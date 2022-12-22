Непрозрачность и беззаконие: под военную цензуру попали 9300 интернет-ресурсов

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился к гражданам страны с телевизионным обращением, в котором попытался объяснить причины и мотивы так называемой «специальной военной операции» вооружённых сил РФ на территории Украины.

Видимо, власти посчитали, что такого объяснения будет недостаточно, и в тот же день Роскомнадзор потребовал от СМИ использовать только данные из официальных российских источников в материалах о «спецоперации» в Украине. Надзорное ведомство предупредило об угрозе незамедлительной блокировки недостоверной информации, по сути запустив военную цензуру на территории России.

Именно тогда появилось решение Генеральной прокуратуры под ничем не примечательным номером 27-31-2020/Ид2145-22, на основании которого на данный момент заблокированы тысячи сайтов и ссылок на материалы, где рассказывалось о происходящих в Украине событиях не так, как того требовали российские власти.

Первыми под блокировку тогда попали всего несколько ссылок с украинских, эстонского сацтов и и сайта армянской диаспоры за рубежом (в данный момент публикация с него удалена):

Это самое массовое решение как по количеству ссылок и доменов, так и по части их направленности. Здесь собраны не только новостные порталы. Данным решением блокируется самый широкий спектр интернет-ресурсов.

Предсказуемо, что первыми под раздачу попали российские независимые издания, например, студенческий журнал DOXA:

Два его сайта по «маске», то есть со всеми доменами и поддоменами, попали в реестр запрещённых в первые же дни «спецоперации».

Никакого обоснования данному решению долгое время не было, сайты и ссылки продолжали вноситься в реестр запрещённой информации в массовом порядке. У Генпрокуратуры, конечно, к тому моменту был уже достаточно большой опыт произвольных блокировок, например, по «делу Telegram», носившие даже более массовый характер, однако выбор целей был не столь рандонмым и всеохватывающим.

На основании решения №27-31-2020/Ид2145-22 уже к апрелю 2022 года были заблокированы:

Facebook и его мессенджер;

Twitter;

BBC;

«Голос Америки»;

DW;

украинский РБК и множество других украинских изданий, в числе которых Zaxid.net, «Новое время», «Зеркало недели», УНИАН, ТСН, «24 канал», «Думская», «Громадське», «УкрИнформ», а также масса государственных сайтов — например, «Национального антикоррупционного бюро» (НАБУ) и Министерства здравоохранения (МОЗ) расследовательский проект Bellingcat;

«Кавказский Узел»;

популярная блог-платформа TJ питерское;

издание «Бумага»;

«Медуза»;

«Новости шахмат»;

Activatica;

«Медиазона»;

«Собеседник»;

«Радио Свобода»;

«Эхо Кавказа»;

Republic;

расследовательский проект «Агентура.Ру»;

журнал «7x7. Горизонтальная Россия»;

пермский журнал «Звезда»;

«Тайга.Инфо»;

The Village;

челябинское независимое издание «ЛентаЧел»;

etc.

Блокировка социальной сети Facebook:

Блокировка немецкого новостного издания DW:

Блокировка Twitter:

Блокировка сайта «Голос Америки»:

Естественно, это далеко не все сайты, попавшие в реестр запрещённых по данному решению.

Впрочем, не будем забегать вперёд. С конца февраля произошло ещё очень много заметных событий, среди которых — легализация военной цензуры.

За очень короткий срок депутаты Госдумы от разных фракций, в числе которых Вячеслав Володин, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов, а также сенатор Валентина Матвиенко, разработали законопроект №464757-7, а Правительство «подогнало» законопроект №1197680-7, которыми устанавливается уголовная и административная ответственность за «дискредитацию Вооружённых Сил РФ».

В начале марта текущего года оба документа были приняты Госдумой, одобрены Советом Федерации и подписаны Президентом России. Это дало старт ещё более массовому внедрению военной цензуры в Рунете. По сути это развязало руки цензурным органам. Генпрокуратура стала выдавать больше решений по блокировке тех или иных информационных ресурсов, к этому процессу подключились также суды в регионах, а Роскомнадзор рассылал уведомление за уведомлением сайтам самой разной направленности с требованием удалить самый широкий спектр материалов, хоть прямо, хоть косвенно связанных со «спецоперацией».

