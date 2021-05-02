Апрель'2021. Россия берёт новые «вершины» в преследовании за слова

Как и предыдущие дайджесты – январский, февральский и мартовский – апрельский продемонстрировал новый рост преследования россиян за посты в интернете, и главным поводом для этого тоже стали публикации об акциях протеста сторонников Алексея Навального. Буквально за пару дней до, во время и после мероприятия более трёх десятков людей были оштрафованы или отправлены под административный арест – об этом мы подробно рассказывали в публикации, которая была специально посвящена этим событиям. О некоторых наиболее ярких случаях, получивших дальнейшее развитие, мы повторим в этом «282-дайджесте».
Но начался апрель с новостей о деле художницы Юлии Цветковой, которую власти обвиняют в распространении порнографии (пункт «б» части 3 статьи 242 УК) из-за ее абстрактных рисунков женского тела. Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре сделал слушания закрытыми для посетителей и прессы, так как там «могут быть оглашены интимные стороны жизни участников» и «будут рассмотрены материалы, отнесенные обвинением к порнографическим».
На днях Юлия объявила о начале голодовки в знак протеста против затягивания сввоего уголовного дела. Об этом сообщила мать художницы – Анна Ходырева.
«Мое требование просто. Я прошу государство „быть мужиком“», — говорится в обращении художницы.
«Почему голодовка? – объясняет Юлия. – Как показывает практика, у меня, как у обвиняемой в «тяжком» преступлении, почти нет прав. Нет свободы. Нет голоса. Нет возможности отстаивать себя и свои убеждения во внешнем пространстве. Что ж, пусть так. Но недавно я поняла, что не могу больше смирно сидеть и наблюдать за позором, творящимся в стране и за тем, как мою жизнь пускают под откос. И если так подумать, какие еще у меня есть варианты ненасильственного протеста…»
Технология распознавания лиц продолжает использоваться полицейскими для задержания участников акций протеста. Московский жилищный активист, известный специалист по творчеству Набокова Михаил Шульман в начале апреля дал «РосКомСвободе» большое интервью, в котором рассказал о своём опыте попадания в руки полиции на основании данных с камер наблюдения.
Михаил Шульман о распознавании лиц: «В метро сейчас я спускаюсь будто в капкан» https://t.co/q5vtxqWZHu— РосКомСвобода (@RuBlackListNET) April 1, 2021
Жилищный активист, известный специалист по творчеству Набокова рассказал, как его задержали на основании результатов системы распознавания в день январской акции протеста.
Следователь из Северодвинска (Архангельская область) вынес постановление о прекращении уголовного дела против руководителя регионального отделения ПАРНАСа Юрия Щербачева, которого преследовали по статье об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК). Об уголовном деле стало известно в первой половине октября 2020 года. Накануне у Щербачева дома прошел обыск, после чего его доставили в Следственный комитет на допрос. В хоте следственных действий у него изъяли всю технику.
«Когда ко мне пришли с обыском, я думал, что это за какую-нибудь запись о Цыбульском (губернаторе Архангельской области), но оказалось, что причина в посте, который я опубликовал еще в апреле», — рассказал о изданию.
Публикацию Щербачев сделал после того, как побывал в одном из супермаркетов Северодвинска. По его словам, он услышал из подсобки детский крик о помощи и, заглянув, увидел, как два сотрудника Росгвардии бьют школьника. Член ПАРНАСа уточнил, что две лингвистические экспертизы не нашли в его словах состава преступления.
СК завел уголовное дело о реабилитации нацизма на 26-летнего жителя Владивостока из-за публикации на сайте «Бессмертного полка» фотографии рейхсминистра народного просвещения и пропаганды Германии Йозефа Геббельса.
8 мая 2020 года мужчина загрузил данное фото на сайт «Бессмертный полк онлайн» со страницы «Вконтакте», говорят в СК. По версии следствия, он «преследовал цель формирования в обществе пренебрежительного отношения» ко Дню Победы и ветеранам. «В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказали в ведомстве.
На жителя Владивостока завели дело из-за публикации на сайте «Бессмертного полка» фото Геббельса https://t.co/1NPrSHi5ec— Polit.ru (@POLITRU_) April 2, 2021
Ранее СК по Приморскому краю возбудил дело о реабилитации нацизма против 23-летнего жителя Владивостока, который разместил на сайте «Бессмертного полка» фото Гитлера.
