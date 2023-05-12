Апрель-2023. «Дискредитация армии» по-прежнему самый частый повод для наказаний за слова

В апреле, как и в предыдущие месяцы, и даже — весь предыдущий год снова самыми «популярными» поводами для привлечения россиян к административной и уголовной ответственности являются «дискредитация Вооружённых сил РФ», а также «фейки про армию».

Репрессивный аппарат государства одинаково работает в отношении самых разных людей, независимо от их известности, статуса, профессии. Но штрафы, аресты, тюремные сроки — не единственные меры подавления инакомыслия, которые применяются в отношении свободно высказывающихся граждан, часто это бывают увольнения, травля в соцсетях, причём, что печально, иногда от обычных россиян, не связанных с властью. Собственно, доносы также перестали быть редкостью.

Политики, активисты, правозащитники

Административные наказания

Юристку в Ижевске оштрафовали на 30 тысяч рублей за «дискредитацию армии»: женщина консультировала двух родственниц заключенных, отправившихся на «спецоперацию» из колонии. Во время разговора юристка назвала уезжающих на Украину убийцами. Разговор пришедшие на консультацию тайно записали на диктофон.

Роскомнадзор составил протокол на создателя пермского <антиспецоперационного> Telegram-канала Сергея Ухова, обвинив его в неисполнении обязанностей иноагента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ). Самого Ухова о протоколе РКН не уведомил. Приглашение на составление протокола его адвокат Артём Файзулин получил уже после того, как оно состоялось.



Сергей Ухов руководил штабом Навального в Перми. После закрытия он запустил телеграм-канал «Пермь 36,6». В январе 2023 года полицейские вызвали на допрос его авторов и пригрозили им уголовным делом, если они не закроют канал. Сергея Ухова Минюст признал иноагентом. Артём Файзулин предъявил ведомству иск с требованием отменить решение.



Напомним, штабы Навального, а также Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) были признаны экстремистскими организациями.

Свердловский сторонник «неопятидесятников» (РПЦ считает организацию сектой), священник Эдуард Чаров оштрафован на 60 тысяч рублей за разжигание ненависти и дискредитацию армии. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.



«По делу о возбуждении ненависти Чарову назначен штраф в 20 тысяч рублей. За дискредитацию армии РФ — 45 тысяч рублей штрафа», — рассказал собеседник агентства.

Батюшка из Свердловской области Эдуард Чаров пообещал прятать мужчин от мобилизации в своей богадельне. Теперь силовики называют его самозванцем и грозят оштрафовать за "дискредитацию вооруженных". Рассказываем, что известно об этом деле и самом Чаровеhttps://t.co/iBnl3qbBJd pic.twitter.com/bZetqk8GHm — Новости от 66.RU (@66ru) April 7, 2023

В Иванове силовики составили на адвоката Анастасию Руденко протокол о дискредитации армии (статья 20.3.3 КоАП РФ) по ее постам в Telegram. Правозащитница заявила «7х7», что полицейские «вырвали из сообщений отдельные фразы и скомпилировали их».



«В постах не было никаких запрещенных слов и призывов», – рассказала Руденко.



Адвокат назвала административный протокол местью за публикацию о сотруднике Росгвардии. В марте Руденко написала об уголовном деле жительницы Ивановской области, которая опубликовала фото силовика в колготках. Женщину полиция обвинила в нарушении права на неприкосновенность частной жизни (статья 137 УК РФ).

Руденко — жена участника «спецоперации» в Украине.

Как позже оказалось, один из постов — о фильме «Навальный», который получил премию «Оскар».

На психолога и руководителя инициативной группы помощи трансгендерным и небинарным людям «Центр Т» Яна Дворкина составили протокол по статье о «пропаганде ЛГБТК». В ОВД сотрудники в форме долго отказывались впускать адвоката Дворкина и пытались запретить ему фотографировать материалы дела.

Полиция составила административный протокол о «дискредитации» армии на жительницу Москвы Анастасию Чернышеву. Чернышева, по данным «ОВД-Инфо», выступает против «спецоперации» и в связи с этим выпекает торты с пацифистскими надписями. Фотографии с ними она публикует в инстаграме (23 тысячи подписчиков).



