Минцифры хочет обязать Apple разрешить установку сторонних приложений

Минцифры собирается в 2023 году внести в Госдуму законопроект, обязывающий Apple разрешить установку сторонних приложений. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев. Норма будет работать с по аналогии с законом ЕС.

«Минцифры готовит аналогичный законопроект Еврокомиссии, который обяжет держателей платформ мобильных устройств эти опции реализовать», — сказал Шадаев.

Напомним, вчера стало известно, что в обновлении iOS 17 Apple может разрешить устанавливать на iPhone и iPad любые приложения. По данным Bloomberg, это связано с новыми законами ЕС, которые вступают в силу в 2024 году. Сейчас сотрудники отделов разработки ПО занимаются открытием ключевых элементов платформ Apple.

Закон ЕС «О цифровых рынках» вступил в силу в ноябре. Он, в частности, предполагает, что такие корпорации, как Apple и Google, должны упростить пользователям настройки приложений по умолчанию, а также разрешить загрузку сторонних приложений. Новая норма направлена «на создание равных условий для сторонних разработчиков и улучшение цифровой жизни потребителей» и вызвана жалобами властей и производителей ПО на доминирующее положение App Store и Google Play на рынке.

Минцифры планирует внести проект закона на рассмотрение парламента в первом квартале 2023 года.