В Иркутской области возбуждены два дела по ст. 354.1 УК из-за загрузки фото нацистских преступников на сайт «Бессмертного полка» в 2020 году в отношении 17-летнего Руслана З. и 32-летнего Артема Булачева, сообщает Центр «Сова» со ссылкой на пресс-релиз местного СК.
По версии следствия, в мае 2020 года подозреваемые с целью одобрения преступлений, установленных трибуналом, разместили в открытом доступе на сайте «Банк памяти» фотографии нацистских преступников для их дальнейшей трансляции на сайте «Бессмертный полк онлайн». Уголовные дела возбуждены по материалам, представленным УФСБ России по Иркутской области. Следователи при поддержке сотрудников УФСБ, ГУ МВД и ОМОН Росгвардии провели обыски у фигурантов уголовного дела. Правозащитники из Центра "Сова" склонны считать, что:
«...действия пользователей сети, отправлявших подобные фотографии на сайт "Бессмертного полка", квалифицированы некорректно. С нашей точки зрения, такое действие, как загрузка фотографий нацистских лидеров на сайт, даже накануне 9 мая, само по себе не является публичным одобрением преступлений нацизма или отрицанием или одобрением фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом. Никакими высказываниями, одобряющими или отрицающими нацистские преступления, эти фотографии, судя по всему, сопровождены не были».
В Калуге сотрудники ФСБ задержали подростков по новому делу об экстремизме, возбужденному из-за постов во «ВКонтакте». Подозреваемым проходит 20-летний антифашист Дмитрий по прозвищу Шарп, который публиковал в местном субкультурном паблике музыку и картинки. Теперь ему грозит до пяти лет колонии, а подписчики группы опасаются стать соучастниками. В общей сложности задержали, по разным данным, от шести до 12 человек.
В ФСБ сочли, что некоторые посты с песнями тянут на призывы к экстремистской деятельности, задокументировали все и возбудили уголовное дело по ч. 2, ст. 280 УК РФ.
По словам активистов, в деле речь идет о публикации песни ACAB панк-группы «Руки на одеяло», а также ее кавер-версий в исполнении «Четверио» и «Политзека». Песня записана в середине 2000-х гг, в ней звучат лозунги с призывом к насилию над милицией. Эта композиция не признана в России экстремистским материалом.
Задержания в рамках дела, говорит знакомая Шарпа, проводились по принципу «лайка и репоста», силовики брали тех, кто размещал на своих страницах в соцсетях записи из паблика или ставил лайки. Калужский районный суд отправил Дмитрия под домашний арест.
Суд в Калуге отправил под домашний арест антифашиста, подозреваемого в призывах к экстремизм https://t.co/1Wgxic9xTW pic.twitter.com/XnbTc5nnG1— AllRusNews (@allrus_news) April 1, 2021
Одна из антифашисток, привлеченная в качестве свидетельницы по уголовному делу, получила угрозы об отчислении от Калужского коммунально-строительного техникума имени И.К. Ципулина. После беседы с сотрудниками ФСБ администрация техникума по телефону сообщила родителям студентки, что ей рекомендуют забрать документы и написать заявление на отчисление по собственному желанию. Кроме того, администрация техникума обвинила ее в распространении экстремистских материалов. Об этом DOXA сообщили друзья девушки.
Калужскую антифашистку вынуждают отчислиться из техникума. После беседы с сотрудниками ФСБ администрация техникума по телефону сообщила родителям студентки, что ей рекомендуют забрать документы и написать заявление на отчисление по собственному желанию.https://t.co/xCOMN21JhN pic.twitter.com/gQ9ftqqBxC— Журнал DOXA (@doxa_journal) April 2, 2021
Продолжаются суды по делу коломенского активиста Вячеслава Егорова, который обвиняется по «дадинской» статье, поскольку полиция приняла за призыв к несанкционированным акциям два его поста, в частности – просьбу прийти на суд к политику Дмитрию Гудкову и поддержать его. Кроме этого, Вячеслав был оштрафован на 30 тысяч рублей по делу о фейкньюс, причём «свидетели» по этому делу были неоднократно пойманы на лжи, что, впрочем, не помешало наложить на экоактивиста штраф. Добиться правды в российских судах особых надежд он не питает, но готов дойти до ЕСПЧ.
