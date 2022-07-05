Принят закон о создании банка данных экстремистских материалов

Госдума приняла закон о создании банка данных экстремистских материалов. Туда также будут включать данные сотрудников, участников, руководителей и других причастных к работе экстремистских организаций.

Поправки вносятся в в статью 265-10 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и статьи 13 и 15 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Закон предусматривает создание государственной информационной системы — специализированного информационного банка данных экстремистских материалов. Оператором системы будет Министерство юстиции. На проведение всех необходимых мероприятий по созданию информационного банка экстремистских материалов до вступления закона в силу отводится год.

«Создаваемый банк данных экстремистских материалов поможет повысить эффективность работы как при проведении оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, так и при подготовке профилактических мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму», — пояснил суть изменений Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По словам парламентария, в отличие от Федерального списка экстремистских материалов, который размещается на сайте Минюста России, это будет государственная информационная система ограниченного доступа.

В документе прописано, что в Минюст будут направляться материалы, признанные решением суда экстремистскими. Для ведения ведомством единого реестра предоставляются сведения МВД, Росфинмониторинга, ФНС, Пенсионного фонда и органов прокуратуры.

Законопроект №1129469-7 был внесён Правительством РФ в Госдуму в марте прошлого года. В первом чтении депутаты приняли его уже в апреле, но вернулись к рассмотрению во втором чтении только через год, и вот сегодня приняли закон уже в окончательном, третьем чтении.