Апрель'2021. Россия берёт новые «вершины» в преследовании за слова

Как и предыдущие дайджесты – январский, февральский и мартовский – апрельский продемонстрировал новый рост преследования россиян за посты в интернете, и главным поводом для этого тоже стали публикации об акциях протеста сторонников Алексея Навального. Буквально за пару дней до, во время и после мероприятия более трёх десятков людей были оштрафованы или отправлены под административный арест – об этом мы подробно рассказывали в публикации, которая была специально посвящена этим событиям. О некоторых наиболее ярких случаях, получивших дальнейшее развитие, мы повторим в этом «282-дайджесте».

Но начался апрель с новостей о деле художницы Юлии Цветковой, которую власти обвиняют в распространении порнографии (пункт «б» части 3 статьи 242 УК) из-за ее абстрактных рисунков женского тела. Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре сделал слушания закрытыми для посетителей и прессы, так как там «могут быть оглашены интимные стороны жизни участников» и «будут рассмотрены материалы, отнесенные обвинением к порнографическим».



На днях Юлия объявила о начале голодовки в знак протеста против затягивания сввоего уголовного дела. Об этом сообщила мать художницы – Анна Ходырева.

«Мое требование просто. Я прошу государство „быть мужиком“», — говорится в обращении художницы.



«Почему голодовка? – объясняет Юлия. – Как показывает практика, у меня, как у обвиняемой в «тяжком» преступлении, почти нет прав. Нет свободы. Нет голоса. Нет возможности отстаивать себя и свои убеждения во внешнем пространстве. Что ж, пусть так. Но недавно я поняла, что не могу больше смирно сидеть и наблюдать за позором, творящимся в стране и за тем, как мою жизнь пускают под откос. И если так подумать, какие еще у меня есть варианты ненасильственного протеста…»

Технология распознавания лиц продолжает использоваться полицейскими для задержания участников акций протеста. Московский жилищный активист, известный специалист по творчеству Набокова Михаил Шульман в начале апреля дал «РосКомСвободе» большое интервью, в котором рассказал о своём опыте попадания в руки полиции на основании данных с камер наблюдения.

Михаил Шульман о распознавании лиц: «В метро сейчас я спускаюсь будто в капкан» https://t.co/q5vtxqWZHu



Жилищный активист, извест­ный специалист по творчеству Набокова рассказал, как его задержали на основании результатов системы распознавания в день январской акции протеста. — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) April 1, 2021

Следователь из Северодвинска (Архангельская область) вынес постановление о прекращении уголовного дела против руководителя регионального отделения ПАРНАСа Юрия Щербачева, которого преследовали по статье об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК). Об уголовном деле стало известно в первой половине октября 2020 года. Накануне у Щербачева дома прошел обыск, после чего его доставили в Следственный комитет на допрос. В хоте следственных действий у него изъяли всю технику.



«Когда ко мне пришли с обыском, я думал, что это за какую-нибудь запись о Цыбульском (губернаторе Архангельской области), но оказалось, что причина в посте, который я опубликовал еще в апреле», — рассказал о изданию.



Публикацию Щербачев сделал после того, как побывал в одном из супермаркетов Северодвинска. По его словам, он услышал из подсобки детский крик о помощи и, заглянув, увидел, как два сотрудника Росгвардии бьют школьника. Член ПАРНАСа уточнил, что две лингвистические экспертизы не нашли в его словах состава преступления.

СК завел уголовное дело о реабилитации нацизма на 26-летнего жителя Владивостока из-за публикации на сайте «Бессмертного полка» фотографии рейхсминистра народного просвещения и пропаганды Германии Йозефа Геббельса.



8 мая 2020 года мужчина загрузил данное фото на сайт «Бессмертный полк онлайн» со страницы «Вконтакте», говорят в СК. По версии следствия, он «преследовал цель формирования в обществе пренебрежительного отношения» ко Дню Победы и ветеранам. «В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказали в ведомстве.

На жителя Владивостока завели дело из-за публикации на сайте «Бессмертного полка» фото Геббельса https://t.co/1NPrSHi5ec — Polit.ru (@POLITRU_) April 2, 2021

Ранее СК по Приморскому краю возбудил дело о реабилитации нацизма против 23-летнего жителя Владивостока, который разместил на сайте «Бессмертного полка» фото Гитлера.

В Иркутской области возбуждены два дела по ст. 354.1 УК из-за загрузки фото нацистских преступников на сайт «Бессмертного полка» в 2020 году в отношении 17-летнего Руслана З. и 32-летнего Артема Булачева, сообщает Центр «Сова» со ссылкой на пресс-релиз местного СК.



