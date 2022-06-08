Ещё один суд заблокировал аниме «Вечеринка мёртвых: Истязаемые души»

Кировский районный суд города Санкт-Петербурга удовлетворил иск районного прокурора о признании запрещённой информации, распространяемой посредством сети «Интернет». Как уточняет Объединённая пресс-служба судов Северной столицы, речь идёт о ссылке на аниме-сериал «Вечеринка мертвецов: замученные души».

В своём обосновании прокурор указал, что на указанной интернет-странице «содержатся неправомерные материалы, ориентированные на создание у несовершеннолетних мотивации к деструктивному противоправному поведению, в том числе — применению насилия в отношении окружающих».

По мнению надзорного ведомства:

«Представленная информация отрицательно влияет на психику детей, наносит вред их психическому здоровью и духовно-нравственному развитию, что является недопустимым и нарушает действующее законодательство. На видео присутствуют натуралистические сцены, связанные с убийством, кровью, приемами лишения жизни. Указанная информация носит психотравмирующий характер, причиняет вред здоровью и развитию детей».

Кроме этого суд согласился с доводами прокурора о вредном влиянии на детей сомнительной флеш-игры «Пытка троллфейса», и отправил под блокировку ссылку с ней тоже.

Запрещённое питерским судом аниме уже не впервые становится объектом внимания властей. Так, Курчатовский районный суд Челябинска, тоже по иску прокурора, заблокировал его, только русский вариант названия несколько отличается от указанного в ссылке выше — «Вечеринка мёртвых: Истязаемые души». В нём также были обнаружено «побуждение детей к действиям» опасного характера.

Со временем решение Курчатовского райсуда приобрело, как это уже часто случается, «резиновые» свойства и помимо упомянутых в документе, туда стали вноситься ссылки на другие интернет-ресурсы с данным произведением. В реестр попало как минимум тринадцать URL, многие из которых уже вынесены, поскольку владельцы интернет-ресурсов предпочитают исполнять требования российских властей, дабы под блокировкой не оказывался весь сайт.

В свою очередь, ссылки с портала Jut-su и его клонов постоянно попадают в реестр. Например, так произошло с фильмом «Атака титанов» и аниме-сериалами «Клинок Маню», «Зачем вы здесь, учитель?», «Эльфийская песнь», «Ад Данте: анимированный эпос» Inuyashiki («Инуясики» или «Инуяшики»). Все эти материалы были также удалены с сайта.