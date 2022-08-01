Привлекательный к ответственности июль

Июль сразу же начался с целого «пакета провинившихся» перед российским законодательством граждан.

Бутырский районный суд Москвы арестовал депутата района «Отрадное» Руслана Боровского на 10 суток за пост в Facebook с упоминанием «Умного голосования». Ранее суд дважды возвращал дело в полицию, в том числе потому что полицейские перепутали логотип УГ со свастикой. В общей сложности Боровский и его адвокат Александр Альдаев провели более 13 часов в коридорах Бутырского суда.

Стоит заметить, в июне и июле текущего года привлечение к ответственности за публикацию запрещённой символики стало достаточно популярной мерой по части ограничения прав и свобод граждан, особенно депутатов и участвующих в выборах со стороны оппозиционно настроенной части общества россиян. Хотя, конечно, до трендовых «дискредитации армии» и «распространения недостоверных сведений о вооружённых силах» этому поводу для наказаний ещё далеко.

«Лица, привлеченные к ответственности по ст. 20.3 КоАП, лишаются права быть избранными на годичный срок, отсчитывающийся с момента исполнения постановления об административном правонарушении», – напоминает информационно-аналитический центр «Сова».

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал пиарщика Ярослава Ширшикова на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации использования российской армии за рубежом (20.3.3 КоАП). Поводом стало его интервью каналу ТВ-2 и футболка с надписью «Ширшиков против <спецоперации>».

На суде случился небольшой казус, когда составитель протокола – сотрудник ОИАЗ УМВД по городу Екатеринбургу, лейтенант Сергей Игоревич Кулешов – в ходе ответов на вопросы заявил, что считает, что «использование Вооружённых сил РФ угрожает защите интересов Российской Федерации и её граждан и поддержке международного мира и безопасности».

Смоленского активиста Сергея Командирова оставили в СИЗО до начала 2023 года. В отношении него возбуждены шесть уголовных дел: возбуждение ненависти или вражды, публичное оправдание терроризма, реабилитация нацизма и оскорбление представителя власти. В октябре 2021 года Сергея Командирова арестовали за репост ролика во «ВКонтакте». Он опубликовал пост о вымышленном суде над Владимиром Путиным. Росинформониторинг внес Командирова в перечень террористов и экстремистов, а правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным.

Активист несколько раз объявлял голодовку в СИЗО. Жители Смоленска начали сбор средств на адвоката арестованному активисту.

В конце июля Смоленский гарнизонный военный суд приговорил Командирова к шести с половиной годам колонии за репост видеоролика и комментарии в социальных сетях. Прокуратура просила семь лет.

Смоленский блогер Сергей Командиров вновь объявил голодовку в СИЗО, где он содержится с октября прошлого года по обвинению в репосте ролика «Судья Грэмм».



Голодовка связана с болями в позвоночнике из-за двух грыж: узник просит консультацию невролога, в которой ему отказывают. pic.twitter.com/aJPPkbv4HF — SOTA (@Sota_Vision) June 3, 2022

Жители поселка Кебанъёль в Республике Коми пожаловались в Совет сельского поселения на «недостойного» муниципального депутата и подали 202 подписи. По их мнению, в соцсетях она «настраивает своей пропагандой народ России», который поддерживает президента. Совет лишил ее полномочий из-за «дезинформации в интернете», но женщина считает решение незаконным. «По просьбе экс-депутата мы не публикуем ее имя», – отмечает «7х7 — Горизонтальная Россия».

«По Уставу поселка депутата могут лишить полномочий, если на него есть вступившее в силу судебное решение о правонарушении. Сейчас на мне таких нет. Инициатива граждан, но ее подхватили и помогли продвижению некоторые коллеги-депутаты и сотрудники администрации. Есть жители поселка, которые отказались подписывать, и сочувствуют мне», – рассказала «7х7» экс-депутат.

Виктор Любшин, чей сын Иван сейчас находится в ФКУ ИК 1 УФСИН по Ярославской области, сообщил нам, что администрация исправительного учреждения с конца апреля заставляет осуждённого калужанина работать без выходных и праздников:

«Рабочий день начинается с 7:00 до 20 часов вечера, с перерывами между раздачей пищи (работает раздатчиком пищи для обитателей ШИЗО и ПКТ). Обращался с ходатайством о предоставлении одного выходного. Вместо этого администрация ищет поводы наложить взыскания по любому поводу».

«Понятно, что ИК не санаторий, но должны быть понятия о гуманности. Колония должна исправлять, а не озлоблять. Или это территория вне всяких законов человечности», – подытоживает отец осуждённого.

Напомним, весной 2020 года Второй Западный окружной военный суд приговорил калужского активиста Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима по делу об оправдании терроризма (статья 205.2 УК РФ) за комментарий о Михаиле Жлобицком, совершившем самоподрыв в здании РУФСБ Архангельска. Правозащитники из «ОВД-Инфо» насчитали несколько десятков уголовных дел, возбуждённых в отношении граждан, высказавшихся в положительном ключе по этому поводу.

Выпускнице питерского колледжа, вышедшей на сцену с плакатом «Нет <спецоперации>!», начали угрожать «дознавателями». После того, как девушка выступила на выпускном, ей посыпались угрозы — от преподавателя, куратора ее группы. Он потребовал у девушки сказать ему дату рождения и место жительства и заявил, что «разговор только начинается».

Никулинский районный суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды) муниципального депутата района Тропарево-Никулино Александра Пищальникова, сообщает ИАЦ «Сова».



Из постановления судя следует, что поводом стал комментарий, который Пищальников оставил в Facebook под своим постом о гибели мирных жителей в Киевской области Украины. Отвечая посетительнице страницы, упомянувшей Аллею ангелов в Донецке, Пищальников с использованием грубой лексики выступил против ее аргументации. «Это как если человеку про Холокост и Освенцим рассказать, а он ответит „[нецензурное выражение], я же не еврей“», – заявил он.



Пищальников добавил, что, с его точки зрения, гибель людей в Донбассе не оправдывает действий «наших» «на остальной Украине», в том числе гибели семьи, о которой шла речь в посте.

Комментарий по запросу Центра по противодействию экстремизму исследовала специалист Татьяна Троицкая, имеющая диплом о профессиональной переподготовке по программе «Судебно-искусствоведческая экспертиза» и ранее участвовавшая в деле Михаила Лобанова. Она пришла к выводу, что Пищальников в своем комментарии умалял значимость гибели людей в Донбассе, умалял ценность их жизни и преувеличивал ценность жизни погибшей украинской семьи, демонстрировал пренебрежительное отношение к гибели детей в Донбассе и символу их памяти, допустил дискриминационное высказывание по отношению к русскоязычному населению Донбасса, а также создал оппозицию «наши» и «Украина» «с целью освещения спецоперации как войны „наших“ (русских и россиян) с украинским народом по национальному признаку».



Таким образом, с точки зрения специалиста, Пищальников своими «дискриминационными высказываниями» унижал достоинство группы лиц по признакам национальности, языка и происхождения – «по отношению к русскоязычному населению Донбасса», а также возбуждал вражду «по отношению к русским и россиянам, именуемым „наши“». Суд согласился с Троицкой.

В отношении муниципального депутата московского района Зюзино Александра Замятина был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (публичное демонстрирование символики экстремистской организации). Поводом, по словам Замятина, стала публикация им в 2020 году комментария в Facebook со ссылкой на ролик соратника Алексея Навального Леонида Волкова. Видео содержало символику одной из запрещенных структур Навального.

Член «Яблока» Николай Кавказский вышел из спецприемника после 10 суток ареста за пост с символикой «Умного голосования», размещенный им в прошлом году. Осуждение по этой статье – за «экстремистскую символику» – закрывает политикам возможность баллотироваться на выборах в течение года, напоминает SOTA. Решение суда первой инстанции по делу Кавказского пока не вступило в силу.

Мужчина, который якобы переводил деньги фонду, финансирующему украинскую армию, объявлено о предостережении о госизмене. Примечательно, что сделано это было после того, как к нему ворваллась группа вооружённых сотрудников ФСБ, но уголовного дела против него заведено не было, и даже не проведён обыск, а видео «РИА Новости» затем было показано по центральным каналам и разошлось по популярным пабликам в соцсетях.

ФСБ объявила «официальное предостережение» россиянину, который переводил деньги украинскому фонда «Вернись живым».



