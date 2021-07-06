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6 July 2021

Генпрокуратура заблокировала сервис анонимной электронной почты AnonymousEmail

Данный ресурс позволяет отправлять письма, не проходя предварительной регистрации.

Проводя мониторинг реестра запрещённых сайтов, мы обнаружили там два сервиса анонимной электронной почты — anonymousmail.me и anonymousemail.me:

Первый сервис уже удалён хостинг-провайдером, а второй является достаточно известным интернет-ресурсом, позволяющим анонимно отправлять письма, не проходя регистрации на сайте. Письма могут быть как обычные, так и с вложениями. Для обратной связи можно указать свой email, но если этого не сделать, то, как выразились владельцы сервиса, «это станет письмом в один конец».

Генпрокуратура имеет право блокировать без суда сайты, уличённые в распространении экстремистских, террористических или призывающих к массовым беспорядкам материалов. В случае с AnonymousEmail речь, скорее всего, идёт о лжеминированиях, сообщения о которых достаточно часто появляются в новостной повестке.

Данный ресурс входит в число часто упоминаемых в отраслевой прессе анонимных почтовых сервисов, по крайней мере, с 2015 года.

В начале текущего года надзорное ведомство заблокировало сервис временной электронной почты Dropmail, а до этого — Telegram-бота для работы с е-мейлами Etlgr, сервисы защищённой электронной почты ProtonMail, Cock.li, Tutanota, CryptoHeaven, SaluSafe, AnomimousSpeech, Vistomail и Tempr.email. Как видно из сообщений СМИ, ни экстремизма, ни лжеминирований такие блокировки не остановили. Более того, ProtonMail выражал готовность сотрудничать с силовыми органами в рамках законодательства Швейцарии, где он зарегистрирован, но такого взаимодействия не случилось, а заявления российских властей о направлении регулярных госзапросов сервис назвал «не соответствующими действительности». К слову, электронная почта для обратной связи AnonymousEmail зарегистрирована на ProtonMail.

149-ФЗ 139-ФЗ анонимность Генпрокуратура терроризм лжеминирование электронная почта

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