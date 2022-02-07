Минэкономразвития сочло проект МЧС «Безопасный город» слишком затратным

Минэкономразвития подвергло критике подготовленный МЧС законопроект о системе «Безопасный город». Это следует из отзыва, копия которого есть в распоряжении «Ъ».

Согласно законопроекту, власти регионов будут обязаны запускать системы городской безопасности и подключать их к аппаратно-программному комплексу (АПК) «Безопасный город». Сейчас они это делают по желанию. Инициатива также предполагает учреждение публично-правовой компании (ППК) «Безопасный город», которая выступит центром контроля по проекту.

АПК должен объединить городские и частные системы безопасности (распознавание лиц, камеры анализа трафика на дорогах, датчики дыма). Запуск системы призван снизить число чрезвычайных ситуаций и количество погибших в них людей на 25% к 2030 году, а также сократить ежегодный ущерб от ЧС на 10 млрд рублей.

Реализация проекта АПК, по оценке МЧС, может обойтись бюджету в 97 млрд руб.

В отзыве Минэкономики говорится, что в случае вступления закона в силу затраты частных предприятий на его исполнение могут быть «весьма существенными». Так, при условии наличия готовой сети передачи данных расчетный объем затрат ОАО РЖД на приобретение оборудования для подключения системы видеонаблюдения одного железнодорожного вокзала к внешнему ресурсу накопления и обработки информации в 2021 году составил не менее 2,5 млн руб., а стоимость аренды канала связи для вокзала, расположенного в городе,— 1,1 млн руб. Таким образом, совокупные затраты на подключение 890 вокзалов, состоящих на балансе ОАО РЖД, к подготовленным сетям связи могут составить более 2,2 млрд руб. единовременно и порядка 1 млрд руб. ежегодно на оплату арендованных каналов связи. Значительными могут оказаться и затраты регионов.

В Минэкономразвития приводят в качестве примера оценку по Тульской области — 1,3 млрд руб., не предусмотренных местным бюджетом. В правительстве области «Ъ» уточнили, что развивают сегменты АПК, и направили Минэку предложение о софинансировании проекта из федерального бюджета. Кроме того, отмечается в отзыве, в законопроекте не оговариваются пределы доступа оператора системы «Безопасный город» к IT-инфраструктуре частных компаний, что может привести к изъятию коммерчески значимых данных.

Генконструктор АПК «Безопасный город» Оксана Якимюк возражает, что затраты на подключение компаний и местных органов власти к системе «не стоят космических денег»:

«Интеграция различных систем безопасности с единой федеральной платформой позволит быстрее получать информацию о кризисных ситуациях и, следовательно, ускорить их ликвидацию».

Сейчас информация, по ее словам, «крайне труднодоступна», что влияет на оценки рисков и планирование ресурсов для реагирования.

Масштаб проекта и разные уровни готовности систем в региональных и муниципальных сегментах — два основных фактора, которые окажут значительное влияние на стоимость интеграции в АПК, считает директор по продуктам и технологиям группы «Т1» Александр Рожков: «Особенно сложным будет присоединение коммерческих систем видеонаблюдения и безопасности». Если государственные системы в каком-то виде регламентированы, поскольку выстраивались в рамках госконтрактов, отмечает эксперт, то в случае коммерческих проектов таких данных может не быть.

В конце ноября прошлого года законопроект о запуске «Безопасного города» раскритиковало МВД. Там опасаются монополизации рынка оборудования для городских систем, а создаваемая для контроля проекта публично-правовая компания, по мнению силового министерства, может следить «за деятельностью исполнительных органов власти в целом и МВД в частности». В то же время, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн назвал «объективным плюсом» создание ППК — появление внешнего регулятора, который сможет оказывать влияние на всех участников процесса и контролировать ход реализации проекта в масштабах всей страны. По словам Хинштейна, с учетом всех необходимых правок МЧС вряд ли успеет внести законопроект на рассмотрение Госдумы до конца осенней сессии.