В России снимают с продажи книги Бориса Акунина и отменяют спектакли по их мотивам

18 декабря Росфинмониторинг внёс в свой реестр террористов и экстремистов писателя Бориса Акунина (там он записан под настоящим именем — Григорий Чхартишвили). На него также завели дело о фейках про ВС РФ, следствие планирует объявить писателя в розыск (он находится не в России). А комиссия Госдумы предложила внести Акунина в список «иноагентов».

Напомним, 11 и 13 декабря пранкеры Вован и Лексус выпустили ролики, в которых поговорили с писателями Борисом Акуниным и Дмитрием Быковым якобы от лица главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака и бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко. В разговоре Акунин и Быков высказались в поддержку Украины и действий ВСУ.

После этого, 14 декабря от распространения книг писателя отказались сеть магазинов «Читай‑город — Буквоед» и издательство АСТ. В АСТ объяснили решение публичными заявлениями Акунина, «которые вызвали широкий общественный резонанс».

«Это проигнорировать я уже не могу, поскольку дело касается <...> моих многочисленных российских читателей, — написал тогда Акунин. — Напечатана, но, видимо, не выйдет в РФ книга «Мой календарь». Сверстан, но, видимо, не выйдет в РФ 10 том моей «Истории российского государства», посвященный ленинско-сталинской эпохе. Написан и, видимо, не выйдет в РФ беллетристический роман «Москва-Синьцзин», сопровождающий 10 том».

19 декабря российские интернет-магазины — Wildberries, Ozon, «Литрес» (принадлежит «Эксмо»), book24.ru — стали снимать с продажи книги Акунина. А литературный журнал «Новый мир» удалил с сайта пьесы Бориса Акунина и убрал его из списка авторов.

В тот же день издательство «Захаров», которое издает книги Бориса Акунина, пришли с обыском. Силовики потребовали в том числе ключ от склада, чтобы изъять все тиражи.

«Ключ не отдаем. Грозят тем, что будут вскрывать двери. Пусть вскрывают!» — отреагировали в издательстве.

Ситуацию также прокомментировал ситуацию интернет-эксперт, блогер Илья Вайцман:

«Методичка НКВД, не претерпевшая за 90 лет никаких изменений. Насколько я понимаю, теперь пойдут по другим издательствам и типографиям, набирая «материал» на «преступную группу» или даже «экстремистскую организацию». Машина раскрутилась и теперь сама не остановится».

Данная история вполне ожидаемо не обошла стороной и театры. Так, Московский Губернский театр отменил спектакль «Приключения Фандорина», Александринский театр получил запрос от СК и готовит на него ответ, Российский академический молодежный театр (РАМТ) изучает юридические риски.

При этом внесение в реестр ещё не означает запрета на распространение книг или фильмов, снятых по этим книгам, говорят юристы. Для этого необходимо, чтобы эксперты установили, что в художественном произведении есть информация террористической или экстремистской направленности.

«На практике мы видим случаи исключения спектаклей по произведениям Бориса Акунина из репертуара театров, исключение имени автора из публикаций, удаление имени автора с афиш, что, вне всякого сомнения, является нарушением авторских прав писателя, творчество которого хорошо известно, пользуется высокой популярностью и элементов экстремизма или оправдания терроризма в своих произведениях, например про «Историю государства Российского» или похождения любимца публики Эраста Фандорина, — не содержит», — сказала юрист Юлия Вербицкая.

Борис Акунин — автор серии книг о приключениях Эраста Фандорина и «Истории Российского государства». Живёт за границей, уехал из России в 2014 году. Внесение его в список террористов и экстремистов повлечёт блокировку его банковских счетов в России.