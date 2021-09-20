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20 сентября 2021

Роскомнадзор отыщет запрещённые фото и видео с помощью ИИ

Соответствующие возможности данной технологии проверят в рамках научно-исследовательских работ, на которые выделено 15 миллионов рублей из бюджета; называться такая система будет «Окулус».

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) опубликовал на портале госзакупок тендер на разработку техзадания для системы поиска нарушений законодательства РФ в изображениях и видеоматериалах, размещенных в интернете. Стоимость тендера - 15 миллионов рублей.

Первым внимание на закупку обратил «Ъ».

 

 

Выполнение заказа регламентируется законами «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (149-ФЗ), «О противодействии экстремистской деятельности» (114-ФЗ) и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию» (436-ФЗ).

Речь в тендере идёт о проведении научно-исследовательских работ по изучению возможностей ИИ в этой области, но уже известна система, которая планируется для примерения - она называется «Окулус», запустить ее планируется в 2022 году, она будет выявлять распространение:

  1. Экстремистских материалов,
  2. Призывов к массовым беспорядкам,
  3. Способов совершения самоубийства и призывы к суициду,
  4. Информации о способах, методах разработки, изготовления, использования, о местах приобретения наркотиков и психотропных веществ,
  5. Информации, направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу жизни и здоровью иных лиц,
  6. Материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Все вышеперечисленные категории обозначены в документе как приоритетные для выявления. В перечне запрещённой информации заказчик также отмечает нецензурную брать; распространение с нарушениями в СМИ информации об иноагентах; нацисткая символика; заведомо ложные обвинения госчиновников в преступлениях; ЛГБТ-информация; АУЕ-контент; имеющая ограничение по распространению в ненадлежащее время информация; демонстрация табачных изделий и потребления табака; запрещённая судами информация; оскорбление власти; связанные с Великой Отечественной войной публикации, где может быть проявлено неуважение к Дням Славы и распространение порочащих роль СССР сведений.

Работать система должна на основе искусственного интеллекта (ИИ), что по мнению ведомства, повысит эффективность выявления экстремистских материалов и порнографии.

Исполнительный директор Artezio (создает ПО) Павел Адылин считает, что если система будет предварительно фильтровать видео и изображения, скорость доступа в интернет существенно замедлится — пользователю придётся ждать, пока ИИ проанализирует контент.

Совладелец компании «Ланит-Терком» Владимир Уфнаровский предполагает, что разработка такой системы стоит от десятков до сотен миллионов рублей, внедрение — миллиарды, а обслуживание — десятки миллионов в год.

С 2019 года товарный знак Oculus закреплён за Facebook, под ним компания развивает VR-систему. В марте 2021 года Роспатент одобрил заявку компании на товарный знак «Окулус». Зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Семенов заявил, что теоретически Facebook может запретить другие сервисы под этим названием, если ГРЧЦ будет использовать его для оказания коммерческих услуг. Но центр не относится к лицам, осуществляющим коммерческую деятельность.

Между тем материалы на самом Facebook тоже войдут в зону мониторинга системы, отмечает «Ъ».

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