В начале месяца московские прокуроры начали проверку ФБК на экстремизм и соблюдение законодательства о некоммерческих организациях. Затем ими был подан иск в Мосгорсуд, где в данный момент происходит его рассмотрение. Деятельность «Штабов Навального» была до решения суда приостановлена, а тем временем Росфинмониторинг включил данное общественное объединение в перечень экстремистов и террористов. Если состоится признание экстремистскими организаций, созданных Алексеем Навальным, всем их участникам и даже донорам будет грозить уголовная ответственность.
⚡️ Штабы Навального официально включили в список организаций, "причастных к терроризму и экстремизму" pic.twitter.com/joOD1yv4qX— DW на русском (@dw_russian) April 30, 2021
Октябрьский районный суд Саранска отменил штраф в 30 тысяч рублей инвалиду I группы Александру Фомину за пост во «ВКонтакте» о недоступности лечения от коронавируса в России. Дело о фейке (часть 9 статьи 13.15 КоАП) прекратили из-за отстутсвия состава правонарушения. Штраф по этой статье мировой судья назначил ему в конце февраля.
Президентом Путиным был подписан пакет законов об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма (58-ФЗ и 59-ФЗ), который станет ещё одним поводом для привлечения россиян к ответственности после неосторожных высказываний о Великой Отечественной войне в интернете. Теперь за это будут грозить миллионные штрафы и даже реальные сроки до 5 лет лишения свободы.
Также попала под запрет любая нелегализованная властями просветительская деятельность, которая может коснуться многих видов просвещения, вплоть до онлайн-курсов, лекций и тренингов.
Блогера и юриста из Брянска Сергея Маслова оштрафовали на 1 млн рублей за то, что в одном из своих роликов он предположил, что отец губернатора Брянской области Александра Богомаза якобы сотрудничал с нацистами во времена Великой Отечественной войны.
В Пермском крае суд отменил обвинительный приговор Владимиру Путину, проживающему в деревне Ощепково, по делу об экстремизме. Ранее Путина приговорили к двум годам условного заключения из-за цитирования нецензурных выражений в соцсети «ВКонтакте». По версии правоохранительных органов, житель Пермского края с 26 марта 2017 года по 15 января 2018 года разместил в соцсети 5 комментариев «против еврейского народа и ОМОНа». Два их них были написаны под псевдонимами «Алексей Правдин» и «Юрий Гарипов», а три под подлинными данными — «Владимир Путин».
Так, экспертиза выявила в словах Путина «побуждение к враждебным, насильственным действиям». В феврале нынешнего суда суд назначил Владимиру Путину условный срок. Однако прокуратура потребовала отменить приговор из-за использования в нем нецензурной лексики. Теперь дело отправили на новое рассмотрение.
Жителю Пермского края Владимиру Путину отменили приговор за оскорбление евреев и ОМОНа.— Kashin⚓Kashin⚓Kashin (@KSHN) April 6, 2021
В отношении жителя поселка Шали Свердловской области Сергея Усольцева возбудили дело об административном правонарушении за оскорбление власти в комментариях и посте в соцсетях «ВКонтакте» и на YouTube. Согласно картотеке Шалинского районного суда, в начале апреля должны были состояться два заседания, где в отношении мужчины должны были рассмотреть протоколы по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ («Распространение в сети „Интернет“, информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации»).
По словам мужчины, комментарий и пост в соцсети, за которые на него составлен протокол, он оставил еще в прошлом году, но отдел «К» МВД начал проверку только сейчас. Первый протокол на него составили за комментарий под роликом.
«В YouTube или „Яндексе“, я уже не помню, [было видео, где] Путин говорит об обнулении, изменении Конституции, я маленько нецензурно выразился в сторону Владимира Владимира Путина и „Единой России“, нашего „едра“. Отдел „К“ в полиции меня нашел и решил судить меня за то, что я „оскорбил власть“. Я с этим делом не согласен, и я не знаю, за что меня нужно судить», — рассказывает Сергей Усольцев.