По версии следствия, в мае 2020 года подозреваемые с целью одобрения преступлений, установленных трибуналом, разместили в открытом доступе на сайте «Банк памяти» фотографии нацистских преступников для их дальнейшей трансляции на сайте «Бессмертный полк онлайн». Уголовные дела возбуждены по материалам, представленным УФСБ России по Иркутской области. Следователи при поддержке сотрудников УФСБ, ГУ МВД и ОМОН Росгвардии провели обыски у фигурантов уголовного дела. Правозащитники из Центра "Сова" склонны считать, что:

«...действия пользователей сети, отправлявших подобные фотографии на сайт "Бессмертного полка", квалифицированы некорректно. С нашей точки зрения, такое действие, как загрузка фотографий нацистских лидеров на сайт, даже накануне 9 мая, само по себе не является публичным одобрением преступлений нацизма или отрицанием или одобрением фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом. Никакими высказываниями, одобряющими или отрицающими нацистские преступления, эти фотографии, судя по всему, сопровождены не были».

В Калуге сотрудники ФСБ задержали подростков по новому делу об экстремизме, возбужденному из-за постов во «ВКонтакте». Подозреваемым проходит 20-летний антифашист Дмитрий по прозвищу Шарп, который публиковал в местном субкультурном паблике музыку и картинки. Теперь ему грозит до пяти лет колонии, а подписчики группы опасаются стать соучастниками. В общей сложности задержали, по разным данным, от шести до 12 человек.



В ФСБ сочли, что некоторые посты с песнями тянут на призывы к экстремистской деятельности, задокументировали все и возбудили уголовное дело по ч. 2, ст. 280 УК РФ.

По словам активистов, в деле речь идет о публикации песни ACAB панк-группы «Руки на одеяло», а также ее кавер-версий в исполнении «Четверио» и «Политзека». Песня записана в середине 2000-х гг, в ней звучат лозунги с призывом к насилию над милицией. Эта композиция не признана в России экстремистским материалом.

Задержания в рамках дела, говорит знакомая Шарпа, проводились по принципу «лайка и репоста», силовики брали тех, кто размещал на своих страницах в соцсетях записи из паблика или ставил лайки. Калужский районный суд отправил Дмитрия под домашний арест.

Суд в Калуге отправил под домашний арест антифашиста, подозреваемого в призывах к экстремизм https://t.co/1Wgxic9xTW pic.twitter.com/XnbTc5nnG1 — AllRusNews (@allrus_news) April 1, 2021

Одна из антифашисток, привлеченная в качестве свидетельницы по уголовному делу, получила угрозы об отчислении от Калужского коммунально-строительного техникума имени И.К. Ципулина. После беседы с сотрудниками ФСБ администрация техникума по телефону сообщила родителям студентки, что ей рекомендуют забрать документы и написать заявление на отчисление по собственному желанию. Кроме того, администрация техникума обвинила ее в распространении экстремистских материалов. Об этом DOXA сообщили друзья девушки.

Калужскую антифашистку вынуждают отчислиться из техникума. После беседы с сотрудниками ФСБ администрация техникума по телефону сообщила родителям студентки, что ей рекомендуют забрать документы и написать заявление на отчисление по собственному желанию.https://t.co/xCOMN21JhN pic.twitter.com/gQ9ftqqBxC — Журнал DOXA (@doxa_journal) April 2, 2021

Продолжаются суды по делу коломенского активиста Вячеслава Егорова, который обвиняется по «дадинской» статье, поскольку полиция приняла за призыв к несанкционированным акциям два его поста, в частности – просьбу прийти на суд к политику Дмитрию Гудкову и поддержать его. Кроме этого, Вячеслав был оштрафован на 30 тысяч рублей по делу о фейкньюс, причём «свидетели» по этому делу были неоднократно пойманы на лжи, что, впрочем, не помешало наложить на экоактивиста штраф. Добиться правды в российских судах особых надежд он не питает, но готов дойти до ЕСПЧ.

В начале месяца московские прокуроры начали проверку ФБК на экстремизм и соблюдение законодательства о некоммерческих организациях. Затем ими был подан иск в Мосгорсуд, где в данный момент происходит его рассмотрение. Деятельность «Штабов Навального» была до решения суда приостановлена, а тем временем Росфинмониторинг включил данное общественное объединение в перечень экстремистов и террористов. Если состоится признание экстремистскими организаций, созданных Алексеем Навальным, всем их участникам и даже донорам будет грозить уголовная ответственность.

⚡️ Штабы Навального официально включили в список организаций, "причастных к терроризму и экстремизму" pic.twitter.com/joOD1yv4qX — DW на русском (@dw_russian) April 30, 2021

Октябрьский районный суд Саранска отменил штраф в 30 тысяч рублей инвалиду I группы Александру Фомину за пост во «ВКонтакте» о недоступности лечения от коронавируса в России. Дело о фейке (часть 9 статьи 13.15 КоАП) прекратили из-за отстутсвия состава правонарушения. Штраф по этой статье мировой судья назначил ему в конце февраля.

Президентом Путиным был подписан пакет законов об ужесточении наказания за реабилитацию нацизма (58-ФЗ и 59-ФЗ), который станет ещё одним поводом для привлечения россиян к ответственности после неосторожных высказываний о Великой Отечественной войне в интернете. Теперь за это будут грозить миллионные штрафы и даже реальные сроки до 5 лет лишения свободы.