Как уже говорилось выше, самым массовым по блокировкам стало решение №27-31-2020/Ид2145-22, появившееся ещё до принятия пакета законов о военной цензуре, позже к нему в компанию присоединялись ещё десятки решений (на данный момент число уже перевалило за двести). Множество ресурсов вносилось в реестр запрещённой информации сразу по «маске» (*), то есть когда блокируются сразу все домены и поддомены.

Впрочем, до вступления в силу закона о военной цензуре Генеральная прокуратура ещё не раз требовала заблокировать тот или иной ресурс, правда, это были не столь массовые решения.

Наблюдая за этим трендом, «Роскомсвобода» стала вести подсчёт заблокированных из соображений военной цензуры сайтов.

В конце марта 2022 года количество сайтов и ссылок, подвергнутых военной цензуре, превысило 1500. Большая часть приходилась на Генпрокуратуру, но несколько ресурсов отправились в бан по решениям региональных судов.



Обоснованием для блокировок стало не только «резиновое» решение Генеральной прокуратуры, о котором мы говорили выше, но также новый закон о запрете «дискредитации армии». В реестре оказались достаточно крупные и даже международные издания.

Блокировка русской версии «Радио Азаттык»:

Блокировка крупного немецкого издания Bild:

Видимо, российские власти уже перешагнули в тот момент психологический барьер, когда они не решались ограничивать доступк к международным новостным ресурсам, но раз уж решились заблокировать Facebook, Instagram и Twitter, то почему бы не замахнуться теперь и на DW, Bild, Die Welt, Euronews, «Голос Америки», «Радио Свобода» со всеми его филиалами и другие крупные проекты.

Тогда же случились и так называемые «задвоения», то есть когда одни и те же сайты, часто тоже по «маске», дважды попадали в реестр запрещённых, но уже на основании других решений Генеральной прокуратуры.

Дважды заблокированными в разное время оказывались:

«Медиазона»;

«Тайга.Инфо»;

TJ;

Meduza;

и ещё множество популярных сайтов.

Основной мишенью цензурных органов становились, как правило, украинские или пишущие об Украине новостные сайты, правозащитные проекты, бизнес-порталы, развлекательные и даже пиратские сайты.

Ещё массированно блокировками надзорное ведомство прошлось по «зеркалам» уже заблокированных сайтов. Например, питерское издание «Бумага» сбилось со счёта, какое их «зеркало» успела отследить и заблокировать Генпрокуратура, но основной удар приходится всё же «зеркальные» адреса fastly, cloudfront и appspot.

В марте же в бан попал сайт «Мульт.Ру», где собраны все мультфильмы про Масяню (и отдельно заблокирована страница с серией «Вакидзаси»).

В первой половине апреля количество заблокированных по военной цензуре сайтов превысило 2000. Примерно на этот период выпадает «поход Генпрокуратуры в регионы», когда были забанены «Люди Байкала» и «Красноярское время».

Позже под военную цензуру попала правозащитная организация Human Rights Watch, популярная финская газета Ilta Sanomat, а также один из самых популярных шахматных сайтов chess.com.

Но не только связанные с Украиной сайты стран бывшего СССР стали мишенью для цензоров. Кыргызстанское издание Kloop со всеми его доменами и поддоменами оказалось в реестре запрещённых. А недавно стало известно о выдвинутых российскими властями претензиях казахстанскому изданию «Власть» в связи с публикуемыми материалами об украинских событиях, но редакция наотрез отказалась удалять материалы. Пока никаких репрессивных решений в отношении данного СМИ, судя по реестру, принято не было.

Отметку в 3000 сайтов военная цензура преодолела уже в начале мая.



В реестре заблокированных появились главный сайт и сервис подписок издания «Novaya Gazeta Europe», американский сервис для тестирования и разработки почтовых кампаний электронных писем, отправляемых с серверов разработчика, — Mailtrap.

Одной из самых громких стала блокировка официального сайта популярной игры S.T.A.L.K.E.R. 2, такая же ситуация произошла с WikiArt. Ограничение доступа коснулось сайта журналиста Александра Невзорова, который последние несколько лет жёстко критикует российскую власть, и после 24 февраля текущего года эта критика стала ещё более хлёсткой.

В первой половине июля военная цензура накрыла уже 5000 сайтов.



Основным инициатором блокировок снова выступила Генеральная прокуратура — в её списки попало тогда множество крупных изданий и их «зеркал». Но всё заметнее свою роль стали играть и региональные суды, реагирующие на любые материалы, связанные с украинскими событиями.

