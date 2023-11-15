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15 November 2023

Треть бизнесменов в России использует заблокированные западные соцсети

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Чаще всего продвигают там свои товары и услуги представители розничной торговли, автомобильной индустрии и общепита.

Каждый третий бизнес (34%) в России использует заблокированные соцсети в качестве способа продвижения. Такой результат показало исследование компании Platforma. Чаще всего предприниматели размещают рекламу в Facebook (45%) и Instagram (около 40%). Обе компании принадлежат Meta, которая объявлена экстремистской и запрещённой. Около 37% бизнесменов прибегают к TikTok, отключившей часть функций для российских пользователей самостоятельно, 27% — рекламным услугам Google Ads. 

Среди российских площадок бизнесмены чаще всего выбирали «ВКонтакте» (48%), «Яндекс.Директ» (38%) и Avito (28%). Также респонденты выделяли myTarget (22%), Telegram Ads (22%) и Ozon (14%).

Основными рекламодателями в заблокированных соцсетях стали представители розничной торговли (34%), автомобильной индустрии (24%) и общепита (16%). 

Опрос проводился с 10 по 16 октября в городах с населением более 100 000 человек,. В нём приняли участие 1288 респондентов старше 24 лет. 

соцсети TikTok ВКонтакте Facebook Instagram реклама Ozon Google Ads Meta Яндекс.Директ и Avito Telegram Ads myTarget

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