Также попала под запрет любая нелегализованная властями просветительская деятельность, которая может коснуться многих видов просвещения, вплоть до онлайн-курсов, лекций и тренингов.

Блогера и юриста из Брянска Сергея Маслова оштрафовали на 1 млн рублей за то, что в одном из своих роликов он предположил, что отец губернатора Брянской области Александра Богомаза якобы сотрудничал с нацистами во времена Великой Отечественной войны.

В Пермском крае суд отменил обвинительный приговор Владимиру Путину, проживающему в деревне Ощепково, по делу об экстремизме. Ранее Путина приговорили к двум годам условного заключения из-за цитирования нецензурных выражений в соцсети «ВКонтакте». По версии правоохранительных органов, житель Пермского края с 26 марта 2017 года по 15 января 2018 года разместил в соцсети 5 комментариев «против еврейского народа и ОМОНа». Два их них были написаны под псевдонимами «Алексей Правдин» и «Юрий Гарипов», а три под подлинными данными — «Владимир Путин».



Так, экспертиза выявила в словах Путина «побуждение к враждебным, насильственным действиям». В феврале нынешнего суда суд назначил Владимиру Путину условный срок. Однако прокуратура потребовала отменить приговор из-за использования в нем нецензурной лексики. Теперь дело отправили на новое рассмотрение.

Жителю Пермского края Владимиру Путину отменили приговор за оскорбление евреев и ОМОНа. — Kashin⚓Kashin⚓Kashin (@KSHN) April 6, 2021

В отношении жителя поселка Шали Свердловской области Сергея Усольцева возбудили дело об административном правонарушении за оскорбление власти в комментариях и посте в соцсетях «ВКонтакте» и на YouTube. Согласно картотеке Шалинского районного суда, в начале апреля должны были состояться два заседания, где в отношении мужчины должны были рассмотреть протоколы по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ («Распространение в сети „Интернет“, информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации»).



По словам мужчины, комментарий и пост в соцсети, за которые на него составлен протокол, он оставил еще в прошлом году, но отдел «К» МВД начал проверку только сейчас. Первый протокол на него составили за комментарий под роликом.



«В YouTube или „Яндексе“, я уже не помню, [было видео, где] Путин говорит об обнулении, изменении Конституции, я маленько нецензурно выразился в сторону Владимира Владимира Путина и „Единой России“, нашего „едра“. Отдел „К“ в полиции меня нашел и решил судить меня за то, что я „оскорбил власть“. Я с этим делом не согласен, и я не знаю, за что меня нужно судить», — рассказывает Сергей Усольцев.



Он пояснил, что в комментарии было употреблено слово «проститутки». После этого Сергей сделал репост ролика с президентом на свои странички в сети «ВКонтакте» и «Одноклассниках», приписав то же самое замечание, что и на YouTube.



Znak.com Сергей Усольцев заявил, что, если его все-таки признают виновным, он откажется платить штраф.



«Я [штраф] не признаю. Эта власть — незаконная. Я признаю свою родину, а моя родина — СССР. Я там родился, я это государство защищал, давал ему присягу. А этой стране я ничего не давал, я ей не обязан. Это они мне обязаны за то, что они недра качают и продают их за рубеж», — сказал Сергей.

СК прекратил дело неудачно пошутившего о массовом убийстве челябинского студента. Следователи не установили в действиях молодого человека состава преступления по факту приготовления массового убийства, о котором он написал во «ВКонтакте».

В Челябинске СК прекратил уголовное дело 18-летнего Дениса Куценко, которого задержали после поста в «ВКонтакте», что 23 сентября 2020 года произойдет массовое убийство. Никакого убийства парень не готовил, а пост оказался просто шуткой. Выглядела она такhttps://t.co/0XDsxfUzl7 pic.twitter.com/HK0qia1T5z — Znak.com (@znak_com) April 7, 2021

Свердловский областной суд оставил в силе решение Белоярского районного суда о назначении штрафа в размере 30 тыс. рублей жителю закрытого поселка Уральский Кириллу Серебренникову. Серебренникова признали виновным в организации несанкционированного митинга в Екатеринбурге 31 января (его судили по части 2 статьи 20.2 КоАП), хотя он находился в сотнях километров от этого города.



Основанием для привлечения к ответственности стал твит бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана, скриншот которого молодой человек опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» — в нем политик прокомментировал массовые обыски у Алексея Навального и его соратников, а также написал, что «31-го надо выходить». Адвокат Роман Качанов обратил внимание, что время и место мероприятия в сообщении указаны не были.



Серебренникова судили по той же статье, что сотрудников и волонтеров штаба Навального в Екатеринбурге Алексея Гресько, Викторию Райх и Ирину Норман. Молодому человеку пришлось начать сбор денег на штраф.