Вскоре суд признал её виновной в дискредитации армии из-за тортов с <антиспецоперационными> надписями. Ей назначили штраф в размере 35 тыс. рублей.

Уголовное преследование

Против краснодарского активиста, который выкладывал фото могил военных ЧВК «Вагнер», возбудили два уголовных дела. По информации издания «7x7», силовики обвинили автора Telegram-канала «Титушки в Краснодаре» и бывшего волонтера местного штаба Навального Виталия Вотановского в повторной «дискредитации» армии и участии в «деятельности нежелательной организации».



Изданию «Протокол» активист уточнил, что нежелательные организации упоминал в своем телеграм-канале «Титушки в Краснодаре». Именно в нем он обнародовал фото могил бойцов ЧВК «Вагнер», за что неоднократно получал в свою сторону угрозы. Как Вотановский рассказал «Протоколу», на данный момент он покинул Россию.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца пиарщика и активиста Ярослава Ширшикова по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) из-за поста про смерть военкора Владлена Татарского.



Заседание по избранию меры пресечения, как уточняет издание, прошло в закрытом режиме – журналистов и слушателей пустили в зал на оглашение постановления.



Адвокат обвиняемого настаивал на домашнем аресте для активиста, однако суд в итоге решил отправить мужчину в СИЗО. Если вина Ширшикова будет доказана, ему может грозить лишение свободы сроком до семи лет.



У Ширшикова, как уточнили в It's my city, уже есть судимость – в 2020 году его признали виновным по делу о клевете на полпреда УрФО Николая Цуканова, которого Ширшиков назвал «польским шпионом». В том же году по этому делу пиарщика отправили в колонию-поселение на семь месяцев.

В отношении бывшего московского муниципального депутата Анастасии Брюхановой возбудили уголовное дело о «фейках» про российскую армию. По данным последнего, поводом стало ее декабрьское видео на YouTube, в котором говорилось о преступлениях в Буче.



Сама Брюханова рассказала «Дождю», что не знает о деле. По ее словам, 1 апреля она получила справку о несудимости, в которой об уголовном преследовании ничего не говорилось.

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к шести годам лишения свободы мордовского радиолюбителя Кирилла Акимова по делу о призывах к терроризму. Кроме того, суд запретил ему в течение трех лет заниматься деятельностью по «осуществлению любительской радиосвязи».



Акимов создал собственную радиоволну и вещал на ней под псевдонимом «Мордовский фермер». Это и стало поводом для его задержания летом 2022 года. Уголовное дело возбудили из-за двух радиоэфиров, которые он провел 28 февраля и 14 марта. В них мужчина якобы «побуждал украинцев и жителей Европы оказывать насильственные действия» в отношении сторонников Владимира Путина и противодействовать самому Президенту.

Против журналистки и основательницы правозащитного проекта «Марем» Светланы Анохиной завели уголовное дело по статье о «фейках» про российскую армию из-за <антиспецоперационных> постов в Instagram.

Адвокат Вадим Прохоров покинул Россию из-за угрозы уголовного преследования. Защитник Кара-Музры, Яшина, Немцова и других известных российских оппозиционеров был вынужден эмигрировать в США на за несколько дней до вынесения приговора Кара-Мурзе. Сейчас он находится в Вашингтоне.

Первый осужденный за военный фейк вышел на свободу. Из СИЗО Ростова-на-Дону освободился Максим Рачков. 21 марта 2022 года он сделал во ВКонтакте репост видеозаписи стрельбы из автоматического оружия во время стихийного митинга в Херсоне, которая была изначально опубликована на сайте издания The Insider. На тот момент сайт еще не был заблокирован, а само издание не было объявлено нежелательным.

Жителя Иркутска, прошедшего афганскую и чеченские войны, левого активиста Владимира Тимофеева признали виновным в оправдании терроризма и «фейках» о российской армии. Прокурор просил дать ему два года условно, поскольку он ветеран, но суд решил иначе и дал три года колонии.

Знаменитости и блогеры

Административные наказания

Тверской районный суд Москвы оштрафовал известного актера Дмитрия Назарова на 50 тысяч рублей за дискредитации вооруженных сил. Поводом стала публикация YouTube видео с исполнением переделанной песни «Хотят ли русские войны?».

