В России заблокирован сайт Greenpeace

«Неуказаный госорган», за которым с большой долей вероятности скрывается Генеральная прокуратура России, внёс сайт экологической организации Greenpeace в реестр запрещённой информации:

В мае текущего года Генеральная прокуратура РФ объявила Greenpeace «нежелательной» в России организацией, а Минюст несколько дней назад внёс её в соответствующий реестр. Российское отделение Greenpeace практически сразу же заявило о прекращении своей деятельности на территории страны.

Основанием для «нежелательности» стали якобы попытки вмешательства во внутренние дела страны, антироссийская пропаганда и финансирование иноагентов. Генпрокуратура считает, что активисты фонда

«занимаются антироссийской пропагандой, призывают к дальнейшей экономической изоляции нашей страны и ужесточению санкционных мер», а природоохранная деятельность «фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ».

Greenpeace создал отделение в России в 1992 году. В 2022 году после начала так называемой «спецоперации» на территории Украины Российское экологическое общество (РЭО) попросило Минюст проверить его и Всемирный фонд дикой природы (WWF, признан Минюстом иноагентом) на соответствие статусу иностранного агента. В сентябре 2022 года депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский направил еще одно обращение в Минюст с просьбой признать Greenpeace иностранным агентом. Он счел, что организация действует «не в интересах России и ее жителей». В качестве примера Якубовский привел призывы экоактивистов в Финляндии отказаться от импорта российского топлива и случай блокировки ими разгрузки российского сжиженного природного газа (СПГ). В ноябре 2022 года межфракционная группа депутатов «Байкал», в которую входит Якубовский, предложила признать Greenpeace нежелательной организацией.

Долгое время у Greenpeace были достаточно напряжённые отношения с российской компанией «Роснефть», которую экологическая организация считала одним из главных виновников негативного влияния на окружающую среду, поскольку та допускала массовые разливы нефти. Greenpeace компанию Сечина даже пыталась выдвинуть в претенденты на рекорд Гиннеса по части самого большого количества разливов. На критику компания отвечала в достаточно жёсткой манере, называя экологов «кучкой продажных подонков». В июле 2018 года российский Greenpeace совместно с интернет-журналом «7x7» организовал блог-тур «Дырявые трубы» в Сургутский район Югры, чтобы журналисты смогли лично оценить масштабы нефтеразливов, которые видны на снимках со спутников.