По версии силовиков, официальное предостережение это вломиться в полном обмундировании к человеку и приставить его лицом к стене. pic.twitter.com/WTTPz3Boej — Вот Так (@vottak_tv) July 4, 2022

«С учетом того что действия указанного лица, связанные с оказанием финансовой помощи иностранной организации, деятельность которой направлена против безопасности РФ, создают условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК, 1 июля 2022 г. органами ФСБ ему объявлено официальное предостережение», – приводит «РИА Новости» сообщение ФСБ.

Полиция на выходе из дома задержала депутата московских Печатников Виталия Третьюхина: ему вменили «публикацию экстремистской символики» в виде буквы «Н» в 2020 году. «По этой административной статье Третьюхина могут сделать лишенцем и запретить выдвигаться на выборы в сентябре: ранее он уже дважды был мудепом в своем районе», – напоминает SOTA.

В Краснодаре на местного жители составили протокол об отождествлении СССР с нацистской Германией за комментарий в домовом чате.



Мужчина предложил своим соседям прочитать мемуары ветеранов, вошедших в Берлин в 1945 году, когда в чате обсуждали 9 мая. В итоге скриншоты переписки оказались у сотрудников Центра «Э».

«Мы уверены, что доказательства преступления молодого человека оказались у представителей ЦПЭ не просто так. Известно, что многие чаты, в том числе и домовые, мониторят сами сотрудники или просят третьих лиц. И такого рода доносы пишутся этими третьими лицами тоже по просьбе сотрудников», — считает «Антивоенный комитет Кубани».

Суд во Владикавказе назначил экспертизу по делу о возбуждении ненависти к коммунистам, а также о пропаганде превосходства русских (ст. 20.3.1 КоАП) в отношении осетинского активиста и блогера Батраза Мисикова. Об этом «Ведомостям» рассказал его адвокат Агубе Галуев. Лингвистическую экспертизу его поста в Telegram суд поручил криминалистическому центру осетинского управления МВД.



Дело было возбуждено прокуратурой Иристонского района Владикавказа на основании материалов правоохранительных органов из-за поддержки Мисиковым предложения местной общественной организации «Ныфс» переименовать улицу Ленина в центре североосетинской столицы в честь участника Великой Отечественной войны Каурбека Тогузова.



Её жёстко раскритиковали как местные, так и федеральные коммунисты, чьи позиции сильны в республике. В итоге топонимическая комиссия Владикавказа предложение активистов о переименовании центральной улицы не поддержала, сославшись на то, что «присвоение наименования улиц в честь физических лиц допускается только в отношении новых улиц».



В апреле в своем Telegram-канале Мисиков опубликовал иронический пост, в котором отметил, что для коммунистов, в том числе осетинских, переименование улицы в честь осетина, «пусть даже Героя Советского Союза, смерти подобно». Он напомнил, что «русские могут переименовать целый город Ленинград», но «осетины не могут переименовать одну улицу в честь своего Героя». Месяц спустя на Мисикова составили протокол об административном правонарушении за возбуждение ненависти или вражды.

Защита блогера представила в суд экспертное заключение независимого лингвиста из Москвы, сказал его адвокат, после чего сторона обвинения затребовала провести экспертизу в криминалистическом центре осетинского управления МВД. В поддержку Мисикова выступила организация «Матери Беслана».

Правозащитники собирают 500 тыс. руб. для арестованного адвоката из Удмуртии. В июне на Дмитрия Талантова завели уголовное дело за фейки про армию из-за постов об Украине. «Комитет защиты адвокатов» запустил сбор средств. Адвокаты защищают Талантова бесплатно, но им нужно оплатить работу экспертов, транспорт, госпошлины и оказать помощь его семье.



«Адвокатов нельзя запугивать. Если этот рубеж падет — у граждан РФ исчезнет последняя надежда на справедливость. Поэтому в деле Дмитрия работает множество защитников — они вошли в дело не только ради спасения коллеги, но и ради будущего корпорации и страны», — пишут адвокаты.

Amnesty International признала узником совести президента АП Удмуртии Дмитрия Талантова и потребовала его немедленно освободить. Публикация Талантова в Facebook выражает личные взгляды адвоката, а право на свободу высказывания закреплено в Конституции РФ (статья 29). pic.twitter.com/5Pg8wNzEVw — SOTA (@Sota_Vision) July 6, 2022

Басманный районный суд Москвы отставил в СИЗО еще на три месяца арестованную по делу об «экстремистском сообществе» (часть 1 статьи 282.1 УК) бывшую главу уфимского штаба Алексея Навального Лилию Чанышеву. Арест продлили до 9 октября.

«Лилия находится в СИЗО уже больше полугода. По сфабрикованному делу об «экстремизме» ей грозит до 10 лет тюрьмы», – пишет журналист Александр Плющев.

Басманный суд арестовал счета майора полиции в отставке Олега Кашинцева, обвиняемого в «фейках об армии». Мера принята превентивно на случай уголовного штрафа (от 3 до 5 миллионов по ч.2 ст. 207.3 УК). Дело против экс-полицейского, напоминает «ОВД-Инфо», завели в марте этого года уже после эмиграции Кашинцева на фоне угроз от его действующих коллег. В декабре минувшего года Кашинцев провел пикет на Красной площади в поддержку Алексея Навального.

Уголовное дело против Юрия Хованского передали во 2-й Западный окружной военный суд в Москве. При этом квалификация преступления изменилась с ч. 2 на ч. 1 ст. 205.1 УК РФ — блогера всё ещё обвиняют в публичном оправдании терроризма, но уже не с использованием информационно-коммуникационных сетей, то есть интернета, а как таковом. Наказание по новой квалификации предусмотрено менее строгое: до пяти лет лишения свободы вместо семи. Кроме того, это означает, что срок давности преступления к настоящему времени уже истёк, объяснил адвокат Хованского Александр Передрук.

Позже стало известно, что дело прекращено за истечением срока давности.

Суд прекратил дело Юрия Хованского об «оправдании терроризма» в связи с истечением срока давности, сообщил адвокат Павел Чиков.



Суд также отменил меру пресечения блогера в виде запрета определенных действий, например, общение с журналистамиhttps://t.co/QlW6cgkiLU pic.twitter.com/AanmF0oCGm — TJ (@tjournal) July 20, 2022

Гагаринский районный суд Москвы оштрафовал муниципального депутата по Академическому району Нодари Хананашвили на тысячу рублей по ч. 1 ст. 20.3 (пропаганда или демонстрирование символики экстремистских организаций).



Протокол в отношении Хананашвили составили в начале месяца. Поводом для преследования мундепа послужил репост изображения с пасхальным яйцом с наложенной на него буквой «Н» – символикой штабов Навального, сделанный Хананашвили в мае 2021 года.

Элистинский городской суд начал рассматривать уголовное дело о военном фейке. Алтана Очирова обвиняют по в распространении недостоверной информации в составе группы лиц по мотиву ненависти (пункты «б» и «д» второй части новой ст.207.3 УК). В преступную группу администраторов телеграм-канала «Вольный улус» по предположению следствия могут входить активные участники Конгресса ойрат-калмыцкого народа Эренцен Доляев, Батыр Боромангнаев (руководитель регионального отделения партии «Яблоко»), Владимир Довданов и Арсланг Санджиев.

Алтан Очиров находится под стражей с 12 апреля 2022 года, прочие активисты - за пределами России. Недостоверность сведений, опубликованных в Telegram-канале, следствие доказывает письмом замначальника Главного оперативного управления Генштаба генерала Игоря Дылевского, который все отрицает. К моменту передачи дела в суд обвинение по пункту «а» части 2 статьи 207.3 (с использованием служебного положения) с Очирова сняли.

Мещанский суд Москвы приговорил муниципального депутата Алексея Горинова к семи годам колонии по делу о распространении «фейков» о российской армии. Именно такое наказание запрашивала для него прокуратура за выступление на заседании совета депутатов, в котором он среди прочего называл не «спецоперацией» происходящие на территории Украины события.

«Позорище, тотальное позорище! Свободу политзаключенным!» – написал по этому поводу в своём Telegram главред «Медиазоны» Сергей Смирнов.

В последнем слове депутат сказал:

«Я думаю, или мне всегда казалось, что наше общее прошлое диктует нам несколько главных уроков.



Мой отец вернулся со Второй Мировой войны инвалидом. Как и его брат. Им еще повезло. Но они выполняли, – и выполнили! – свой священный долг по защите Отечества от врага.



Я еще застал Москву 60-х. С ветеранами – без рук, без ног, слепыми. Немало таких было и в нашем доме. Я рос среди них.