В лингвистической экспертизе утверждается, что артист якобы испытывает сильнейшие отрицательные чувства через хлёсткие выражение и «сниженную лексику».

Новое стихотворение Дмитрия Назарова — «Агония»



Всех, кто решился с совестью расстаться,

Теряя уважение и честь,

Безвыходность попросит тихо сдаться

Или соврать, что выход где-то есть.



Вам с каждым днём придётся быть поганей

Быть злее зла, гораздо лживей лжи

Вы в угол загнаны,… pic.twitter.com/ogOZBMWyiN — ЭХО (@echofm_online) April 10, 2023

На пару блогеров Гелу и Хаояна составлен административный протокол о «пропаганде ЛГБТ» (статья 6.21 КоАП). Обоих задержали в Казани и доставили в отдел полиции. Суд признал их виновными и постановил выдворить Хаояна Сюя, который является гражданином Китая, из России. Хаоян вёл блог о своей жизни в TikTok, Telegram и на YouTube вместе со своим партнером Гелой Гогишвили. В конце апреля текущего года оба молодых человека покинули РФ.

Провластный «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить лидера группы «Ночные снайперы» Диану Арбенину по административной статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3. КоАП РФ).



Глава организации Виталий Бородин сообщил, что певица часто критикует «специальную военную операцию»:

«Федеральный проект длительное время следит за деятельностью и высказываниями российского музыканта, поэтессы, певицы, лидера рок-группы «Ночные снайперы» <...> Дианы Сергеевны Арбениной, которая неоднократно критиковала принятые государственными органами и президентом Российской Федерации решения и политику в отношении специальной военной операции».

В качестве примеров таких высказываний в обращении отмечается, что в 2014 году после присоединения Крыма, выступая с концертом в Киеве, Арбенина «попросила прощения за своих российских коллег и выразила единство с украинским народом». Также, по данным представителей федерального проекта, в апреле 2022 года во время концерта в Челябинске она спела песню с критикой «спецоперации» — видео с концерта разошлось по соцсетям (один из роликов на данный момент набрал более 1,2 млн просмотров):





Позже стало известно, что концерт Дианы Арбениной в Казани был отменен по «техническим причинам». Накануне также был отменено выступление певицы в Чебоксарах после жалобы в Telegram-канале мэра города пользователя, который счел недопустимым проведение концерта артиста, «выступающего против СВО». Кроме того, по данным издания РБК, отменен и концерт Арбениной в Пятигорске, а продажа билетов на выступление в Ульяновске приостановлена.

Вышеупомянутый Виталий Бородин проявил интерес также к актёру Даниле Козловскому. Он обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить его высказывния на предмет дискредитации армии. По его словам, актёр часто критиковал власти в этом вопросе.

Не остановившись на этом, Бородин потребовал проверить на финансирование ВСУ Аллу Пугачёву.

Воронежского блогера вызвали в полицию из-за уличного опроса. Полицейские позвонили Павлу Сычёву и попросили прийти в отдел, рассказал он изданию «7х7». Блогеру сообщили, что к нему есть вопросы из-за видео, опубликованного на YouTube в конце марта. На нем прохожие отвечали на вопрос об их отношении к решению Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест Владимира Путина.



По словам Сычёва, все опрошенные им поддержали Путина и осудили решение суда о его аресте. Он также сказал, что не понимает причины недовольства полиции.



Позже блогер выложил на YouTube видео, где рассказал, что ему вменяют «административку по 20.3.3» (дискредитация армии), но он уверен — «ничего у них не получится».

Запрет заниматься профессиональной деятельностью

Омской группе «ГРОТ» пришлось провести для своих поклонников концерт в режиме онлайн на платформе YouTube. Таким жестом музыканты решили ответить на череду отмен мероприятий в рамках их тура «Музыка нашего табора». Концерты отменяются один за другим не по воле самих участников группы: по словам Матвея Евсеева и Дмитрия Геращенко, в это вмешиваются посторонние.



Причиной отмены концертов стали <антиспецоперационные> высказывания группы, а также критика российской политики с 2014 года.