Он пояснил, что в комментарии было употреблено слово «проститутки». После этого Сергей сделал репост ролика с президентом на свои странички в сети «ВКонтакте» и «Одноклассниках», приписав то же самое замечание, что и на YouTube.
Znak.com Сергей Усольцев заявил, что, если его все-таки признают виновным, он откажется платить штраф.
«Я [штраф] не признаю. Эта власть — незаконная. Я признаю свою родину, а моя родина — СССР. Я там родился, я это государство защищал, давал ему присягу. А этой стране я ничего не давал, я ей не обязан. Это они мне обязаны за то, что они недра качают и продают их за рубеж», — сказал Сергей.
СК прекратил дело неудачно пошутившего о массовом убийстве челябинского студента. Следователи не установили в действиях молодого человека состава преступления по факту приготовления массового убийства, о котором он написал во «ВКонтакте».
В Челябинске СК прекратил уголовное дело 18-летнего Дениса Куценко, которого задержали после поста в «ВКонтакте», что 23 сентября 2020 года произойдет массовое убийство. Никакого убийства парень не готовил, а пост оказался просто шуткой. Выглядела она такhttps://t.co/0XDsxfUzl7 pic.twitter.com/HK0qia1T5z— Znak.com (@znak_com) April 7, 2021
Свердловский областной суд оставил в силе решение Белоярского районного суда о назначении штрафа в размере 30 тыс. рублей жителю закрытого поселка Уральский Кириллу Серебренникову. Серебренникова признали виновным в организации несанкционированного митинга в Екатеринбурге 31 января (его судили по части 2 статьи 20.2 КоАП), хотя он находился в сотнях километров от этого города.
Основанием для привлечения к ответственности стал твит бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана, скриншот которого молодой человек опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» — в нем политик прокомментировал массовые обыски у Алексея Навального и его соратников, а также написал, что «31-го надо выходить». Адвокат Роман Качанов обратил внимание, что время и место мероприятия в сообщении указаны не были.
Серебренникова судили по той же статье, что сотрудников и волонтеров штаба Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько, Викторию Райх и Ирину Норман. Молодому человеку пришлось начать сбор денег на штраф.
В Сыктывкаре управление ФСБ расследует уголовное дело в отношении 46-летней матери-одиночки Елены Родвиковой, которую обвиняют в призывав к терроризму (ч.2 ст.205.2 УК РФ) и экстремисткой деятельности (ч.2 ст.280) за несколько комментариев во «ВКонтакте».
В ФСБ установили, что Родвикова «испытывает стойкую неприязнь» к депутатам Госдумы, федеральным чиновникам и президенту. «Реализуя свой преступный умысел», женщина с декабря 2018-го по март 2020 года опубликовала несколько комментариев во «ВКонтакте», которые, по мнению ФСБ, призывают к терроризму и экстремизму.
Елена Родвикова комментировала новости о принятии закона о неуважении к власти, об ответственности за фейк-ньюс, об освобождении от уголовной ответственности за мошенничество. В своих постах женщина не стеснялась в выражениях и высказывала мнение о необходимости наказать парламентариев и других чиновников за их деятельность.
Психолого-лингвистическая экспертиза установила, что посты Родвиковой «выражали побуждение к совершению действий, связанных с насилием, опасностью, причинением вреда и ущерба».
Женщина одна воспитывает шестилетнего сына, основной её доход — пособия и алименты, ее семья признана малоимущей. Несмотря на это, из-за возбужденного уголовного дела у Родвиковой заблокировали банковский счет, на который поступали алименты. Она находится под подпиской о невыезде.
Вскоре после этого Родвиковой заблокировали все счета, поскольку Росфинмониторинг внёс её в список экстремистов и террористов. Женщина и её ребёнок фактически остались без средств к существованию.
Абсолютно чудовищная история в Сыктывкаре. Женщину с ребёнком оставили без гроша — из-за включения в список экстремистов и террористов.— Internet Protection Society (@safe_runet) April 20, 2021
Всё, что она сделала — написала коммент в ВК https://t.co/JiWkwY5N5G
Писатель и сценарист Дмитрий Глуховский, а также актриса Софья Володчинская получают угрозы из-за созданного в сериале «Топи» персонажа, который, по мнению авторов угроз, «оскорбляет честь чеченской нации».