Выжившие в той войне были скупы на рассказы про нее. С возрастом я понял, почему. Потому что война – сама по себе, как человеческое занятие, каким бы синонимом ее не назови – самое последнее, самое мерзкое и грязное дело. Дело, недостойное звания человека, на которого Вселенной и эволюцией возложена забота о сохранении и приумножении всего живого на нашей планете».

«Это важный приговор, он станет примером для других процессов по той же статье. Абсолютно людоедский срок за простые и понятные слова. Под которыми, если бы не такие репрессии, подписались бы миллионы. Поэтому и такой срок, чтобы всех запугать. Семь лет колонии. Когда Горинов выступал с последним словом, что судья, что обвинитель смотрели в стол. Как много лет назад и говорил Навальный. У Горинова точно исторический процесс. Даже если многие из нас это не до конца понимают», – считает Сергей Смирнов.

Члены ЦЗПЧ «Мемориал» присоединились к открытому письму юристов, объясняющих, почему «гориновская» статья 207.3 УК РФ является неконституционной и должна быть отменена.https://t.co/WHnucyRiQF — Полный ПЦ 2.0 (@hrc_memorial) July 11, 2022

«Диссернет» опубликовал рецензию на экспертное исследование по делу Алексея Горинова. Эксперты Платонов Л.И. и Шихалеева А.В. из Калужского государственного университета имени Циолковского считают, что экспертиза по делу Горинова содержит признаки научной несостоятельности.

Фонд «Русь сидящая» сообщает, что 39 депутатов Европарламента обратились к Джозепу Боррелю по делу Алексея Горинова:

«Судья Олеся Менделеева в Москве приговорила парламентария к семи годам колонии строгого режима. Единственным его преступлением было то, что он осмелился сказать правду о <спецоперации> России против Украины на заседании своего райсовета. Примечательно, что это первый приговор с реальным тюремным сроком, вынесенный по статье 207.3 Уголовного кодекса, два предыдущих предусматривали крупный штраф или условный срок. Совершенно ужасно видеть, как критика российской империалистической агрессии приводит к тяжелым последствиям для тех, кто осмеливается говорить правду».

«Мы требуем немедленного оправдания и/или освобождения Алексея Горинова, его коллеги-депутата от оппозиции Елены Котеночкиной, которая успела покинуть страну, а также задержанных Владимира Кара-Мурзу и Илью Яшина, а также осужденного Андрея Пивоварова. Призываем Высокого представителя Жозепа Борреля внимательно следить за ситуацией вокруг вышеупомянутых дел», – говорится в обращении.

Кстати, на Илью Яшина возбудили уголовное дело за фейки про российскую армию (ст. 207.3). Об этом сообщил его адвокат Вадим Прохоров. В доме политика прошёл обыск.

13 июля 2022 года в Басманном районном суде города Москвы был рассмотрен материал по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в отношении Яшина Ильи Валерьевича.

«Суд удовлетворил ходатайство и избрал в отношении Яшина И.В., обвиняемого в совершении преступления п. «д» ч.2 ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации) Уголовного кодекса Российской Федерации меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 сентября 2022 года. В удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или иной меры, не связанной с заключением под стражу – отказано», – сообщает пресс-служба суда.

Рассказываю всё, что удалось узнать про моё уголовное дело. Кто заказал, кто исполнял, что стало поводом, и т.д. В качестве бонуса — реальная статистика дел по статье "о военной цензуре" прямо из Главного следственного управления: https://t.co/NDkkgU7Qdz — Илья Яшин (@IlyaYashin) July 18, 2022

Останкинский районный суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей муниципального депутата и участницу Pussy Riot Люсю Штейн по протоколу о «дискредитации российской армии» (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Сейчас Люся Штейн находится за пределами России. Она уехала в середине мая, перерезав полицейский электронный браслет. В 2021 году суд назначил ей условный срок (год ограничения свободы) по «санитарному делу», но после её отъезда его заменили на реальный.

Активист из Нижнего Новгорода Алексей Поднебесный рассказал Sota, что его оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за поста в соцсетях, где он закавычил слово «спецоперация».

Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода оштрафовал Поднебесного 23 июня. Сейчас активист получил на руки решение суда. В нем сказано, что в своей публикации Поднебесный обособил слово «спецоперация» кавычками, что, по мнению суда, «безусловно свидетельствует об ироническом, противоположном, пренебрежительном значении вышеуказанного слова».

Поднебесного привлекли к административной ответственности из-за поста, в котором он заявил, что денег, потраченных Россией на один день «спецоперации» в Украине, хватит на то, чтобы обеспечить все дома в Нижнем Новгороде горячим водоснабжением. В разговоре с Sota Поднебесный также заявил, что в постановление суда попала часть из решения по делу его жены Валерии, которую ранее оштрафовали на 30 тысяч рублей в другом суде.

Ивановца оштрафовали за ролик с невыполненными предвыборными обещаниями «Единой России». Никита Рожков опубликовал видео в 2011 году. В нем он перечислил нереализованные обещания правящей партии из манифеста 2002 года. Например, власти обещали, что к 2004 году россияне будут платить за свет и тепло в два раза меньше. Рожков призвал граждан не голосовать за «Единую Россию». В 2013 году новосибирский суд признал это видео экстремистским. Спустя десять лет Рожкова оштрафовали на 1 тыс. руб. за производство и распространение экстремистских материалов.

Росфинмониторинг убрал из списка террористов и экстремистов канских подростков, которые пытались взорвать здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft.

Суд снова взялся за экс-схиигумена Сергия. Против него рассмотрят еще одно дело, на этот раз за экстремизм. Вместе с ним обвиняемым по делу проходит и его бывший пресс-секретарь Всеволод Могучев.

Специализирующийся на происшествиях крупный новосибирский паблик ВК «АСТ-54» опубликовал видео с извинениями двух мужчин за крики «Слава Украине» в местном баре «Типография». Из видео следует, что сначала их скрытно снимают, а потом принуждают к казенным формулировкам о том, что такое «поведение можно расценивать как предательство и неуважение».

Sota напомнила, что сотрудники политической полиции (центра «Э») регулярно добиваются от граждан подобных самооговоров. Ранее за фразу «Славу Украине» был уволен со своей должности и отдан под суд о «дискредитации армии» заведующий хирургическим отделением больницы в Ельце Виктор Павленко. Его подслушал отдыхавший рядом с ним мэр Ельца.

Жителя Татарстана оштрафовали по статье о «дискредитации ВС РФ». Мужчина из Зеленодольска написал комментарий под постом «о вандализме». Суд выяснил, что в «его тексте содержалась негативная оценка работы военнослужащих страны». На мужчину наложили штраф 15 тысяч рублей, однако пока приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

«ВКонтакте» заблокировала страницу экс-координатора штаба Навального в Мурманске Виолетты Грудиной (находится в эмиграции, заочно арестована по «санитарному делу). По её словам, этом может быть из-за того, что она «спецоперацию» не называла «спецоперацией».

Екатеринбургского депутата хотят лишить статуса за «осуждающие высказывания», пишут «Сетевые Свободы». Руководитель Екатеринбургской прокуратуры Светлана Кузнецова направила в Городскую Думу письмо с требованием ограничить полномочия депутата Алексея Холодарева. Кузнецова приравняла пацифизм к экстремизму, прямо указывая в письме, что Холодарев якобы «допустил административные правонарушения в сфере экстремистской деятельности» путем размещения в интернете публикаций, текст которых дискредитирует действия Вооруженных сил России и «содержит осуждающие высказывания».



И.о. председателя Екатеринбургской городской Думы Виктор Тестов передал письмо прокурора в комиссию по вопросам депутатской этики.



«Холодарева действительно дважды оштрафовали на 40000 рублей по ст.20.3.3 КоАП за критические высказывания о Владимире Путине и действия российской армии, но эта статья не относится к экстремистским, а право депутата на критику властей обеспечивают статьи 29 Конституции РФ и 19 Всеобщей декларации прав человека», – отмечают «Сетевые Свободы».

Жительницы Красноярска станцевали на шесте возле памятника к 75-летию Победы. Станцевать на пилоне возле «Ротонды Памяти и Славы» девушки решили 10 июля. Этот арт-объект, посвящённый Великой Отечественной, появился в городе два года назад. Девушек забрала полиция, а местный Следком занялся проверкой танца. Как сказано в пресс-релизе следователей:

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлен видеосюжет, в котором девушка танцует на пилоне, установленном посреди арт-объекта «Ротонды Памяти и Славы», посвященного Великой Отечественной войне. ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия по указанному факту организовано проведение процессуальной проверки. В настоящее время выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

В самом же музейном центре ничего ужасного в танце не увидели: «Мы всегда рады, когда пространство используют, не вредя объекту и не мешая другим людям».