После того, как лидер панк-группы «Наив» Александр „Чача“ Иванов со сцены на московском концерте выступил в поддержку семьи Москалёвым, началась череда отмен выступлений рок-команды. В Ярославле запретили проводить концерт по просьбе депутатки-единоросса, затем сама группа сообщила о переносе питерского концерта на весну 2024 года, отмене подвергся и летний концерт в Перми.

В Карелии отменили концерт заслуженного артиста России Ярослава Евдокимова. Выступление артиста должно было пройти в ДК «Машиностроитель» в Петрозаводске 13 мая. Организаторы объяснили отмену «многочисленными обращениями жителей республики Карелии по поводу отрицательных высказываний Евдокимова в адрес нашей страны и, в частности, СВО».



Выступление Евдокимова отменили и в Краснодаре. Кубанские СМИ распространили интервью с артистом, выложенное на ютубе в 2019 году. В нем родившийся в Украине артист высказывается против действий России в Крыму и на Донбассе.

«МУЗ-ТВ» заблюрил певицу Елену Темникову в фильме про «Фабрику звезд». Ранее она высказывалась против «спецоперации».

Уголовное преследование

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать «правовую оценку» шутке комиков Саши Кападя (ранее известной как Саша Долгополов) и Гарика Оганисяна, в которой они спародировали вручение статуэтки убитому «военкору» Татарскому.



«Во время выступления на сцене в Берлине Долгополов и Оганисян обыграли в виде шутки обстоятельства теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский», — говорится в сообщении ведомства.



По информации провластного телеграм-канала Shot, против комиков могут возбудить уголовное дело по статье об «оправдании терроризма».

Прокуратура Москвы проверит Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ. Указание провести проверку было получено от Генеральной прокуратуры России.



В марте с обращением к генеральному прокурору с просьбой проверить певца выступил всё тот же Виталий Бородин. Он предположил, что гонорары от выступлений Меладзе могут, по его мнению, перечисляться на поддержку украинских военных.



Валерий Меладзе критиковал российскую «спецоперацию». Во время новогоднего выступления в Дубае кто-то из зрителей выкрикнул из зала: «Слава Украине!» Меладзе, отведя микрофон в сторону, ответил: «Героям слава». Запись этого момента разошлась по соцсетям. В микрофон он попросил зрителей быть вне политики.

В феврале прошлого года Генпрокуратура предупреждала, что оказание финансовой помощи ВСУ может расцениваться как государственная измена. Росфинмониторинг в марте того же года напомнил, что финансовая и иная помощь Украине влечет за собой уголовную ответственность.

Бородин также написал донос на актрису Лию Ахеджакову. Бородин утверждает, что Ахеджакова критикует «принятые государственными органами и президентом РФ решения и политику в отношении специальной военной операции, проводимой РФ в Украине» и якобы финансирует ВСУ (сама Ахеджакова это отрицала).



Бородин призвал возбудить против актрисы уголовное дело по статьям о государственной измене, «дискредитации» армии РФ и возбуждении ненависти либо вражды. Также он попросил объявить Ахеджакову «иностранным агентом» и лишить ее государственных наград и званий.

С 2014 года в посёлке Кромы Орловской области преследуют школьного учителя и поэта Александра Бывшева.



Сейчас в отношении него расследуется уже седьмое уголовное дело — по статье о призывах к терроризму. Ему грозит семь лет лишения свободы.



«Призывы к терроризму» сводятся к написанию стихотворения, в котором следователи и эксперты увидели некие угрозы в адрес Владимира Путина. Хотя адвокат поэта утверждает, что ничего подобного в стихотворении нет и какой-либо призыв в нем можно рассмотреть лишь при очень богатой фантазии.

Непубличные люди

Административные наказания

35-летний нумизмат из Саратовской области разместил в закрытой группе в «Одноклассниках» фото монеты, среди которых была одна немецкая за 1938 год с символами нацистской Германии: орёл, держащий в лапах стилизованный дубовый венок со свастикой в центре. По доносу одного из подписчиков мужчину привлекли к административной ответственности по статье о пропаганде нацистской символики.

В Сочи задержали украинку за пост в Instagram с желто-синими лентами. 31-летняя уроженка Запорожской области Светлана М. уже шесть лет живёт в России. Недавно она разместила фото в национальном украинском венке с подписью: «I am Ukrainian». За это её обвинили в «дискредитации» российской армии.

