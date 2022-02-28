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28 February 2022

Сайт DOXA полностью заблокирован из-за материала «Справочник для антивоенных споров»

Ранее «Роскомсвобода» и DOXA выпустили гайд, как подготовиться к блокировкам СМИ, мессенджеров и шатдауну.
Источник: DOXA

Роскомнадзор на основании постановления Генпрокуратуры потребовал заблокировать текст DOXA «Справочник для антивоенных споров в семье и на работе». Об этом сообщает само издание.

Сегодня по требованию Генпрокуратуры также заблокировали сайты «Настоящего времени» и Дмитрия Гордона. В компании с ними — «Украинская правда», «Корреспондент.Net», «УНИАН» и ресурс, на котором выкладывают информацию о потерях в российской армии. Под блок попала и ссылка на статью The New Times.

На днях надзорное ведомство заявило, что СМИ и информационные ресурсы при подготовке материалов вокруг «специальной операции в связи с ситуацией в ЛНР и ДНР», обязаны использовать данные только из официальных российских источников. Однако это не единственные источники информации и закон не обязывает использовать только их, напомнили юристы.

Ранее DOXA и «Роскомсвобода» выпустили гайд, как подготовиться к блокировкам СМИ, мессенджеров и шатдауну. Скачайте его здесь.

 

UPD. Сайт DOXA заблокирован в России.

При попытке зайти на него появляется сообщение, что домен doxajournal.ru больше недоступен.

 

UPD2. Ссылка на статью появилась в реестре заблокированных сайтов.

 

UPD3. DOXA переехала на новый домен и теперь доступна здесь.
Гайд о том, как обойти блокировки, тоже читайте по новой ссылке.

цензура Роскомнадзор блокировки DOXA

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