Писатель Дмитрий Глуховский начал получать угрозы от интернет-пользователей из Чечни https://t.co/zgedXJPxUj— Новости Эхо Москвы (@EchoMskNews) April 8, 2021
Московский городской суд удовлетворил апелляционные жалобы адвокатов юриста ФБК (внесен в реестр иностранных агентов) Любови Соболь, Олега Навального и муниципальных депутатов Люси Штейн и Константина Янкаускаса и изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.
Теперь им запрещено покидать место жительства с 20:00 до 6:00, общаться с другими фигурантами уголовного дела, отправлять и получать почтовые и телеграфные отправления, использовать любые средства связи и интернет «по обстоятельствам, касающимся расследования уголовного дела».
Напомним, все они обвиняются в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК) во время несанкционированного митинга в Москве 23 января. По версии следствия, они призывали участвовать в акции, в результате чего туда приехали люди, больные коронавирусом.
В конце апреля Главное следственное управление СК завершило расследование и выделило в отдельное производство «санитарное дело» Николая Ляскина. Ему также была изменена мера пресечения на более мягкую.
В деле — пять томов, на ознакомления дали время до середины мая. Была проведена лингвистическая экспертиза твитов Ляскина. На странице в инстаграме приводится фрагмент экспертизы фразы «Жаба сама себя с трубы не скинет». «Слово «жаба» употреблено для обозначения лиц, использующих в своих интересах государственные доходы от продажи нефти», — говорится в документе.
Главное следственное управление СК завершило расследование и выделило в отдельное производство «санитарное дело» Николая Ляскина.— МБХ медиа (@MBKhMedia) April 29, 2021
Ляскину изменили ограничения, теперь с 8:00 до 20:00 он может покидать домhttps://t.co/mVAqphnqCL
Восьмиклассницу в Пензе поставили на учет в полицию из-за постов «ВКонтакте» об акции КПРФ «За Россию без олигархов и дворцов». Защита подала в суд, и постановление полиции отменили.
Школьница — активистка пензенского комсомола — сделала несколько постов и репостов о несогласованной протестной акции, которую местное отделение КПРФ анонсировало на 23 февраля. Заместитель директора школы № 66, где училась девочка, заявила о постах в полицию, предложив поискать в них признаки экстремизма или призывов к свержению власти. После этого девочка сменила школу.
Заволжский районный суд Ярославля возвратил прокурору уголовное дело в отношении Виталия Дрыженко, которого обвиняют в возбуждении ненависти с угрозой применения насилия к социальной группе «сотрудники правоохранительных органов» (п.«а» ч.2 ст.282 УК РФ) и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч.2 ст.280 УК РФ).
В постановлении суда сказано, что «насилие или угроза его применения, предусмотренные в качестве квалифицирующего признака по п.«а» ч.2 ст.282 УК РФ, должны в любом случае носить реальный, а не виртуальный характер, то есть они должны содержаться в непосредственных действиях виновного лица, а не в содержании информационных посланий, распространяемых им в публичное пространство».
Суд отказался судить блогера за "виртуальное" разжигание вражды к полиции https://t.co/pifH7jo103— РАПСИ (@rapsinews) April 12, 2021
Иван Любшин продолжает добиваться своего освобождения, а также возбуждения уголовного дела против сотрудников ФСБ, которые задерживали его в деле об оправдании терроризма. Сейчас калужанин отбывает 5-летний срок в ИК-1 Ярославской области. Активист получил официальный ответ из аппарата Управления защиты прав человека в РФ, где ему посоветовали обратиться в территориальную прокуратуру с жалобой на действия силовиков.
Также в Архангельске прошло заседание суда о пересмотре его дела. Как сообщает отец Любшина, судебный акт оставлен без изменения. Но при этом по делу за 2017 год, когда блогер был оправдан в связи с декриминализацией статьи 282 УК РФ, суд направил в Минфин исполнительный лист о взыскании морального вреда в пользу Любшина. Скрин соответствующего уведомления нам прислал Виктор, отец блогера.
Тушинский районный суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима оператора ФБК Павла Зеленского по обвинению в призывах к экстремизму. Дело возбудили из-за двух твитов, которые Зеленский написал вскоре после самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной. В них он прямым текстом высказал свое отношение к российской власти, а также лично к Путину, Пескову и Володину.