Комиссия по этике городского парламента Новосибирска решила направить материалы в отношении депутата Светланы Каверзиной в полицию для возбуждения административного или уголовного дела. Поводом послужили письма с доносами на «оскорбительные» комментарии в адрес президента в социальной сети «ВК».

Ранее сама Каверзина рассказывала, что один донос поступил из Мурманска и содержал обвинения в том, что она «честила президента», второй был написан местным националистом Сергеем Комлевым, а о содержании третьего депутат была не в курсе.

Дзержинский районный суд Оренбурга огласил приговор 22-летнему оренбуржцу Ивану Москаленко, обвиняемому в публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии. Осужденный разместил в социальных сетях три видеозаписи о действиях Вооруженных сил РФ. Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 207.3 УК РФ, и назначил ему наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев, с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства. Как отмечает известный юрист и адвокат Павел Чиков, это уже четвёртый приговор по уголовному делу о военных фейках.

Как утверждает СК РФ, Москаленко раскаялся и признал вину во время допроса после проведенного у него обыска в марте.

32-летнего жителя Кемеровской области оштрафовали на 100 тысяч рублей по статье о «реабилитации нацизма». Поводом для уголовного преследования стали видеоролик и комментарий мужчины о действиях немцев во время Второй мировой войны. О чём именно говорилось в публикации, в СК не уточняют, но пост привлёк внимание сотрудников «Центра "Э"».

«В рамках расследования уголовного дела проведен комплекс судебных экспертиз, в числе которых историческая, которая установила, что в размещенной мужчиной информации содержится положительное отношение к немецко-фашистским захватчикам и имеется положительная оценка действий военных преступников в 1939-1945 годы», — сказано в пресс-релизе ведомства. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала <...>, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично). Обвиняемый сотрудничал со следствием и признал свою вину.

Псковский областной суд прекратил дело о демонстрации запрещенной символики, сообщают «Сетевые Свободы». Суд удовлетворил жалобу адвоката Татьяны Мартыновой и прекратил дело по ч.1 ст.20.3 КоАП в отношении Николая Кузьмина.

Сотрудники псковского ЦПЭ преследуют Кузьмина за одну и ту же публикацию во Вконтакте еще в 2017 году совместной фотографии с Алексеем Навальным уже почти год. Внимание полиции привлек восклицательный знак в надписи «20!8». Данную надпись, сделанную красным шрифтом, полиция безусловно считает символикой общественного движения «Штаб Навального», которое летом 2021 года Мосгорсуд признал экстремистским и запретил на территории России.

Ветеран Афганской войны из Вологды помог оплатить штрафы за антивоенные посты трем людям, пишет «7х7». Пенсионера, ветерана Афганской войны Николая Смышляева в конце июня суд оштрафовал на 30 тыс. руб. за картинки с надписями «Нет [спецоперации]» во «ВКонтакте». Вологодские журналисты организовали сбор и собрали Смышляеву на штраф. Однако люди продолжили скидывать деньги пенсионеру. Ему перевели на 14 тыс. руб. больше. Как сообщил паблик «Великий Устюг Инфо», Николай Смышляев перевел 5 тыс. мужчине, оштрафованному за использование буквы Z в слове «зло», 4,5 тыс. — оштрафованному за пост и фото с плакатом «Нет [Роскомнадзор]!». Еще 4.5 тыс. ветеран пожертвовал получившему штраф за ссылку на видео журналистки «Новой газеты» Елены Костюченко о событиях в Николаеве.

Депутат Семилукского райсовета Воронежской области от КПРФ Нина Беляева подала апелляционную жалобу на заочный арест по уголовному делу о распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ, до трех лет лишения свободы) и в публичном призыве через интернет к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, до семи лет лишения свободы). В данный момент Беляева находится за пределами Российской Федерации, в связи с этим ее ранее объявили в федеральный и международный розыск. Она покинула страну незадолго до того, как региональный СКР по материалам УФСБ по Воронежской области возбудил в ее отношении уголовное дело о фейках. От своего мандата она вынуждена была отказаться.

После утреннего обыска в Выборгский отдел СК по Санкт-Петербургу доставлен общественный активист, автор документального кино Всеволод Королёв. Ему вменяют совершение преступления по п. «д» части 2 статьи 207.3 УК путем распространения во «ВКонтакте» ложной информации о действиях российских военнослужащих в Украине. Речь идёт о событиях в Буче, Бородянке и Донецке. Следователь намерен требовать в суде помещения Всеволода Королёва под стражу. По данным «Сетевых Свобод», это уже семидесятое уголовное дело о военных фейках за 130 дней.

Избирательная комиссия московского района Зюзино обвинила действующего мундепа Константина Янкаускаса в причастности к деятельности штабов Навального, после чего исключила его из списка кандидатов в муниципальные депутаты на ближайших выборах.

Соратницу Навального Любовь Соболь оштрафовали за нарушение закона об иноагентах. Размер взыскания составил 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Симоновского районного суда Москвы. В данный момент Соболь находится за пределами РФ.

Печорский районный суд Псковской области оштрафовал на 30 тыс. рублей 61-летнюю учительницу математики и депутатку Любовь Жильцову за фото с антивоенным плакатом. Жильцову признали виновной в «дискредитации российской армии». Поводом для возбуждения административного дела против учительницы стала ее фотография у школьной доски с плакатом «Нет <спецоперации>».

ФСБ завела уголовное дело о «фейках» про ВС РФ на ростовского журналиста Сергея Резника.

«Я давно знал, что что-нибудь такое возбудят. По мне возбуждена реабилитация нацизма, собраны материалы на возбуждение статьи о "Шпионажу" (276 УК). Они еще соберут о "дискредитации использования вооруженных сил". Мяньякам бывает трудно остановиться, когда они уже начали возбуждаться», — дал свой комментарий проекту ASTRA Резник.

Последние три года журналист, известный антикоррупционными расследованиями, живет в Грузии. В прошлом году его объявили в розыск по уголовному делу об «оправдании нацизма».

Против жителя Тульской области Дмитрия Антонова возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 282 п. а — «Возбуждение ненависти или вражды с применением насилия или угрозой его применения» Как рассказал Антонов «Соте», дело на него было заведено после обращения некоего гражданина в правоохранительные органы, однако полицейские, навестившие бабушку Антонова, сообщили, что дело было возбуждено по инициативе ФСБ. Антонова подозревают в возбуждении ненависти за два поста, опубликованных в VK.

В список террористов и экстремистов внесён 22-летний студент из поселка Туртас Уватского района Тюменской области Кирилл Мартюшев. В марте ФСБ завела на него уголовное дело по ч.2 ст.280 УК РФ (до 5 лет лишения свободы). Молодого человека подогревают в публичных призывах к экстремистской деятельности.



По версии следствия, молодой человек вел Telegram-канал, в котором публиковались посты с негативной оценкой российской «специальной военной операции» на Украине и призывы к тюменцам выходить на улицы.



По версии следствия, Мартюшев 24 февраля опубликовал в Telegram-канале ролик с «оценкой деятельности сотрудников полиции, содержащий признаки побуждения в виде призыва к насильственным действиям в отношении группы лиц, объединенной по роду служебной деятельности в органах внутренних дел». Скриншот из материалов уголовного дела опубликован в Telegram-канале «Сетевые Свободы», в этих же материалах подчеркивается, что Мартюшев занимался «протестной деятельностью» во время спецоперации.

Участница Pussy Riot Анна Кузьминых объявлена в розыск за акцию в Тбилиси со сжиганием чучела Путина: уголовное дело было заведено на нее под предлогом осквернения российского флага. Ранее обыски прошли у родственников Кузьминых в Нижнем Новгороде.

Суд оправдал художницу и ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову в деле о «распространении порнографии» (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК). Поводом для возбуждения уголовного дела стали рисунки в ВК-паблике «Монологи вагины». Прокурор во время прений в середине июня текущего года запрашивал для художницы три года и два месяца колонии общего режима.

Кроме уголовного, на Цветкову заводили четыре административных дела (из них три –по статье о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних). Однако до суда дошли только два – и Юлию дважды оштрафовали на 50 тысяч рублей. Поводом для одного из дел стал рисунок активистки с изображением однополых семей и подписью «Семья там, где любовь».



