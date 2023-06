Генпрокуратура признала «нежелательной организацией» правозащитную группу „Агора“

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в РФ международной правозащитной группы «Агора».

Правозащитную организацию возглавляет юрист Павел Чиков, которого ранее Минюст внес в реестр «иностранных агентов».

Это не первый случай, когда процесс признания организаций нежелательными приобретает уже совершенно абсурдные формы. В мае 2023 года «нежелательной» в России организацией стал Greenpeace. Позднее его сайт попал под блокировку и был внесён в реестр запрещённых.

После того, как информация о признании «нежелательной» деятельности международной правозащитной группы «Агора» появилась в СМИ, уже сама Генпрокуратура опубликовала соответтсвующее сообщение. Из него следует, что «нежелательным» было признано болгарское юрлицо «Агоры» под названием Law Sofia Foundation (фонд «Право-София»).

Генпрокуратура объяснила это тем, что в работе «Агоры»:

«...делается акцент на освещении и тиражировании фактов якобы ущемления прав и свобод граждан в России, оказании юридической помощи оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией, включая сторонников признанных экстремистскими организаций».

AvtozakLive спросил у юристов и адвокатов, какими могут быть последствия произошедшего. По мнению юриста Анастасии Бураковой, «сегодняшнее решение Генпрокуратуры — это продолжение кампании по выдавливанию из страны активистов, которую власти активизировали после 2021 года», когда начали репрессировать не только тех, кто участвует в политике и активизме, но и тех, кто помогает им.



Адвокат Дмитрий Захватов тоже считает, что это давление на гражданское общество с целью поставить под контроль любое мнение:

«Власть показывает, что даже если вы пользуетесь правовыми средствами и рассказываете, что власть действует неправильно, то это значит, что вы — враг».

«Основной удар власть наносит по правозащитникам, но это коснется всех граждан, которые реализуют свои права и свободы. И по тем, которые подвергаются репрессиям», – говорит адвокат Мансур Гильманов.



Все три правозащитника отмечают, что сложно прогнозировать, адвокатов или тех, кто обращается за помощью, в первую очередь будут, и будут ли вообще, привлекать по статьям о «нежелательных организациях». При этом они предполагают, что в первую очередь это все-таки может коснуться юристов и правозащитников, сотрудничающих с «Агорой» и её проектами.

Главред Republic и создатель It`s My City Дмитрий Колезев в своём Telegram напомнил, насколько колоссальную работу по защите прав россиян проделала «Агора» — в том числе это касается оппозиционеров, журналистов, общественных и политических активистов, в том числе бегущих от мобилизации, etc:

«Я не сомневаюсь, что Павел Чиков и другие юристы продолжат свою невероятно важную и нужную работу. (Кстати, не уверен, что «Агора» нынче даже существует юридически, но Генпрокуратуру это, как известно, не останавливает)».

«„Агоре“ — лучи поддержки!» – написал в своём Telegram известный адвокат Калой Ахильгов.

«Никого не удивляет, что наши власти преследуют активистов и организации, которые помогают людям. Бить по рукам тем, кто сеет добро — не это ли зло в чистом виде?» – заявила экс-мундеп Юлия Галямина.

«Очень грустно, но, конечно, ожидаемо. И адвокатам будет хуже, а особенно — тем, кого они защищали. По себе знаю. И моя искренняя благодарность им всем. Уверен, не только моя», – пишет книгоиздатель Владимир Харитонов.

«Роскомсвобода», в свою очередь, также выражает правозащитной организации свою поддержку:

«Юристы и адвокаты из «Агоры» защищали и защищают сотни людей от неправомерного преследования, в том числе за их онлайн-деятельность и публикации в интернете. Их колоссальный труд абсурдно считать «нежелательным» для России, но чиновники решили иначе. Уверены, что сами люди из команды «Агоры» продолжат работать над теми же проблемами, но в каком именно формате — будем ждать новостей от них самих».

Напомним, кроме множества ограничений в виде запрета на сотрудничество, сайты организаций, объявленных «нежелательными», подвергаются блокировке.