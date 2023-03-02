Суд в Челябинской области заблокировал аниме «Клеймор»

В реестре запрещённой информации появилась ссылка на аниме-сериал «Клеймор» 2007 года выпуска:

reestr.rublacklist.net/ru/record/5511075

Описание сериала следующее:

«Альтернативное средневековье, где люди сосуществуют с оборотнями — ёма, питающимися человеческим мясом. Принимая облик своих жертв, ёма могут скрываться среди людей. Кроме того, съев мозг человека, чудовище может завладеть его воспоминаниями. С целью борьбы с ёма безымянная тайная Организация создала орден могучих воинов, получивших прозвище клеймор. Процесс создания клеймор подразумевает введение в человеческий организм крови и плоти ёма. В результате на свет появляются полулюди-полумонстры, которые сильнее и зачастую умнее чистокровных ёма».

Как и во многих других произведениях в жанре манги и аниме, в сериале присутствуют сцены жестокости, которые, по-видимому, могли как-то сильно шокировать впечатлительного прокурора Агаповского района Челябинской области, обратившегося с иском в суд. Точно о мотивах надзорного ведомства пока сказать невозможно, поскольку текст судебного решения на сайте суда отсутствует. Но подобные дела, как правило, касаются «защиты детей от вредной информации», ограничения доступа к сценам насилия и его пропаганды, и т.д.

Административное дело поступило в декабре прошлого года, а в начале февраля уже года текущего судья Агаповского районного суда приняла решение об удовлетворении иска, поданного в интересах неопределённого круга лиц. Примечательно, что в этот же день было рассмотрено ещё восемь подобных дел, но о запрете какой именно информации в интернете там шла речь, также пока неизвество.

Владельцы сайта, на котором был выложен сериал, уже удалили запрещённых Агаповским судом контент, но ссылка с описанием аниме ещё присутствует в Архиве Интернета. Возможно, это не первый сайт, оказавшийся на основании судебного решения в реестре запрещённых — подобную ситуацию мы уже неоднократно наблюдали ранее.