Третьего июня 2022 года Минюст включил Юлию Цветкову в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента – при том, что она давно не ведет свои соцсети и практически не дает интервью.

Трехлетняя борьба Юлии Цветковой и протестного движения против репрессивной машины закончилось победой Юлии!



И эта победа касается всех нас. Напоминаем о деле, и рассказываем, почему этот оправдательный приговор очень важен.#ЮлияЦветкова #заЮлю #ЯМыЮлияЦветкова pic.twitter.com/Ya6F2RpQQP — Медиа «Получится» (@Poluchitsya) July 16, 2022

Однако прокуратура обжаловала оправдательный приговор по делу художницы. Об этом рассказала мать девушки Анна Ходырева.



«Возможно что сейчас самое опасное время за все три года суда и следствия. Ресурсы защиты на исходе, сил у Юли и ее близких уже мало, поддержки и публичности все меньше. А ресурсы государства неограниченны и прокуратура очень хочет защитить "честь мундира"», — подчеркнула она.

Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга вновь зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ, в отношении лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука. Поводом для этого, напомним, стало видео с концерта в Уфе, где музыкант произнёс фразу «Родина — это не [пятая точка] Президента».



Протокол на Шевчука был составлен ещё в мае, но ни один суд не решился рассматривать его. В итоге протокол отправили обратно полицейским для устранения допущенных в нём нарушений. Видимо, к июлю работники МВД с поставленной задачей справились и снова направили дело в суд.



Но 18 июля Дзержинский райсуд опять отправил дело музыканта в Уфу. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Отмечается, что после возврата протокола составителям (МВД Башкирии), полиция 6 июля составила новый протокол. Шевчук при его составлении отсутствовал, поэтому не мог подать ходатайство о рассмотрении дела по месту жительства в Санкт-Петербурге. Поэтому дело будет рассматриваться по месту составления протокола, то есть в Уфе.



«Сведений о получении нового протокола привлекаемым лицом в материалах дела нет. Права, в том числе право на заявление ходатайств, Шевчуку не разъяснялись. Дело об АП рассматривается по месту его совершения. Ходатайство о рассмотрении дела по месту жительства подается в письменной форме. Такого ходатайства по протоколу от 06.07.2022 в материалах дела нет», — говорится в сообщении.

Это уже очень хороший сигнал, что хотя бы где-то судьи не хотят судить невиновных



Суд Петербурга второй раз не стал рассматривать протокол о «дискредитации» армии, составленный на Юрия Шевчука. Дело направили в Уфу — Meduza https://t.co/wRDFyUkRax via @meduzaproject — Maxim Mironov (@mironov_fm) July 18, 2022

Вскоре стало известно, что заседание по административному делу о «дискредитации» армии всё же проведут. Состоится оно 5 августа в 11:00 в Советском районном суде Уфы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Также за фразу Шевчука оштрафовали другого человека — дальневосточного активиста, пенсионера Георгия Какабадзе, который вышел на пикет с такой надписью, после чего фото с ним появилось в Telegram-канале сообщества Activatica. На мужчину наложили штраф в 40 тысяч рублей, признав виновным в мелком хулиганстве.

Первореченский суд Владивостока оштрафовал на 40 тысяч рублей пенсионера Георгия Какабадзе за пикет с плакатом, на котором была написана цитата музыканта Юрия Шевчука "Родина – не ж*па президента, которую все время надо целовать". https://t.co/EygXH6NebZ — Радио Свобода (@SvobodaRadio) July 20, 2022

Суд в Краснодаре приговорил бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова к 4 годам колонии общего режима с запретом заниматься общественно-политической деятельностью сроком на 8 лет. Оппозиционера признали виновным в в сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 284.1 УК РФ). Гособвинение просило для Пивоварова пять лет реального срока.

В сообщении объединенной пресс-службы судов Краснодарского края отмечается, что приговор в законную силу не вступил. Стороны могут его обжаловать. Пивоваров вину не признал. Он назвал запрошенное наказание «запретом на профессию».

‼️Андрея Пивоварова приговорили к 4 годам колонии общего режима с запретом заниматься общественно-политической деятельностью сроком на 8 лет. pic.twitter.com/GWIlxfoORD — Андрей Пивоваров (@brewerov) July 15, 2022

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на заключение под стражу Дмитрия Иванова, которого обвиняют в «фейках» о российской армии (ст.207.3 УК) за публикации в телеграм-канале «Протестный МГУ». Он останется в СИЗО по крайней мере до 2 августа.

«Мемориал» признал студента политзаключенным.

Цензор московского СИЗО-1 «Матросская тишина» вырезал из письма автора канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова решения присланных ему шахматных задач, сочтя их шифром. Об этом Иванов рассказал в одном из писем:

«Цензура, кстати, работает медленно, но верно — иногда даже слишком. Так, в одном из писем от друга я получил пару шахматных задачек, записанных в стандартной нотации. Взял доску, расставил фигуры, подвигал немного и написал в ответном письме решение. Но не тут-то было — бдительный цензор углядел в шахматной нотации шифр и тщательно замалевал написанное».

Суд в Вологде арестовал 61-летнего местного жителя по делу о «фейках» про армию. Об этом сообщило областное управление Следственного комитета. Пожилой вологодец, по версии следствия, с марта по июнь публиковал посты с «заведомо ложной информацией» про действия российских военных (статья 207.3 УК). Дело возбудили после того, как на посты вологодца обратили внимание сотрудники областного управления ФСБ.

В Фокино (Приморский край) силовики ворвались в дом к местному жителю Валерию Калите. Поводом для визита стали комментарии в VK, где он «призывал к насильственной смерти Путина». В отношении Валерия Калиты возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет». Калите может грозить до 7 лет лишение свободы.

Блогер-диггер Андрей Пыж, осуждённый в октябре прошлого года по п. «д» ч. 2 ст. 283.1 УК РФ («Незаконное получение и распространение за рубеж сведений, составляющих государственную тайну») к пяти годам колонии общего режима, этапирован в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (пос. Металлострой). Об этом сообщает группа поддержки блогера. 11 апреля этого года приговор вступил в законную силу, с августа 2020 года до июня этого года Пыж находился в СИЗО «Лефортово» в Москве. По версии следствия, блогер пытался вывезти в Украину данные о московском «Метро-2».

В Вологде на кочегара возбудили уголовное дело по статье о фейках — он транслировал их по радио. По версии следствия 61-летний Владимир Румянцев выходил в эфир на частоте 91.7 МГц и транслировал аудиозаписи, которые содержали «фейковые» сообщения. «Ложные сообщения про ВС РФ» также нашли в аккаунте Румянцева во «Вконтакте». Мужчина арестован. Если его признают виновным, он может получить до 10 лет лишения свободы.

Жителя Вологодской области отправили в СИЗО по делу о «фейках» по армию РФ. Мужчине вменяют публикацию постов о погибших в Украине мирных жителях, пока он проходит по делу в статусе подозреваемого.



Предположительно, задержанного зовут Владимир Румянцевhttps://t.co/Y5SOoJvqxR — ОВД-Инфо (@OvdInfo) July 15, 2022

В Москве еще один кандидат в мундепы стал «лишенцем»: сотрудник «Городских проектов» Сергей Смирнов из района Марьино в минувшую пятницу был осужден за «экстремистскую символику» «Умного голосования» в одном из старых постов.

Осуждённому за клип Rammstein Андрею Боровикову снизили срок в колонии на 1 день. Об этом его супруга Дарья Боровикова со ссылкой на решение суда сообщила в инстаграме. В суд обратились сотрудники ИК-7, которые нашли неточность в подсчётах конца срока с учётом содержания в СИЗО.

В июне суд отказался заменить ему оставшуюся половину срока содержания в колонии на иное наказание, не связанное с лишением свободы.

На Марину Овсянникову составили протокол по ч.1 ст. 20.3.3. КоАП РФ. Причина — её выступление у суда по выбору меры пресечения Илье Яшину. Об этом сообщил её адвокат Дмитрий Захватов. Ролик с выступлением, размещённый в интернете, стал основанием для протокола.



Овсянникова получила известность благодаря своей акции в прямом эфире «Первого канала».

Суд отменил штраф экс-учителю из Сыктывкара за дискредитацию военных. Никита Тушканов сообщил «7х7», что это произошло из-за истечения срока давности дела об административном правонарушении. В конце апреля он обжаловал штраф в 30 тыс. руб., апелляционный суд отправил протокол на новый пересмотр в суд первой инстанции, но дело стали рассматривать слишком поздно. Его оштрафовали за пост во «ВКонтакте», в котором Тушканов анализировал фашистские режимы.

