Стоимость «Безопасного города» выросла в полтора раза

Реализация проекта «Безопасный город», который подразумевает запуск единой для всей России системы промышленной и городской безопасности, обойдется в 152 млрд руб. в течение десяти лет, сообщает «Ъ» со ссылкой на финансово-экономическое обоснование (ФЭО) к соответствующему проекту федерального закона. Документ был разработан МЧС России и выложен на общественное обсуждение.

Финансироваться проект должен за счет региональных бюджетов и межбюджетных трансфертов. Ранее планировалось, что до 2030 года на него потребуется 97,1 млрд руб.

По документу все регионы РФ должны запустить определенный набор систем городской безопасности (видеонаблюдение - в том числе с возможностью распознавания лиц; система контроля ДТП; платформы контроля инфраструктуры ЖКХ и т. д.) и подключать их к аппаратно-программному комплексу (АПК) «Безопасный город». Сейчас регионы это делают по желанию.

По словам собеседника «Ъ», знакомого с ситуацией, сейчас идет межведомственное согласование инициативы: «Сложнее всего обсуждения идут с Минэкономики, поскольку там считают, что проект создаст слишком высокую нагрузку на федеральный бюджет, регионы и бизнес». Данное министерство изначально выступало с критических позиций по отношению к проекту МЧС.

Источник «Ъ» в крупной технологической компании подчеркивает, что дополнительно осложнить реализацию проекта могут все более жесткие западные санкции:

«Проблема, например, в нехватке вычислительных мощностей, которых требует эта система. Зарубежные поставки прекращены, полностью локализовать в России производство всех элементов сервера или системы хранения данных в текущих условиях невозможно».

Он полагает, что в таких условиях было бы логичным изменить план запуска «Безопасного города», сосредоточившись на «базовых инфраструктурных задачах»: построить оптические линии связи, компьютерные и электрические сети. «Если по завершению ситуация с вычислительными мощностями не поменяется, можно применить концепцию edge computing — периферических вычислений,— отмечает источник «Ъ».— Например, перенос первичных вычислений с центров обработки данных на конечные устройства может снизить потребность в мощностях». Впрочем, поставки «конечных устройств» и их компонентов тоже сильно осложнены санкциями.

Кабмин уже начал готовиться к проблемам, связанным с вычислительными мощностями, возникшими из-за санкций. Так, предлагается по упрощённой процедуре заключать контракты на аренду с коммерческими операторами ЦОД, а также конфисковывать их у покинувших Россию компаний.