Систему «Безопасный город» развернут у границ с Украиной

МЧС в ряде приграничных с Украиной регионах планирует запустить пилотную версию системы «Безопасный город» из-за риска диверсий, пишет «Ъ» со ссылкой на близкие к проекту источники.

Систему планируют в течение полутора лет развернуть в Крыму, Севастополе, Воронежской и Белгородской областях, Краснодарском крае. На это хотят запросить 15 миллиардов рублей из федерального бюджета. В «Безопасный город» входят промышленные датчики движения, камеры видеонаблюдения с аналитикой (в том числе — с функцией распознавания лиц) и мониторинг экологического состояния.

По словам источника издания, система поможет снизить «последствия угроз населению и гражданской инфраструктуре», а также обеспечить «оперативное принятие решений». Внедрение системы, также считает он, приобрело «чрезвычайную актуальность» из-за боевых действий в Украине, а также из-за «кратно увеличившихся угроз диверсионных атак на объекты гражданской инфраструктуры».

На данный момент такая система работает в нескольких городах и регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Согласно отчету, опубликованному на портале столицы, с помощью системы «Безопасный город» в 2020 году было раскрыто 5085 преступлений, а в городе на тот момент было установлено 160 тысяч камер видеонаблюдения.

«Безопасный город», в том числе, способствует задержаниям активистов в метрополитене и распознаванию участников митингов для составления административных протоколов постфактум, как это, в частности, произошло с журналисткой «Соты» Анной Лойко в прошлом году.

В День России уже в этом году в московском метро с помощью камер с функцией распознавания лиц задержали более 30 человек. Большинство из них раньше уже задерживали за нарушение правил проведения митингов.