Черновский районный суд Читы оштрафовал местную жительницу Юлию Белослюдцеву на 16 тысяч рублей из-за публикации изображения в «Одноклассниках». На Белослюдцеву составили протоколы по статьям о публичном демонстрировании нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) и дискредитации армии РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). По первой статье читинка получила штраф в одну тысячу рублей, а по второй — в 15 тысяч рублей. По версии полицейских, 7 апреля женщина опубликовала в соцсети картинку с российским флагом, поверх которого был текст «Чтобы победить Бандеровцев, надо для начала освободить Кремль от Власовцев!» и изображением свастики желтого цвета.

В Тамбове суд оштрафовал местного жителя за картинку, где изображены серп, молот, свастика и «Z». Суд назначил Павлу Самойлову наказания за публичную демонстрацию нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) и «дискредитацию» ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) в виде штрафов. За «символы» — 1,5 тысяч рублей, а за «армию» — 30 тысяч рублей. Правоохранители обнаружили картинку, опубликованную во «ВКонтакте», еще в феврале.



Адвокат мужчины Владимир Жилкин в разговоре с журналистами назвал недоказанным авторство поста с картинкой. По словам защитника, судья должна была взять самоотвод из-за конфликта интересов, ведь помощник прокурора, выступавший на стороне обвинения — это её бывший помощник. Допросить его в качестве свидетеля судья отказалась.

Уголовное преследование

В Орске против мужчины возбудили уголовное дело по статье о повторной «дискредитации» армии за сообщение в мессенджере. По информации местных изданий, обвиняемого не стали отправлять в СИЗО, он находится под подпиской о невыезде. В квартире мужчины провели обыск и изъяли всю технику. Ранее его привлекали по административной статье о «дискредитации» армии. Тогда суд вынес штраф 30 тысяч рублей.

Против жителя города Касимова (Рязанская область) Василия Большакова возбудили второе уголовное дело о повторной «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК) из-за комментариев о мобилизации во «ВКонтакте». В этих комментариях, оставленных в сентябре 2022 года под постом другой пользовательницы в соцсети, Большаков написал:

«Саботировать эту дичь [мобилизацию] необходимо на всех уровнях. Пусть едут только те кто готов умирать за психозы путлера, нечего трогать остальных... Люди не должны умирать из-за больных фантазий диктаторов».

Большаков находится под обязательством о явке.

Суд в Липецкой области за демонстрацию нацистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП) оштрафовал на тысячу рублей работника военкомата. Поводом стал демотиватор со скинхедом, опубликованный во «ВКонтакте» в декабре 2010 года.

На картинке были изображены три известных рок-музыканта: Даймберг Дарелл из группы Pantera, Клифф Бертон из Metallica и лидер группы Nirvana Курт Кобейн. Под ними автор демотиватора разместил фотографии мужчины, голова которого опущена в писуар, а также скинхеда, вскинувшего руку в нацистском приветствии. Последний изображен в футболке с эмблемой дивизии СС «Тотенкопф» на фоне флага со свастикой. Демотиватор содержит надпись «Почему бог забрал их и зачем БЫДЛО живет???»

Картинка противопоставляла положительный имидж рок-музыкантов и отрицательный образ неонацистов и людей, ведущих маргинальный образ жизни.

Белоруссия передала РФ задержанного в республике россиянина Алексея Москалёва. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей белорусского МВД Наталья Сахарчук.



Москалев в конце марта был приговорен в РФ к двум годам колонии по делу о дискредитации армии России из-за поста о Буче в «Одноклассниках» (ч. 1 ст. 280.3 УК). В день приговора стало известно о его побеге из-под домашнего ареста. Позднее россиянин был задержан в Минске.



В данный момент мужчина этапирован в Тульскую область.

70-летнего суздальца будут судить из-за картинки со священником, сжигающим девушку на костре. Пенсионера из Владимирской области ФСБ обвинила в оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК РФ). Поводом стали картинки на странице суздальца в «Одноклассниках», сообщила прокуратура региона. На одном изображении священник сжигал девушку на костре, на другом — стоял на полу со свастикой.



Сотрудники ФСБ задержали пенсионера в марте. Пресс-служба ведомства сообщала, что свои поступки он объяснил атеистическими взглядами. Прокуратура передала дело суздальца в суд.