К тому моменту под блокировкой уже сидели cайт вакансий Jooble, «Холод», «Полигон. Медиа», сайт писателя Алексея Экслера.

Была попытка заставить Wikipedia удалить англоязычные материалы о событиях в Украине, но популярная онлайн-энциклопедия делать этого не стала, как и власти не стали вносить в реестр запрещённой информации данные ссылки.

Чем-то провинилась крупная американская компания Aol, также внесённая со всеми доменами и поддоменами, а затем для россиян стал недоступен образовательный портал «Знания», проекты «Вот так» и «Сухуми.Инфо».

В тот же период блокировке подверглись финское и датское издания Helsingin Sanomat и Politiken.

Не обошла Генпрокуратура своим вниманием и екатеринбуржского журналиста Дмитрия Колезева, в марте ограничив доступ к его новостному проекту It`s My City и Republic, где он занимает должность главного редактора, а в конце мая отправив в бан ещё и его личный сайт.

Под блокировку попал юританский The Telegraph и Depositphotos. Несмотря на то, что доступ ограничивается только к одной из сылок каждого ресурса, из-за HTTPS-блокировки недоступны данные сайты полностью.

В начале июня произошёл случай, когда также была применена военная цензура, однако до внесения доменов в реестр не дошло. Региональные медиа начали массово удалять Страницы памяти военнослужащих, погибших в ходе «специальной военной операции». Причиной тому стало решение Светлогорского городского суда Калининградской области в отношении издания 60.RU, которое входит в одну медиагруппу — «Сеть городских порталов» Shkulev Media Holding. Вследствие этого издания из холдинга в других регионах удалили соответствующую информацию со своих сайтов. Естественно, в списке тех 5,3 тысяч сайтов этих ссылок нет.

Неоднократно в реестр заблокированных попадали как целиком сайты, так и отдельные ссылки проекта Delfi, который публикует новости для стран Балтии. Он попадал в поле зрения как региональных судов, так и Генеральной прокуратуры.

Множество ссылок, где от имени МВД Украины рассказывается о рецепте «Коктейля Молотова» и его применении, блокируется также региональными судами.

Тогда же цензуре подвергся сайт правозащитного проекта «Мемориал».

Сразу по «маске» Генпрокуратура ограничила доступ к крупному японскому мобильному оператору KDDI au, видимо, из-за размещённой на нём информации об Украине.

Постепенно количество достаточно статусных интернет-ресурсов росло, и военной цензурой накрыло финскую государственную телерадиокомпанию Yle, а также «Радио Азатутюн», затем ForkLog.

Подвергнутых военной цензуре сайтов в середине августа стало уже 6500.

К тому моменту под блокировку попали:

журнал о моде L'Officiel Ukraine;

польский новостной портал Polska Agencja Prasowa;

официальный сайт австрийской IT-компании Kaleido;

Фонд «Свободная Бурятия».

По HTTPS был ограничен доступ к ссылке издания «Спектр», но в октябре блокировкой накрыло уже весь сайт со всеми доменами и поддоменами.

Забанен был сайт издания ROAR, созданный известной писательницей Линор Горалик. ROAR публикует эссе, стихи, саунд- и арт-работы, посвящённые «спецоперации» в Украине.

В реестр запрещённой информации отправилась и система онлайн-карт, позволяющих в реальном времени следить за течением военных конфликтов во всём мире Liveuamap, созданный в 2014 году укравинскими программистами. Карты Liveuamap с 2015 года начали использовать ООН и другие гуманитарные организации.

По HTTPS подверглась блокировке ссылка крумного британского частного фотоагентства Alamy, поскольку кто-то из пользователей залил на сайт картинку с всё тем же «Коктейлем Молотова».

Статья с материалом про британскую группу Deep Purple на украинском сайте «Факты. Life» попала в немилость владимирской военной прокуратуры, которая через суд запретила её по HTTPS, сделав недоступным в России и статью о легендах британского рока, и сам сайт. Причиной тому стали резкие высказывания в адрес России, её Вооружённых сил, а также Президента Владимира Путина.

К середине июля в реестре запрещённой информации также оказались:

Военная цензура коснулась и сервиса по распространению авторами своих работ по платной подписке — Patreon из-за странички с заявлением редакии DOXA. Проблемы с доступом возникли также у Grammarly — онлайн-сервиса, который помогает эффективнее писать тексты на английском. Военной цензуре подверглась страница с заявлением сервиса, что он приостанавливает свою работу на территории РФ и Беларуси.