Уже несколько месяцев по неизвестному делу содержится в СИЗО пенсионер из Нижнего Новгорода Лев Лерман. Об этом пишут в Facebook его друзья, случайно узнавшие о злоключениях нижегородца.

В марте в доме 65-летнего Лермана и его жены силовики провели обыск в связи с тем, что он якобы проходит свидетелем по какому-то уголовному делу. После этого его увезли в неизвестном направлении.

Спустя полтора суток адвокат Алексей Ветошкин вынужден был написать заявление о пропаже человека, поскольку следы Льва Исааковича затерялись где-то в полиции – и тут выяснилось, что пенсионер уже осужден по административной статье за несанкционированное публичное мероприятие, получив 9 суток ареста. Лерман не скрывает своих оппозиционых взглядов, часто пишет критические посты о российских властях в Facebook, и, по всей видимости, сотрудников Центра «Э» эти посты и заинтересовали.

Прокуратура просит приговорить основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова к 6 годам колонии, на 10 лет запретить ему администрировать сайты и лишить его звания майора полиции. В окончательном обвинении основателю проекта «Омбудсмен полиции» вменяются в вину три эпизода по ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов) и по одному эпизоду по п. "г" ч. 2 ст. 163 (вымогательство в крупном размере) и по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).



Изначально ему инкриминировали всего 14 эпизодов, касавшихся клеветы, вымогательства, распространения порнографии и оскорбления представителей власти. Ранее прокуратура отказалась от девяти эпизодов обвинения, в итоге в деле их осталось только пять.



В конце октября 2021 года выяснилось, что одна из свидетельниц по делу о вымогательстве дала показания под давлением, обвинения были выдуманы. Тогда адвокаты Владимира Воронцова потребовали вернуть дело в прокуратуру.



Уголовное дело против Владимира Воронцова возбудили весной 2020 года. Он находится в СИЗО с мая 2020 года. Владимир Воронцов, будучи бывшим полицейским, является основателем проекта «Омбудсмен полиции», который занимался защитой прав сотрудников правоохранительных органов и рассказывал о системных проблемах МВД.

Архангельская активистка Ольга Школина сообщила изданию SOTA, что была вынуждена эмигрировать из России и временно сейчас находится с детьми в Латвии. Школина решилась уехать после того, как следователи сначала разрешили уехать в Рязань к родным, а потом запретили. Ей отменили поездку перед приездом следователя из Москвы, который не стал согласовывать с ее адвокатом время визита.



В конце марта у Школиной прошел обыск по делу об участии в экстремистском сообществе — Фонде борьбы с коррупцией (ФБК). Активистка проходит по делу в качестве подозреваемой. Ее не стали арестовывать, оставили под подпиской о невыезде. В начале июня ее внесли в список экстремистов и террористов. За несколько дней до отъезда ей проткнули колеса у машины, а в выхлопную трубу залили монтажную пену.



Кроме Школиной, обыски по делу прошли и у других местных активистов.

Суд назначил уволенной преподавательнице из Белгорода 30 тыс. руб. из-за антивоенных комментариев в соцсетях. Татьяна Новикова сообщила «7х7», что суд признал ее виновной по статье о дискредитации Вооруженных Сил РФ. В марте преподаватель кафедры русского языка и русской литературы вступилась в комментариях за девушку, которую критиковали за плакат «Нет [спецоперации]». Новикова надеялась, что суд прекратит ее дело, потому что защита настаивала на свободе выражения мнения.



В начале июня Новикову вызвали на собрание в Белгородском госуниверситете, где профессора «в стиле 37 года обличали и распинали ее». На следующий день ее уволили за «безнравственное поведение, несовместимое с профессиональной деятельностью» из-за комментариев в соцсетях.

Из-за твита со статьей "Нью-Йорк Таймс" 1945 года о смерти Гитлера с «экстремистской символикой» отправили под арест на 10 суток кандидата в муниципальные депутаты Филёвского парка Вадима Коровина. Дорогомиловский районный суд Москвы признал его виновным в нарушении статьи 20.3 КоАП. Это на год закрыло для него возможность баллотироваться в депутаты.



Сам Коровин объяснил «Соте», что и не намеревался идти на выборы, о чем предупредил даже единороссов в Совете депутатов, но «сигнал не дошел».



Коровин уверен, что репрессии против потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты развернула не мэрия, которая, по его мнению, понимает пользу плюрализма на местах, а «силовой блок» по приказу Путина, которого раздражает наличие в стране легитимно избранных депутатов.

Оспорить арест в апелляции активисту не удалось.

10 суток в силе. — Вадим КОРОВИН (@Pjatak) July 22, 2022

Октябрьский районный суд Архангельска назначил экс-депутату Госдумы Ирине Чирковой 30 тысяч рублей штрафа по статье 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации).



Поводом для административного преследования стало заявление единоросса Ивана Воронцова — ему не понравился пост Чирковой о том, что в отсутствии сахара в магазинах виновата «Единая Россия». Политик обвинила партию в том, что она отправляет в ЛНР и ДНР гуманитарную помощь, в том числе сахарный песок, которого на прилавках магазинов на тот момент не было.



Чиркова уже подала апелляционную жалобу на решение.

Верховный суд снизил пенсионерке из Бурятии штраф за «дискредитацию» российской армии с 40 тысяч рублей до 15 тысяч рублей. Для Ирины Фольц это все равно большая сумма – её пенсия составляет всего 14 тысяч рублей.



Виновной пенсионерку признали за высказывание в закрытой вайбер-группе своего садоводства на 59 человек. Когда администратор группы написала: «Как будем встречать наших героев?», она не поняла «Каких героев?». «Может, кто-то на соревнования ездил, занял чего. Ну, я спросила — каких героев», – объясняет Фольц. Когда пенсионерка поняла, что речь не о спортсменах, написала в чат эмоциональное сообщение о том, что военные — не герои. Зампредседателя СНТ сообщила об этом полиции.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на постановление Калининского районного суда г. Санкт-Петербурга об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Иоанна Курмоярова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.д ч.2 ст.207.3 УК РФ.



Постановление районного суда оставлено без изменений.

Иеромонах Иоанн Курмояров, выступавший против войны в Украине, оставлен в СИЗО по решению одного из районных судов Санкт-Петербурга.

Арестован Курмояров был в начале июня, он обвиняется в "публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ" pic.twitter.com/S5BDjrs80Q — Станислав Власов (@6_times_9) July 20, 2022

Осуждённой по «дадинской» статье Юлии Галяминой вручили предупреждение о возможной замене условного срока на реальный. В документе УФСИН говорится, что из-за административного ареста по «митинговой» статье в марте Галяминой могут заменить условный срок на реальное пребывание в колонии. Напомним, 23 декабря 2020 года Галямину приговорили к двум годам условно по уголовной статье о неоднократных нарушениях порядка организации митингов и участия в них. Прокуратура просила отправить её в колонию на 3 года. Поводом для преследования были в том числе твиты активистки.

Орловский учитель восемь лет пишет стихи в поддержку Украины. За это время он стал фигурантом шести уголовных и двух административных дел. Последний раз суд оштрафовал учителя немецкого и французского языков из города Кромы Александра Бывшева 12 июля. Он должен заплатить 40 тыс. руб. за пост во «ВКонтакте», дискредитирующий армию России (статья 20.3.3 КоАП РФ). Еще один штраф в 30 тыс. руб. по этой статье он получил за публикацию в соцсети письма тёти из Киева, в котором она описывала происходящее.



Однако еще до «спецоперации» Александра Бывшева преследовали за его публичную поддержку Украины. В 2014 году он опубликовал стихотворение «Украинским патриотам» после установления российской власти в Крыму. За это суд назначил ему 300 часов обязательных работ. Аналогичное наказание он получил за другое стихотворение, посвященное Украине. Еще четыре уголовных дела суд закрыл за отсутствие состава преступления. Александра Бывшева обвиняли в экстремизме, возбуждении ненависти и вражды и воспрепятствовании осуществлению правосудия (280, 282 и 294 УК РФ).



В 2019 году Бывшева исключили из реестра экстремистов.

Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов жительницу Чебоксар Елену Блинову. Её обвиняют по части 2 статьи 282 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации, — участие в деятельности общественного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением организаций, которые в соответствии с законодательством РФ признаны экстремистскими».