Перовский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии общего режима техника столичного главка МВД Сергея Веделя по делу о распространении «фейков» о российских военных в Украине. По версии следствия, уроженец украинского Ирпеня Ведель в марте 2022 года трижды говорил по телефону с друзьями о «спецоперации». Эти разговоры прослушивались.

Уголовное дело Рубена Погосяна о распространении «военных фейков» направлено в Петрозаводский городской суд. Его обвиняют в распространении заведомо ложной информации за шесть постов, размещенных в ВК с утра 4 марта (ещё до утверждения Госдумой проекта статьи 207.3 УК) до 8 апреля 2022 года.



Публикации представляют собой репосты статей СМИ:

о пожаре на Запорожской АЭС;

об уничтожении мариупольского драматического театра;

о преступлениях в Буче;

и о ракетном ударе по краматорскому железнодорожному вокзалу.

В качестве единственного критерия истины следствие традиционно ограничилось скриншотами постов с сайта Минобороны РФ. Следователь отказалась провести осмотры мест происшествий и допросы очевидцев в Буче и Краматорске для проверки достоверности информации пресс-службы Минобороны.



Перед утверждением обвинительного заключения следователь предъявила Погосяну новое обвинение по более тяжкой второй части ст. 207.3 УК. Теперь ему грозит не 3, а 10 лет лишения свободы.

На белгородца возбудили дело из-за комментариев об авиаударе по нефтебазе в приграничном регионе. Белгородец написал комментарии под роликом в соцсети, в которых оправдал действия украинских военных. УФСБ возбудило уголовное дело о публичных призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).

Москвичу, который участвовал в уличном опросе «Радио Свободы», грозит до 10 лет. Речь о 37-летнем Юрии Коховце, на которого в марте завели уголовное дело о «фейках» об армии. По данным «ОВД-Инфо», ему ужесточили обвинение. Теперь это не просто «фейки», а «фейки», которые распространяют «по мотивам ненависти либо вражды» — то есть не до 5, а до 10 лет тюрьмы.



Переквалифицировать обвинение помогла «лингвистическая экспертиза», которую делали небезызвестные эксперты из дела по ликвидации «Мемориала». Мотивы вражды «нашли» учительница математики Наталья Крюкова и переводчик Александр Тарасов.



Коховец участвовал в стрит-токе летом прошлого года, в опубликованном видео не были указаны его данные. Тогда он сказал, что «Путин и его гоп-компания» «бомбят торговые центры и мирных жителей».

В Оренбургской области силовики возбудили уголовное дело против 45-летнего местного жителя. Поводом стали посты в соцсетях. В них силовики усмотрели оправдание терроризма (статья 205.2 УК РФ). Задержанный заявил, что якобы «попал под влияние ИГИЛ», и поэтому решил уехать «воевать на стороне ВСУ против русских». Суд арестовал мужчину.



Напмомним, ИГИЛ запрещена в России как террористическая организация.

Преследование родственников

Росфинмониторинг внёс в список экстремистов мать жительницы Ярославля, арестованной за поджог пункта помощи мобилизованным. Светлана Зотова появилась в перечне террористов и экстремистов 11 апреля, сообщила «Зона солидарности». 14 марта жительницу Ярославля задержали, предположительно, сотрудники ФСБ. Силовики обвинили Зотову призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Поводом стали комментарии жительницы Ярославля со словами «русские» и «ядерка». Дочь Светланы Зотовой Валерию в конце февраля арестовал суд за попытку поджечь пункт помощи мобилизованным. Силовики обвинили девушку в покушении на совершение теракта (часть 1 статьи 205 УК с применением части 3 статьи 30 УК).

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Больная для властей тема «спецоперации» заставляет их расширять горизонты дозволенного (для себя), и если когда-то дискредитацией считались напрямую озвученные тезисы об армии, то теперь уже достаточно каких-то визуальных образов и намёков, завуалированных в поэзии или песнях месседжей. Как мы уже замечалии в предыдущих наших дайджестах, появилась здесь и своего рода «круговая порука», когда неблагонадёжными уже считаются не только сами авторы тех или иных высказываний, но также их родственники, друзья.

Все эти тенденции не могут не внушать беспокойства.