Продолжилась погоня за проектом журналиста Андрея Солдатова «Агентура.Ру», заблокированного в начале июня. В августе в реестр отправился уже дополнительный домен проекта.

Сайт движения «Весна» из соображений военной цензуры был внесён в чёрный список сразу по «маске». В октябре движение было внесено в реестр иностранных агентов Минюста, а в начале декабря суд в Санкт-Петербурге объявил его экстремистской организацией.

Только запущенный экс-директором «Яндекс.Новостей» Львом Гершензоном новый неподцензурный агрегатор новостей был практически сразу заблокирован Генеральной прокуратуров по «маске». Видимо, надзорному ведомству не понравилось, что проект агрегирует сайты, пишущие о событиях в Украине не с точки зрения официальных властей России.

Медиа-агрегатор Flipboard, который читают больше полумиллиарда пользователей Android и несколько миллионов владельцев iPhone, также отправился в бан.

С такой динамикой внесения в реестр заблокированной информации сайтов самого разного калибра немудрено, что к 23 августа, когда исполнилось полгода с начала «специальной военной операции», а следовательно — и широкомасштабного наступления на онлайн-права и свободы россиян, вылившиеся в военную цензуру в том числе, количество заблокированных на данном основании сайтов приблизилось к отметке 7000.

В конце августа под блокировкой оказался сайт бесплатных стоковых фото и видео Pexels. Причина — обращение администрации портала к российским пользователям, в котором говорится об осуждении так называемой «спецоперации» российской армии на территории Украины и советом узнавать о происходящих событиях с сайта ООН.



Под военно-цензурную блокировку попал RAPFORCE, позиционирующий себя как крупнейший рэп-портал, где можно бесплатно скачать альбомы русского рэпа в формате MP3.



Кроссплатформенный сервис для графического дизайна Canva, также разместивший на главной странице сообщение, осуждающее действия России в Украине, прогнозируемо попал в компанию заблокированных.



Ролевой сервис для публикации контента Ranbu, на котором достаточно много постов, посвящённых «спецоперации», также оказался в чёрном списке.

Не обошлось и без курьёзов. В пылу борьбы с альтернативным мнением по «спецоперации» надзорное ведомство отправило в бан по HTTPS две ссылки абсолютно лояльного к российским властям «Политнавигатора», по сути сделав недоступным весь сайт.

В первой половине сентября военной цензуре подвергся сайт фонда Тимура Рудова, который занимается помощью госпиталям, украинской армии, переселенцам и пострадавшим от «специальной военной операции ВС РФ на территории Украины». Создатель фонда имеет интересную личную историю, которую рассказала «Медуза» в марте текущего года. Рудов — капитан дальнего плавания, который за свою 17-летнюю карьеру он ходил на 17 балкерах и объездил практически весь мир.

Естественно, Генпрокуратура продолжала блокировать пиратские сайты в большом количестве, иногда в день могло быть отправлено в бан до полусотни таких сервисов.

Сайты с многомиллионной аудиторией подписчиков также продолжали из-за новостей об Украине попадать в немилость Генпрокуратуры. Так, были заблокированы по HTTPS статьи канадского портала Global News и аргентинского издания Clarín — последнее писало, в частности, о событиях в Буче.

Та же динамика внесения в реестр запрещённой информации оставалась долгое время, поэтому уже к концу сентября количество заблокированных сайтов достигло отметки в 8000.

В начале октября ссылка с аудиостримингового сервиса Soundcloud появилась в реестре запрещённой информации. Причина — размещение «Золотого облака Радио Свободы», где собраны лучшие подкасты и интервью радиостанции. Из-за ограничения доступа по HTTPS, в России стал недоступен сразу весь сайт.

В том же месяце блокировались также:

«отчётный» сайт проекта Informnapalm;

сайт «Эха» (проект команды закрытого «Эха Москвы») просуществовал без блокировок всего 4 дня;

сообщество любителей бега ParkRun;

веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом GitLab (но не основной домен);

украинский сайт компании Aquayer, которая продаёт продукцию для аквариумов;

сайт проекта «Хочу жить» (его дополнительные домены до сих пор попадают в реестр);

сайт о политике для подростков «Новости 26»;

сайт ассоциации ценителей известного музыканта Леопольда Ауэра;

«Служба поддержки» – сервис, запущенный в мае этого года для помощи людям, пострадавшим от действий российских властей;

сайт Русской службы The Moscow Times.

