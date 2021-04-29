Видеоролик во «ВКонтакте» стал доказательством вины участника протестов

Избитый 21 апреля силовиками с применением электрошокера житель Санкт-Петербурга Владимир Туровец арестован на трое суток по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества).

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, «Туровец, находясь в общественном месте, напротив дома 2 по Сенной площади в Санкт-Петербурге, проявляя явное неуважение к обществу, выражался грубой нецензурной бранью, чем нарушил общественный порядок».

«В судебном заседании Туровец пояснил, что вину полностью признает, в содеянном раскаивается», — также утверждается в судебном пресс-релизе.

Примечательно, что в качестве доказательства его вины было использовано видео «Северо-Запад. МБХ Медиа», размещённое во «ВКонтакте»:

«Вина Туровца подтверждается, в том числе, справкой, составленной старшим оперуполномоченным 3 отдела Центра «Э» ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, согласно которой при изучении видеозаписи по ссылке, установлено лицо, совершившее мелкое хулиганство».

На видеоролике Туровец в критической форме с употреблением ненормативной лексики высказался в адрес Президента России Владимира Путина, подчеркнув, что он — его тёзка.

Многого сказать молодой человек не успел, так как полицейские его тут же повалили на асфальт. Силовики нанесли Туровцу удары дубинками и даже использовали электрошокер. «Он в этот момент прикрывал лицо руками и не оказывал никакого сопротивления», — подчёркивает издание DP.ru, также ознакомившееся с содержанием видеоролика.

Использование видео в делах против участников протестных акций уже становится обыденностью. Кроме камер видеонаблюдения, в том числе с системой распознавания лиц, правоохранители в качестве доказательств вины используют взятые из интернета видеоролики, на которых были зафиксированы участвовавшие в протесте граждане. К примеру, видео задержаний, порой достаточно брутальных, использовались в так называемом «Московском деле» в 2019 году. Участник одного из несогласованных митингов в поддержку Навального в Казани был оштрафован на 25 тысяч рублей, и одним из доказательств также было видео произошедшего с ним инцидента.