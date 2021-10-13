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13 октября 2021

В Беларуси будут сажать подписчиков «экстремистских» телеграм-каналов

Им грозит до семи лет лишения свободы как участникам «экстремистских» формирований.

Подписчики телеграм-каналов, объявленных в Беларуси экстремистскими, будут привлечены к уголовной ответственности как участники экстремистских формирований. Об этом сообщает телеграм-канал «ГУБОП», по информации СМИ, принадлежащий Главному управлению по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) страны. Подписчикам-экстремистам грозит до семи лет лишения свободы по ст. 361-1 Уголовного кодекса Беларуси.

«В этой связи ГУБОП начинает работу по признанию незарегистрированных групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в т.ч. в мессенджерах и социальных сетях- Экстремистскими Формированиями!» говорится в этом телеграм-канале.

«ГУБОП» ссылается на постановление Совета Министров N 575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма». Запись о таком документе на Национальном правовом интернет-портал республики Белурусь действительно есть, но текста документа пока нет.

 

 

«Экстремистскими» в стране названы около 180 телеграм-каналов и чатов, в том числе NEXTA, «Страна для жизни» «Чай з малинавым варэннем», «Беларусь головного мозга», ByPOL. NEXTA Live, крупнейший из этих каналов, на момент написания этого текста имеет более 987 тысяч подписчиков. Чуть ранее «Медуза» насчитала 989 тысяч подписчиков, соответственно, сейчас их число уменьшается.

Кроме того, летом был заблокирован ряд СМИ, среди них — «Наша Нива» и Tut.by.

цензура Беларусь экстремизм ГУБОП

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