Заблокированы сайты медорганизации Project HOPE, словацкой газеты Denník N, конструктора сайтов Zyro и «JoyReactor Политота»

В ходе мониторинга реестра запрещённой информации мы обнаружили там довольно пёстрое пополнение, в котором представлены сайты самой различной направленности — от гуманистической до развлекательной.

«Неизвестный госорган» 20 января текущего года решением, номер которого не указан, дал распоряжение Роскомнадзору ограничить доступ к сайту международной неправительственной организации по оказанию глобальной медицинской и гуманитарной помощи Project HOPE (Проект «НАДЕЖДА»), которая работает во многих странах Африки, Азии и Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, множества островных государств, а также в Центральной и Восточной Европе:

reestr.rublacklist.net/ru/record/5336287

В миссии организации сказано, что она работает для достижения устойчивого прогресса в области здравоохранения во всем мире путем реализации программ санитарного просвещения и оказания гуманитарной помощи в областях, где это необходимо. Проект занимается инфекционными заболеваниями, профессиональным образованием в области здравоохранения, здоровьем женщин и детей, гуманитарной помощью и улучшениями в системах и учреждениях здравоохранения по всему миру.

Проект «НАДЕЖДА» весь предыдущий год уделял большое внимание теме Украины, используя в своих пресс-релизах не те эпитеты, которые рекомендуют российские власти, что могло стать причиной блокировки сайта организации на территории РФ. В списке же «нежелательных» организаций «Надежда» не значится.

Как мы уже писали ранее, скорее всего под «неуказанным госорганом» выступает Генеральная прокуратура РФ, которая внезапно исчезла из инициаторов госблокировок, а вышеупомянутый госорган столь же стремительно появился на её месте, и все его решения поразительно похожи на решения ГП.

Решение «неуказанного госоргана» в отношении словацкой ежедневной газеты Denník N даритовано 23 января текущего года, а ограничение доступа со всеми доменами и поддоменами произошло на днях:

reestr.rublacklist.net/ru/record/5345466

Издание пишет статьи на острополитические темы, в том числе касающиеся коррупции в политических кругах Словакии, но в повестке ежедневника присутствуют также общемировые новости, среди которых, разумеется, и Украина.

Внимание журналистов привлекают в том числе эмигрировавшие из России политики, занимающие проукраинскую позицию, к которым российские власти испытывают определённую неприязнь. Общее количество подписчиков издания в Twitter, YouTube и Instagram — более сотни тысяч.

Сумел попасть в реестр запрещённой информации и раздел популярного сайта мемов и смешных картинок JoyReactor — «Политота»:

reestr.rublacklist.net/ru/record/5218210

На странице очень много публикаций, посвящённых так называемой «спецоперации».

Как сообщается в одной из публикаций данного раздела, редакция уже получила соответствующее уведомление Роскомнадзора, где обоснованием для блокировки указываются «ложные сообщения об актах терроризма или иная недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений, которая создаёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи».



Редакция приняла решение включить геолокационную блокировку некоторых публикаций для россиян (спойлер: вряд ли поможет в коммуникации с российскими надзорными органами, которые устроит только полное подчинение).

Как и словацкое СМИ, тоже по «маске» заблокирован литовский конструктор сайтов Zyro:

reestr.rublacklist.net/ru/record/5372716

Возможно, владельцы сервиса ранее выражали проукраинскую позицию, либо участвуют в помощи Украине, собирая донаты — чаще всего подобные сайты блокировались по этой причине.

Всё тем же ведомством, также со всеми доменами и поддоменами привычно отправлены в бан дополнительные домены или зеркала:

Такой же полной блокировке подвергся сайт "Партизанского движения АТЕШ".

Всё также большое количество онлайн-кинотеатров и пиратских сайтов попадают в реестр решением за 24.02.2022, вынесенным ещё Генпрокуратурой до периода её «анонимизации».