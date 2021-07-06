Генпрокуратура заблокировала сервис анонимной электронной почты AnonymousEmail

Проводя мониторинг реестра запрещённых сайтов, мы обнаружили там два сервиса анонимной электронной почты — anonymousmail.me и anonymousemail.me:

Первый сервис уже удалён хостинг-провайдером, а второй является достаточно известным интернет-ресурсом, позволяющим анонимно отправлять письма, не проходя регистрации на сайте. Письма могут быть как обычные, так и с вложениями. Для обратной связи можно указать свой email, но если этого не сделать, то, как выразились владельцы сервиса, «это станет письмом в один конец».

Генпрокуратура имеет право блокировать без суда сайты, уличённые в распространении экстремистских, террористических или призывающих к массовым беспорядкам материалов. В случае с AnonymousEmail речь, скорее всего, идёт о лжеминированиях, сообщения о которых достаточно часто появляются в новостной повестке.



Данный ресурс входит в число часто упоминаемых в отраслевой прессе анонимных почтовых сервисов, по крайней мере, с 2015 года.

В начале текущего года надзорное ведомство заблокировало сервис временной электронной почты Dropmail, а до этого — Telegram-бота для работы с е-мейлами Etlgr, сервисы защищённой электронной почты ProtonMail, Cock.li, Tutanota, CryptoHeaven, SaluSafe, AnomimousSpeech, Vistomail и Tempr.email. Как видно из сообщений СМИ, ни экстремизма, ни лжеминирований такие блокировки не остановили. Более того, ProtonMail выражал готовность сотрудничать с силовыми органами в рамках законодательства Швейцарии, где он зарегистрирован, но такого взаимодействия не случилось, а заявления российских властей о направлении регулярных госзапросов сервис назвал «не соответствующими действительности». К слову, электронная почта для обратной связи AnonymousEmail зарегистрирована на ProtonMail.