В постановлении о привлечении к уголовной ответственности говорится, что активистка Елена Романова (известная как Елена Блинова, сменившая фамилию после регистрации брака) принимала участие в деятельности запрещенного в России движения «Артподготовка» по решению Красноярского краевого суда от 2017 года. В тексте документа указано 11 эпизодов об участии активистки в деятельности запрещенной организации.

В судах Санкт-Петербурга зарегистрированы первые дела по ст.207.3 УК РФ, пишет Объединённая пресс-служба Санкт-Петербурга. Кировский районный суд зарегистрировал дело в отношении Ольги Смирновой, Выборгский районный суд зарегистрировал дело в отношении Бориса Романова.



По мнению следствия, не позднее 04.03.2022 Смирнова, находясь в доме по ул. Лени Голикова, действуя умышленно, по мотивам политической ненависти и вражды, совместно и согласованно с неустановленными следствием лицами, имея преступный умысел на распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, опубликовала дискредитирующую ВС РФ информацию для свободного просмотра неопределенным кругом лиц в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Демократический Петербург – Мирное Сопротивление».



По второму делу следствие полагает, что с 00.00 по 17.18 29.03.2022 Романов, находясь на территории Выборгского района г. Санкт-Петербурга, а затем в помещении муниципального совета внутригородского муниципального образования «Светлановское», действуя умышленно, по мотивам политической ненависти, с целью публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, изготовил видеозапись. Затем разметил эту запись, как якобы достоверную, в сообществе «Соседи Светлановского» во «ВКонтакте».

В Ростове-на-Дону завершился судебный процесс по делу о массовых беспорядках во Владикавказе в апреле 2020 года. Тогда в столице Северной Осетии прошел антиковидный бунт, закончившийся сражением с полицией. Суд признал, что организаторами событий, в которых приняли участие более 2 тыс. человек, были оперный певец Вадим Чельдиев, индивидуальный предприниматель Рамис Чиркинов и сотрудник Почта-банка Арсен Бесолов. Суд отправил их в колонию строгого режима на сроки от 8 до 10 лет. Подсудимые вину не признали и настаивают, что беспорядки были спровоцированы сотрудниками правоохранительных органов, которые первыми применили насилие в отношении собравшихся на площади граждан.



А началось, по версии обвинения, все с того, что в начале апреля 2020 года проживавший в Санкт-Петербурге уроженец Северной Осетии оперный певец Вадим Чельдиев в своем телеграм-канале опубликовал видеоролик с призывом к землякам собраться на центральной площади Владикавказа и выразить протест против коронавирусных ограничений, установленных республиканскими властями. «Я беру на себя ответственность и призываю вас всех, абсолютно всех, кто живет на территории Северной Осетии, особенно тех, кто проживает в селах и за пределами Осетии, я вас всех призываю приехать в Осетию, дабы разогнать к чертям собачьим весь высший свет Осетии, дабы разогнать все правительство Северной Осетии, разогнать все частные компании, которые терроризируют наш народ…» — приводятся в материалах уголовного дела цитаты из этого послания.



Обращение Вадима Чельдиева было квалифицировано как публичный призыв к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Ему также вменили распространение заведомо ложной информации, представляющей угрозу жизни граждан (ст. 207.1 УК РФ).



Двое других фигурантов также публиковали свои призывы в мессенджере Telegram.

Солист Мариинского театра Вадим Чельдиев получил 10 лет колонии строгого режима за призывы к антиковидным акциям: https://t.co/tsjQGa53Ec pic.twitter.com/cMhX2vyE2c — 78 | НОВОСТИ (@good78news) July 19, 2022

Жителя смоленского Сафоново Алексея Червякова приговорили к 1 году 10 месяцам колонии-поселения за «реабилитацию нацизма». В комментарии во «ВКонтакте» Червяков назвал «хероем» ветерана ВОв Якунина, портрет которого рисовали на местной школе. Также, как выяснилось из изъятых у блогера устройств, Червяков неким образом оскорбил «знаменосца Победы Егорова и воина-интернационалиста Никулина»: так мужчина выражал свое негативное отношение к так называемому «культу победобесия». Задержание Червякова в декабре 2021 года провела ФСБ по доносу другого пользователя.

В Екатеринбурге задержали девушку, которая танцевала тверк в центре города. Ранее в пабликах распространилось видео, на котором Яна Кэт танцует тверк сначала на улице Вайнера, позже — на фоне Ельцин Центра. Как выяснилось, свои родики она выкладывала в Instagram.

Девушка заявляла, что в ее танце «нет ничего противозаконного». Но у полиции, как оказалось, другое мнение.



Теперь ей грозит 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Представитель местной полиции по этому поводу выдал максимально экстравагантный комментарий:

«Ловцам покемонов, страждущим с риском для собственной жизни получить острые ощущения, катаясь между вагонами метро, позади трамваев, забираться на купола храмов, показывать свои интимные принадлежности на фоне религиозных объектов, и прочим танцорам рекомендую в Свердловской области впредь подобными шоу не заниматься. Анархии в нашем регионе не было, нет и не будет».

Причём танцевала она не на фоне каких-либо культовых или памятных сооружений.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказыванию депутата Совета депутатов Новосибирска Хельги Пироговой о погибших во время спецоперации России на Украине российских военных. Отмечается, что несколько депутатов Новосибирской области обратились в СК с просьбой привлечь Пирогову к уголовной ответственности за публикацию в Twitter. Бастрыкин отреагировал на письмо чиновников и поручил следователям изучить все доводы в рамках процессуальной проверки, а после доложить о её результатах.



Ранее Хельга Пирогова прокомментировала один из материалов СМИ. В нем рассказывалось, как родственники погибших военнослужащих благодарят власти за достойную организацию их похорон. В итоге Пирогова удалила твит. Она пояснила, что ее высказывание было слишком эмоциональным.



«Мой твит со скрином был о том, что людей настолько загнали в нищету, что они не живому человеку радуются, а хорошему застолью, такой повод!» — написала она.

Вызвали в следственный комитет на понедельник. С адвокатом на связи. Спасибо всем за поддержку, во-первых, вы лучшие, во-вторых, всё будет хорошо!💙 — Ярость и Мультифора (@hellpad) July 22, 2022

В провластных пабликах появились сообщения, что Пирогова в связи с появлением к ней интереса со стороны правоохранителей уехала за границу. СМИ сообщают, что попытались связаться с ней, но она пока никак не прокомментировала это.

В Архангельске на ветерана МЧС и экс-руководителя пресс-службы ведомства намерены составить протокол о «дискредитации ВС РФ». О вызове в полицию Дмитрий Чистяков сообщил на своей станице во «ВКонтакте». Ему вменяется «дискредитация ВС РФ» в постах в социальных сетях.



Дмитрий Чистяков известен в Архангельске в том числе тем, что участвовал в записи программ на местном телевидении и проводил многочисленные уроки в школах на тему безопасности жизнедеятельности. Сейчас Чистяков занимается общественной работой, в том числе благоустройством городских территорий.

На задержанного краснодарского активиста и наблюдателя на выборах Виталия Немцева составили протокол о «дискредитации армии» за запись в его канале «Нет спецоперации! Нет [спецоперации]!»

Организатор «Форума мирной России» Сергей Росс был задержан и доставлен в ОВД «Тверской»: ему вменяют ст.20.3 КоАП об экстремистской символике. Напомним, форум проходил в Петербурге параллельно ПМЭФ и представлял собой площадку для независимых депутатов. Сам Росс в последнее время пытался стать одним из организаторов муниципальной кампании в Москве, создав свой собственный проект, однако пока его активность успехом не увенчалась. Кроме того, на днях Росс подал документы в избирком.как кандидат в мундепы.

Из-за комментариев о последствиях ядерного взрыва суд в Кемерово назначил 35 тыс. руб. 61-летнему члену партии «Яблоко» Валентину Грушевскому. Его соцсети мониторили местные сотрудники центра «Э», они же и составили протокол.

Псковского общественника Игоря Батова оштрафовали на 30 тысяч рублей за «дискредитацию» российской армии. Он поставил себе аватарку с надписью «No war» и опубликовал пост во ВКонтакте, в котором одобрил поступок российского военного, который отказался принимать участие в спецоперации в Украине.

Против соратника политика Алексея Навального Леонида Волкова возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Он уточнил, что это уже, «кажется, восьмое» уголовное дело.

Савёловский суд Москвы продлил срок содержания под стражей главе профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева. Активиста обвиняют в неоднократном нарушении правил проведения акций. Ему вменяют «дадинскую» статью (ст. 212.1 УК). «Мемориал» признал Украинцева политзаключённым.

