Питер снова запрещает аниме

Кировский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенным к распространению японский аниме-сериал «Адская девочка». Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Административным истцом выступила прокуратура, которая в ходе проверки произвела осмотр интернет-страницы с сериалом, в ходе которого установила что:

«...на указанной Интернет-странице содержатся материалы, ориентированные на создание у несовершеннолетних мотивации к деструктивному противоправному поведению, в том числе применению насилия в отношении окружающих. Ознакомиться с содержанием сайта может любой интернет-пользователь».

По мнению прокуроров, изложенный материал якобы «мотивирует несовершеннолетних на применение насилия в отношении окружающих, прививает ложные ценности и ориентиры, содержит признаки информации порнографического содержания».



«Психологические особенности подростков, которые становятся посетителями и пользователями ресурса, могут способствовать тому, что данные материалы окажутся для них не только эмоционально привлекательными, но и будут побуждать к действиям подражательного характера», – заявили в прокуратуре.



Суд согласился с доводами административного истца и запретил ссылку на первый сезон сериала.



Напомним, суды Северной столицы часто выступают основными «поставщиками» ссылок на аниме-сериалы, и более того — их решения, как и судов в других регионах, почему-то со временем приобретают «резиновые» свойства, распространяя своё действие на те ссылки и сайты, которые там даже не были указаны.