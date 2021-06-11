Крупнейшие соцсети игнорируют требования Роскомнадзора о локализации данных

Роскомнадзор в своём Telegram выложил пресс-релиз результатов проверки соблюдения российского законодательства американскими интернет-платформами. Как уточняет надзорное ведомство:

«Проверка касалась удаления признанной в соответствии с законами РФ таких запрещённых материалов, как детская порнография, суицидальный и пронаркотический контент, вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность и незаконные массовые мероприятия, материалы экстремистских и террористических организаций, а также соблюдения требований законодательства об иноагентах».

Twitter в среднем удаляет запрещённые материалы в течение 8 суток (ранее, по утверждению РКН, это время составляло 129 сут.), и если с 2015 года площадкой не удалялось более 6000 опасных постов, то «после мер по замедлению трафика соцсети удалёнными остаются 490 материалов».

«Выявлено 11 случаев цензуры российских СМИ и информационных ресурсов, среди которых Russia Today, Sputnik, „РИА Новости“, а также целый ряд аккаунтов российских пользователей и проектов („Лидеры России“, аккаунт вакцины „Спутник V“)», — отмечает надзорное ведомство.

Обработка персональных данных пользователей не локализована.

На Twitter было составлено 10 протоколов об административных правонарушениях. На сегодняшний день судами рассмотрены все протоколы, общая сумма штрафов за неудаление запрещенной информации составляет 27,9 млн рублей. За несоблюдение требований российского законодательства о локализации данных – 4 млн рублей.

Facebook и Instagram с 2015 года не удалили более 3,7 тысяч запрещённых материалов. Среднее время выполнения требований по удалению составляет 105 суток.



Роскомнадзор докладывает о 26 случаях «цензуры» российских СМИ и информационных ресурсов, среди которых Russia Today, «РБК», «ИТАР-ТАСС», «Крым 24», ГТРК «Ставрополье», ГТРК «Лотос» и иные российские СМИ. «Ограничения были наложены на стрим, посвященный полету Юрия Гагарина в космос, в аккаунте RT, просветительский проект RT „Red Fish“, на материалы с фрагментами Государственного гимна России и т.д.», — говорится в пресс-релизе.



Обработка ПДн не локализована.



Составлено 13 протоколов. На сегодняшний день судами рассмотрены все протоколы, общая сумма штрафов за неудаление запрещенной информации составляет 43 млн рублей. За несоблюдение требований российского законодательства о локализации данных — 4 млн рублей.

Google/YouTube с 2015 года не удалили более 5,2 тыс. запрещённых материалов. Среднее время выполнения требований по удалению запрещённой информации составляет 82 дня.



Выявлено 29 случаев «цензуры» российских СМИ и информационных ресурсов, среди которых Russia Today, «Россия 24», «НТВ», «ТВЦ», «ВЗГЛЯД», «Царьград», «РИА ФАН» и иные российские издания. Ограничения были наложены на документальный фильмы «Беслан. Фильм Александра Рогаткина», «РЖЕВ. 500 дней в огне», «Крым. Путь на Родину», на интервью российского вирусолога Дмитрия Львова, посвященное проблемам COVID-19, на видеоролики с Государственным гимном России и т.д.



Обработка ПДн не локализована.



Также Google не удаляет из поисковой выдачи до 30% вредоносного контента, отмечает РКН.



Составлено 8 протоколов за неудаление запрещенного контента. Судами на сегодняшний день рассмотрено 3 протокола, по которым назначено 6 млн рублей штрафов за неудаление запрещенной информации. За неполную фильтрацию в поисковой выдаче запрещённых материалов на территории РФ к административной ответственности компания привлекалась 5 раз, начиная с 2018 года. Сумма штрафов составила 9,2 млн рублей.

В конце пресс-релиза РКН ещё раз напомнил, что за неисполнение требований российского законодательства платформы-нарушители ждёт наказание, например, в виде замедления трафика или полной блокировки.

Напомним, прежний глава Роскомнадзора Александр Жаров почти ежегодно анонсировал перенос данных российских пользователей на территорию РФ вышеозначенными интернет-платформами, по крайней мере, с момента вступления в силу федерального закона 242-ФЗ. В 2017 году Facebook даже грозили блокировкой, но сервис на такой шантаж ответил молчанием. В начале 2019 года Facebook и Twitter отчитались перед РКН о хранении ПДн россиян, и эта история также не имела продолжения с «переносом». Уже после этого компаниям начали выписывать штрафы.