Тогда мы заметили ещё один тренд — запрет информации о возможных потерях российской армии в ходе «специальной военной операции». Например, по решению Балтийского горсуда Калининградской области было заблокировано две ссылки с двух региональных украинских изданий. Всего с февраля подобную информацию на тот момент периодический блокировали как минимум 15 раз суды многих российских регионов.

Военной цензурой также накрыло «Теплицу социальных технологий» Вместе с «Теплицей» под блокировку попали:

сайт популярного блогера Андрея Шипилова;

облачная платформа для получения геопространственных данных и анализа спутниковых изображений для нужд бизнеса и научных целей EOS;

Ukraїner;

украинская газета «Закон и бизнес».

Все сайты, кроме последнего, блокируются по «маске», то есть — со всеми доменами и поддоменами.

Конец месяца увенчался блокировкой короткого домена Telegram — t.me, причиной чего стали «крамольные» посты в каналах:

Пса Патрона (неофициальном);

«Реальная <спецоперация> в Украине»;

«Плотина».

Из-за блокировки по HTTPS не открывалась любая ссылка с Telegram, но сам мессенджер был доступен. Позже Роскомнадзор разблокировал его.

В начале ноября решением всё той же Генеральной прокуратуры в бан отправился сайт фонда украинского шоумена Сергея Притулы.

Активно ограничивался доступ к материалам против мобилизации, запущенной в России 21 сентября. В начале ноября сразу три суда и Генпрокуратура заблокировали сразу три сайта, посвящённые этой теме.

Мы также заметили интересную особенность блокировок материалов с призывами помогать ВСУ. На основании решения, принятого ещё в марте текущего года, к середине ноября Генеральная прокуратура запретила 17 сайтов (большинство по «маске») и отдельных ссылок, где каким-либо образом была выражена поддержка вооружённым силам Украины, а также призыв помогать им.

А 15 ноября случилось странное — в реестр перестали попадать сайты, заблокированные Генеральной прокуратурой. Нет, ссылки-то там появлялись и продолжают появляться, но ни ведомства, которое распорядилось их заблокировать, ни номера решения там указано не было.

Что же это за таинственный госорган, мы догадывались только по косвенным признакам, сопоставив <внезапно> пропавшее ведомство, а также перечень блокируемой информации и дату, когда было принято то или иное решение о блокировке. На каком основании Генпрокуратура решила проявить такую «скрытность», неизвестно до сих пор.

С того момента за авторством «Неуказанного госоргана» в реестр запрещённой инрформации было отправлено почти 3000 сайтов, из которых на основании военной цензуры — как минимум 388.

В числе этих сайтов:

<внезапно> крупный сайт с аниме, а также японскими и южнокорейскими фильмами AniMaunt, который имеет в VK больше полусотни тысяч подписчиков. Причина блокировки не совсем понятна, поскольку никакой информации об Украине или «спецоперации» там нет, но тем не менее блокируется он, судя по всему, на основании всё того же скрытого решения 27-31-2020/Ид2145-22 от 24.02.2022, которым ограничивается доступ к огромному количеству пиратских сайтов и онлайн-кинотеатров;

зеркала The True Story;

бесплатный клавиатурный тренажёр Ratatype, не скрывающий своей проукраинской позиции;

новостной портал «КавПолит»;

сайт проекта от РОО «Бизнес вне политики» уже в самом названии домена по нынешним временам несущий крамолу;

популярный украинский платёжный сервис LiqPay, который предоставляет возможность принимать платежи на сайтах, в мобильных приложениях, подключенных к интернету;

проекта «Проверено.Медиа».

Как мы уже замечали ранее, в числе блокировок — зеркала заблокированных сайтов, расположенные на сервисах fastly, cloudfront и appspot. Записи «Неизвестного госоргана» здесь совпадают с записями Генпрокуратуры практически «до степени смешения».

Вместе с тем, что успело заблокировать то загадочное ведомство и Генпрокуратура, общее количество сайтов, доступ к которым ограничивается на основании военной цензуры, перевалило за цифру 9300.

Увы, но и без того непрозрачные решения надзорного ведомства по блокировке сайтов стали ещё более закрытыми, а следовательно — никак не контролируемыми со стороны общественности. По сути сейчас достоверно отслеживать военную цензуру можно пока только по судебным решениям, которых тоже достаточно много.

Тем не менее мы собираемся дальше вести исследования на основании данных из реестра заблокированных сайтов, делая хотя бы часть незаконно скрываемой информации публичной.