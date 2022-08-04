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4 August 2022

Минцифры предлагает сделать вход на Госуслуги по биометрии

Это удобство, но удобство в обмен на пониженный уровень безопасности, считают наши эксперты.

Минцифры предложило ввести авторизацию на портале Госуслуг по биометрическим данным и сделать это первым фактором аутентификации, передаёт «Интерфакс». Другие способы входа на портал (логин и пароль) при этом сохранятся.

«Это носит добровольный характер и возможно только при желании физического лица», — говорится в ответе министерства на запрос агентства.

Напомним, зимой Минцифры заключило с «Ростелекомом» контракт на интеграцию сайта госуслуг с государственной биометрической системой. Источник «Ъ» в Правительстве тогда рассказал, что после завершения интеграции Минцифры начнёт стимулировать граждан сдавать биометрию, в том числе с помощью ограничений. По его словам, в министерстве обсуждали возможность ограничить получение части госуслуг онлайн для россиян, не сдавших биометрию.

«Самый главный риск — банальная кража данных. Зачем в госуслугах использовать биометрию, не очень понятно. Да, это удобство, но удобство в обмен на пониженный уровень безопасности. Лишний раз «светить» свою биометрию опасно, ведь этот тот вид данных, который нельзя изменить и который в случае утечки будет скомпрометирован навсегда. Поэтому вопрос реализации идеи здесь встаёт особенно остро», — комментирует инициативу юрист «Роскомсвободы» Никита Истомин.

Проект постановления правительства РФ с соответствующим предложением опубликован сегодня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Его реализация не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, следует из документа. Предполагается, что постановление вступит в силу 1 декабря 2022 года.

 

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Минцифры 152-ФЗ персональные данные ЕБС биометрия Госуслуги Никита Истомин

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