В январе 2021 года, спустя 3 месяца после публикации, на квартиру к Зеленскому пришли с обыском и изъяли у него ноутбук и телефон. Затем его отвезли в Следственный комитет, где предъявили обвинение по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете), а оттуда — в суд, где заключили под стражу.
В ходе судебного следствия он признал вину и отказался от адвоката. После этого его дело рассматривалось в особом порядке.
Прокурор требовал для него 2,5 года, суд дал на полгода меньше. Наряду с реальным сроком заключения, оператора ФБК лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.
Супруга Павла Зеленского сообщила, что приговор будет обжалован.
Оператор ФБК Павел Зеленский получил два года колонии за два твита про самосожжение журналистки Ирины Славинойhttps://t.co/WXhJYk8C61— Медиазона (@mediazzzona) April 16, 2021
Фрунзенский районный суд Иванова назначил 40 часов обязательных работ гражданской активистке Ольге Назаренко из-за ролика, в котором она призывала земляков регистрироваться на сайте «Свободу Навальному!» и выходить на улицы в его поддержку. Призывы к регистрации и последующему выходу на улицы суд счел организацией несогласованного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). 14 апреля Назаренко вызвали в отдел полиции, после явки на нее составили протокол и задержали до суда. Уже на следующий день суд вынес решение о штрафе.
За комментарий «Это бомба!» на белгородца завели дело о ложном минировании. Данной фразой мужчина хотел показать, что на протестном митинге 23 января будет происходить что-то очень интересное, но полицейские поняли всё слишком буквально. Журналисты и блогеры уже охарактеризовали это дело как «одно из самых безумных».
«На жителя Белгорода завели дело по статье о лжеминировании из-за комментария «Это бомба!» под постом в VK».— Ходорковский Михаил (@mich261213) April 17, 2021
Надеюсь, СК наградит следователей за вклад в изучение Мариинской впадины, потому что это самое глубокое дно.
В Чебоксарах прокуратура завела дело о возбуждении ненависти к мужчинам (статья 20.3.1 КоАП) на студентку Марину Пралькову. Пралькова перепостила публикацию во «ВКонтакте» 2015 года. В посте употреблялось слово «спермомрази».
«Это был репост из феминистического паблика. Там был такой длинный пост с рассуждениями, и там было слово «спермомрази». И это слово теперь считается разжиганием розни и вражды к социальной группе мужчины. Все это дело тянется с февраля. Меня вызывали в прокуратуру много-много раз, в итоге ко мне пришли в университет — пришла помощник прокурора, взяла с меня объяснения», — рассказала она.
Прокуратура провела исследование и выяснила, что «данная оценка выражена эксплицитно с помощью негативно-оценочной номинации, а также с помощью описания действий мужчин агрессивного и насильственного характера».
По мнению прокурора, автор поста негативно оценивает текущее положение дел, при котором «женщины являются группой лиц, права и интересы который ущемлены». Пралькова соглашается с автором и тем самым «возбуждает ненависть и вражду к мужчинам».
Девушка связывает это дело со своей оппозиционной активностью.
На рэпера Моргенштерна завели дело за пропаганду наркотиков. Поводом стали клипы «Розовое вино-2» и Family, а пожаловалась на артиста наркополицейским всё так же «Лига безопасного интернета», увидевшая ранее и в интервью Юрия Дудя рекламу запрещённых веществ.
Моргенштерн отрицает обвинения в пропаганде наркотиков в своих клипах. Его позицию ТАСС озвучил адвокат Сергей Жорин.— Телеканал 360° (@360tv) April 17, 2021
Он добавил, что по этому делу назначен комплекс экспертиз, в том числе и лингвистическая. Позже будет вывод, есть ли в клипах исполнителя пропаганда наркотиков.
Соратник оппозиционера Алексея Навального Владимир Милов уехал из России в Европу на фоне преследований организаций Навального. Об этом он рассказал в эфире YouTube-стрима «Навальный.Live» с Леонидом Волковым.
«Мы посоветовались с коллегами, мы решили, что мне сейчас лучше не попадать в эту всю арестную ситуацию, потому что у меня есть важный участок работы», — сказал Милов.
