайд о том, как обойти блокировки, тоже читайте по новой ссылке.
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