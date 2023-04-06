«Википедию» оштрафовали на 800 тысяч рублей за песню «Психеи»

Таганский суд Москвы оштрафовал Wikimedia Foundation (владеет российской «Википедией») на 800 тыс. руб. за неудаление информации (ч. 2 ст. 13.41 КоАП). Об этом сообщает РБК.
Дело связано с отказом площадки убрать материал о запрещённой и признанной экстремистской песне группы «Психея» (её название не уточняется).
Напомним, в список экстремистских материалов включена песня «Психеи» «Убей мента». В 2015 году портал Last.FM был внесён в реестр запрещённых сайтов из-за музыки этой группы.
Это не первый штраф «Википедии». Только в прошлом году её фонд получил несколько взысканий в миллионы рублей за «недостоверные сведения о спецоперации на Украине».
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