Он добавил, что занимается «международными связями» с целью оказать давление на власти России и добиться освобождения Алексея Навального из колонии.
Петрозаводский горсуд начал рассматривать дело в отношении многодетной матери Елены Мощицкой, опубликовавшей репост видео о мирном шествии 31 января. Ей вменили организацию несогласованного публичного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП).
«Я о таком только читала раньше. Не думала, что настолько у нас все…», — рассказала женщина. По ее словам, она разместила «никем не запрещенное» видео у себя на странице. «И дальше началось — один участковый искал, меня как раз в городе не было, я сказала, что нахожусь в другом городе. Я честный, открытый человек, сказала, что поехала на день рождения к маме. Им не составило труда вычислить, где живет моя мама, и через час они уже стучались по домашнему адресу к моей маме. С участковым общался мой супруг. Они что-то там написали и как-то забылось на время. А потом мне позвонили под видом клиентов, сказали, что хотят что-то приобрести у нас, пришли на рабочее место. С ними пошел разговаривать мой супруг, это оказались двое сотрудников… ФСО или ФСБ, я не особо понимаю. Сказали, что мы пришли, чтобы пообщаться с Еленой Игоревной. Так и получилось — супруг приходит, говорит: «По твою душу приходили»», — рассказала Мощицкая.
Рассмотрение было отложено на 12 мая.
В преддверие митингов, анонсированных сторонниками Навального на 21 апреля текущего года, началось беспрецедентное по своим масштабам и жёсткости давление на пользователей интернета, которые прямо или косвенно призывали к участию в акциях протеста. Штрафы и административные аресты стали массовым явлением по всей стране. Накануне акции, во время и после неё мы вели текстовый онлайн, по итогам которого выяснилось, что по всей России за такие посты было привлечено к ответственности порядка четырёх десятков человек. Полагаем, озвученная нами цифра не окончательная.
Наиболее подробный список с хронологией преследований приведён в нашей публикации «Хроника цифровых ограничений во время всероссийских протестов 21 апреля». Случаи, на которые больше всего обратили внимание журналисты и правозащитники, это:
В Санкт-Петербурге видеоролик, выложенный в паблике оппозиционного издания «Северо-Запад. МБХ медиа», стал доказательством вины тёзки Президента России Владимира (тоже Владимировича) Туровца, которого полицейские брутально задержали, применив зачем-то шокер. Питерец нецензурно выражался в адрес своего тёзки и власти в целом, но во время задержания вёл себя спокойно. Молодой человек получил трое суток административного ареста за мелкое хулиганство.
Новости о привлечении к ответственности за репосты об акции протеста потом приходили и продолжают приходить достаточно регулярно. Так, жительницу Коломны Анну Лукину 20 апреля оштрафовали на 20 тысяч рублей из-за репоста записи из канала «Команда Навального». Как рассказала девушка, она репостнула запись о предстоящем митинге в городской чат в ТГна 42 человека 18 апреля. Через два дня ее нашли силовики. Домой к Анне Лукиной приезжали из уголовного розыска, потом повезли в отделение полиции. Там ее допрашивали около двух часов, фотографировали и сняли видео, взяли образцы ДНК. Рассмотрение протокола прошло в тот же день, защитника у Лукиной не было. Полицейские давили на нее — требовали признать вину в суде.
К председателю движения «Гражданское общество», одному из бывших лидеров незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Михаилу Светову в конце апреля пришли с обыском. Его адвокат Михаил Бирюков сообщил «ОВД-Инфо», что обыск связан с делом, возбужденным в 2019 году по ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста). Об этом деле мы писали ранее. До начала обыска Светов сообщал, что дверной глазок его квартиры был измазан грязью, интернет в квартире был отключен, а рядом с подъездом находились неизвестные. Позднее председатель ЛПР Ярослав Конвей сообщил что Светова везут в ОВД Хорошевского района Москвы.
Но в итоге Пресненский районный суд арестовал Светова на 30 суток по совсем другому делу. На него составили протокол о повторном нарушении «закона о митингах». К тому моменту под арест попали московские активисты Сергей Давидис и Михаил Кригер – с последним Светов потом оказался на прогулке в спецприёмнике.