Полиция проверяет стендапера Данилу Поперечного на «дискредитацию» армии России из-за постов в Instagram. Заявление на него написал некий Максим Васильев: он пожаловался, что Поперечный негативно высказывался о «спецоперации».

В своих соцсетях артист заявил, что вооруженные силы не дискредитировал и попросил силовиков, которые будут проверять его ленту в соцсети, проверить видео танца с собакой:

Данилу Поперечного проверяют по статье о дискредитации ВС РФ, пишут телеграм-каналы Baza и SHOT.



В своих соцсетях артист заявил, что вооруженные силы не дискредитировал и попросил силовиков, которые будут проверять его инстаграм (запрещен в РФ), проверить видео танца с собакой pic.twitter.com/P0PGEK6WLX — NEWS.ru | Новости (@nws_ru) July 26, 2022

В отношении журналиста Ильи Азара возбуждено второе дело о дискредитации армии, пишут «Сетевые Свободы».



Дело об административном правонарушении по ч.1 ст.20.3.3 поступило в Хамовнический районный суд Москвы. Дата рассмотрения пока не назначена.



10 июня 2022 года судья Андрей Лутов оштрафовал Азара на 60 тысяч рублей по ч.2 ст.20.3.3 за пост о бомбардировке Харькова.



Защищает журналиста адвокат Леонид Соловьев.

В Улан-Удэ задержали блогера из Петербурга Александра Глебова, приехавшего туда для съемок репортажа. Об этом на своем ютуб-канале рассказала правозащитница Надежда Низовкина, которая защищает по административным делам участников митингов.



Глебова задержали после записи разговора с самой Низовкиной. По словам правозащитницы, они обсуждали «судебную ситуацию в Бурятии, права военнослужащих, отказывающихся от отправки на фронт, дискриминацию бурят пропагандистами».



Блогера пробыл в здании управления МВД по Улан-Удэ на улице Куйбышева несколько часов. Как уточнила Низовкина «Сибирь.Релиям», на него начали составлять протокол о «дискредитации» армии за то, что он «ходит и берет интервью у самых разных граждан».



При этом сам протокол был составлен с ошибкой, и статью КоАП полицейские не указали, добавляют «Люди Байкала». Утром 24 июля Глебов улетел обратно в Петербург. По его словам, полицейские в штатском ночью дежурили под его окнами и ехали за ним до аэропорта.

В Москве женщина пожаловалась в полицию, что кто‑то из ее соседей назвал свой вайфай «Слава Украине». В дежурную часть обратилась жительница многоэтажки на улице Яблочкова в Бутырском районе. Москвичка поймала слабый сигнал беспроводного интернета в своей квартире и потребовала вычислить нарушителя. На место приехали полицейские и убедились, что вайфай с названием «Слава Украине» действительно существует. Откуда идет сигнал, выяснить пока не удалось. Но проверка все еще продолжается.

В Москве задержали Леонида Гозмана. Как сообщил адвокат Михаил Бирюков, политик был задержан при входе в метро «Фрунзенская» по системе распознавания лиц «Сфера». «Уже в комнате полиции нам объяснили, что Леонид Гозман находится в федеральном розыске», – добавил Бирюков.

Позже задержание признали ошибочным и политика отпустили. Как пояснил Бирюков:

«Гозман отпущен после ошибочного задержания, вызванного тем, что по техническим причинам не был отменен его федеральный розыск по делу о двойном гражданстве».

Это не первое задержание Гозмана, 15 июля он был задержан по делу, возбужденному по ст. 330.2 УК РФ «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства», писал ТАСС. Его допросили в СК в качестве подозреваемого, сообщал Бирюков. Адвокат также отметил, что дело возбудили, так как оппозиционер пропустил срок для подачи уведомления: он сделал это в 2019-м, однако должен был годом ранее. 6 мая Минюст России пополнил список СМИ-иноагентов, куда в том числе попал и Леонид Гозман.

Лефортовский районный суд Москвы оштрафовал муниципальную депутатку Александру Андрееву на полторы тысячи рублей по статье о демонстрации экстремистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП). Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Юлию Кузнецову. Поводом для протокола стал пост Андреевой во «ВКонтакте» с логотипом команды политика Алексея Навального. Как уточнила Кузнецова, суд установил «причастность» мундепа к команде оппозиционера через их совместные фото в фейсбуке и учел, что на ее странице «размещена информация в поддержку А. А. Навального, который включен в список террористов и экстремистов».

Судья Пролетарского районного суда Ростова-на-Дону Бессмертная оштрафовала на 30 тысяч рублей местного жителя Олега Поповкина по протоколу о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Об этом «Медизоне» сообщили в «Альянсе учителей».

Суд оштрафовал 26-летнего фотографа из Петербурга Сергея Кондратьева на 15 тысяч рублей по уголовной статье «об оскорблении чувств верующих». Причиной стало восьмисекундное видео, на котором мужчина целуется со своим партнёром на фоне храма под аудиомем с использованием нецензурной лексики.

Суд в Барнауле оштрафовал мужчину за «дискредитацию» армии из-за нескольких эмодзи в «Одноклассниках».



Преподаватель философии и истории в барнаульском медицинском колледже Алексей Аргунов в начале марте поставил «класс» к ролику под названием «Нет [спецоперации]».



Затем он такой же реакцией отметил пацифистское обращение бывшего губернатора Штата Калифорния, известного бодибилдера и актёра Арнольда Шварценеггера.

И, наконец, в апреле Аргунов поставил сочувствующий эмодзи «Грущу» к еще одному посту на соответствующую тематику. В записи говорилось о лидере алтайского отделения партии «Яблоко» Александра Гончаренко. Его осудили за «дискредитацию» армии РФ. В результате самого Аргунова оштрафовали по той же статье.

Концерт певицы Доры (Дарьи Шихановой) в Москве отменили за несколько часов до выступления. Решение принято «по независящим от нее и организатора причинам», рассказала она в соцсетях. Ранее имя Доры появилось в негласном списке «запрещенных музыкальных исполнителей», который опубликовала «Фонтанка». «Билеты остаются действительны, новую дату сообщу позже», — отметила Дора.

В день начала «спецоперации» России в Украине 24 февраля Дора написала в сторис: «Мне бесконечно жаль, это все невероятно страшно», — и перенесла выход альбома, который был назначен на следующий день. В июне ее выступление отменили на фестивале в Петербурге «Отличный FEST».

Суд приговорил 23-летнего тюменца к шести месяцам колонии-поселения за «фейки» о ВС РФ (ч. 1 ст. 207.3 УК). Его также признали виновным по ч. 4 ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма), сообщили в региональном управлении СК РФ. «11 апреля 2022 года подсудимый под видом достоверных сообщений разместил в сети „Интернет“ публикации в виде высказываний, содержащих заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ, — утверждают в СК. — Кроме того, не позднее 6 мая он с целью реабилитации нацизма <…> разместил в рамках проекта „Бессмертный полк онлайн“ заявку с фотоизображением нацистского преступника на участие в публичной трансляции, посвященной 9 мая». Никаких других деталей ведомство не приводит, в частности, что именно было «недостоверной» информацией.

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Как и ранее в этом году, тема армии и её «дискредитации» продолжает оставаться наиболее часто используемой властями для наказания россиян за высказывания. Заметно пошли вверх также дела о демонстрации запрещённой символики, хотя ни в какое сравнение с количеством дел о «военных фейках» они пока не идут. Да и вряд ли «дискредитация» пойдёт на спад до завершения так называемой «спецоперации».

Заметно усилилось давление на артистов, чаще всего — музыкантов, которые также позволили себе публичную критику властей. Им отменяют выступления, прекращают гастроли на основании неких негласных списков. Наиболее ярких представителей культуры и шоу-бизнеса даже пытаются привлечь по «административке».

Полиция в России составила 3,303 протокола о дискредитации армии, сообщают «Сетевые Свободы» согласно данным МВД РФ. Такое число дел возбуждено с момента введения статьи 20.3.3 КоАП 4 марта В среднем полиция составляет 35 протоколов о дискредитации вооруженных сил РФ каждый рабочий день.

Уголовных дел заведено уже около 170, сообщает «Каспаров.Ру», собравший также список преследуемых по уголовной статье 207.3 граждан.

С марта по июнь юристы «Роскомсвободы» сопроводили 56 административных дел о «дискредитации» армии. Больше всего обращений «пришло» по поводу публикаций во «ВКонтакте» — 25. Далее идут Facebook (7), Telegram (5) и Instagram (4).