На прогулке познакомился с Михаилом Кригером. В 2005 году я был зрителем у него на суде. Это был первый политический процесс, на котором я присутствовал лично. Теперь сидим в одном спецприёмнике.— Михаил Светов (@msvetov) May 1, 2021
Давидис и Кригер также были обвинены в организации массового мероприятия без подачи уведомления и получили аресты соответственно на 10 и 20 суток. Известно, что Давидис ретвитнул анонс с акцией, и это стало доказательством его вины.
Также задержаны глава ЛПР Сергей Бойко (твит акции в поддержку Навального), менеджер региональных штабов Навального Анна Самкова (тоже твит), экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Александр Соловьёва задержали, но потом отпустили.
Популярный ЖЖ-блогер Дмитрий mi3ch Чернышев, которого опознали с помощью камер видеонаблюдения на митинге 31 января, также попал под 15-суточный арест и выйдет уже к концу майских праздников. Подробности дела описала его дочь в ЖЖ.
Настоящим шоком для интернет-общественности стало задержание адвоката Ивана Павлова, создателя знаменитой «Команды 29», защищавшего недавно умершего в СИЗО учёного Виктора Кудрявцева (обвинялся в госизмене). Кроме этого, Павлов является адвокатом ФБК и журналиста Ивана Сафронова, также обвиняемого в госизмене, чьё дело коллеги считают сфабрикованным. Басманный суд по заявлению ФСБ избрал юристу меру пресечения в виде запрета определенных действий. Павлов решение суда обжаловал.
Коллеги, активисты, правозащитники и журналисты считают действия силовиков в отношении Павлова очередным витком сворачивания прав и свобод россиян, а также призывают выразить ему свою поддержку и не допустить дальшейшего давления на адвокатов со стороны властей, поскольку это будет означать окончательное разрушение права в России.
На этом цепочка угрожающих правам и свободам россиян событий, к сожалению, не прекращается, а плавно переходит в следующий месяц, который также обещает быть достаточно горячим в плане преследований за посты в интернете. Одним из таких обещает стать абсурднейшее дело против экс-координатора местного штаба Алексея Навального Андрея Боровикова, который был отправлен на 2,5 года в колонию за репост клипа группы Rammstein – „Pussy“. Правоохранители увидели в нём распространение порнографии, а судья Ломоносовского районного суда Архангельска Алексей Вальков согласился с их доводами.
Шокировавшее общественность событие вышло за пределы России, и на приговор суда отреагировал гитарист Rammstein Рихард Круспе, назвав шокирующе жестоким приговор Андрею Боровикову.
❗️Гитарист Rammstein Рихард Круспе назвал шокирующе жестоким приговор Андрею Боровикову, которого суд в Архангельске отправил на 2,5 года в колонию за репост клипа «Pussy» https://t.co/ClfVsGRCTB pic.twitter.com/D7lxSqn4Rb— РосКомСвобода (@RuBlackListNET) April 30, 2021
Вскоре на дело Боровикова отреагировала зарубежная пресса, в частности – немецкое издание Rolling Stone и Metal Hammer.
Russian activist jailed for sharing Rammstein’s Pussy video on social media @RSprachrohr https://t.co/QOFQsOjPPn— metalhammer (@MetalHammer) May 1, 2021
Многие правозащитные организации отметили заметное ухудшение положения с правами человека в России. Это касается в том числе преследования россиян за участие в митингах. Так, на днях Amnesty International раскритиковала государства, подавляющие гражданское общество при помощи современных технологий, в том числе таких как системы видеонаблюдения и отключение интернета.
В качестве примера правозащитники назвали программу распознавания лиц, которая, очевидно, использовалась правоохранительными органами в Москве для выявления участников акций протеста в поддержку Алексея Навального.
«Раньше протестующим угрожали избиения и произвольные задержания полицией на митинге. Сейчас же, если вы избежали этого, это не значит, что вы можете чувствовать себя в безопасности – репрессивная машина знает, кто вы, и может прийти за вами в любой момент. Риски осуществления права на свободу мирных собраний никогда не были так высоки в России. Преследование властями мирных протестов сейчас выходит в России на совершенно новый уровень», – заявила в конце апреля директор российского представительства Amnesty International Наталья Звягина.
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