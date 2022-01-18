Власти простимулируют тотальную сдачу биометрии введением ограничений на Госуслугах. Мнения

Власти столкнулись с проблемой медленной наполняемости ЕБС, вследствие чего сейчас обсуждается ряд мер для стимулирования сдачи россиянами своих биометрических данных, сообщает «Ъ».



Недавно Минцифры заключило с контракт с «Ростелекомом» на интеграцию сайта госуслуг с государственной ЕБС. В результате на портал можно будет заходить с помощью биометрических данных, а через мобильное приложение сдавать образцы лица и голоса. Сумма контракта с «Ростелекомом» составила 1,2 миллиарда рублей, следует из документов на портале госзакупок. Компания должна завершить работы к 5 декабря 2022 года.



Источник «Ъ» в Правительстве рассказал, что после завершения интеграции Минцифры начнёт стимулировать граждан сдавать биометрию, в том числе с помощью ограничений. По его словам, в министерстве обсуждают возможность ограничить получение части госуслуг онлайн для россиян, не сдавших биометрию. Минцифры ищет способ ускорить наполнение ЕБС, двигающееся черепашьими темпами: оно планировало к 2024 году собрать около 70 млн биометрических слепков россиян, тогда как в ЕБС зарегистрировано лишь 180 тыс. слепков.

«Предоставление каких-либо государственных или коммерческих услуг через биометрию не должно иметь безальтернативный характер или нивелировать те функции, которые были доступны ранее без её сдачи. Клиент, пользователь, гражданин должен иметь право выбора: делиться ли своими чувствительными данными для тех или иных целей или не спешить делать такой выбор, основываясь на вполне реальных рисках, как непрозрачного доступа к ним третьих лиц, так и утечек. При этом, этот выбор не должен нести ущерб для граждан, лишая их тех или иных социальных и общественных благ. Я считаю, что такое тотальное принуждение к сдачи биометрии, что планируют реализовать Минцифры с Ростелекомом, является, мягко говоря, преждевременным — на фоне постоянных сливов данных из государственных и коммерческих баз и торговли этими данными в том числе самими же правоохранительными органами, как показывают журналистские расследования, включая и наше — по утечкам из московской системы видеонаблюдения с распознаванием лиц»,

— Артём Козлюк, руководитель «Роскомсвободы».



Мобильное приложение «Биометрия» «Ростелекома» (оператор ЕБС) работает с 2018 года. В пресс-службе компании рассказали, что его скачали более 500 тысяч раз. С помощью приложения можно дистанционно оформить eSIM, открыть вклад или получить кредит, но зарегистрироваться удаленно и сдать биометрические образцы пока нельзя. Для этого нужно сдать данные в ЕБС в банках, где доступна такая услуга. «Ростелеком» работает над возможностью самостоятельной регистрации в приложении, добавили в компании.



По мнению источника издания в кабмине, привязка биометрии к аккаунту на сайте госуслуг повысит безопасность операций:

«Электронную цифровую подпись можно передать или потерять, а биометрию отдать не выйдет».

Эксперт Moscow Digital School Олег Блинов полагает, что для граждан могут ограничить удаленное получение кредитов без сдачи биометрии, а затем другие услуги — выдачу загранпаспорта, водительских прав и др. Президент InfoWatch Наталья Касперская, однако, отметила риски утечек при использовании приложений для сдачи биометрии: их контролируют производители телефона и платформа для скачивания, поэтому им могут быть доступны биометрические данные. «Нет гарантии, что биометрическая информация, переданная со смартфона через приложение «Ростелекома» в ЕБС, принадлежит именно данному человеку, а не какому-либо другому. Это может быть злоумышленник, использовавший технологии Deep Fake», — добавила Касперская.

Телеком-эксперт Алексей Бойко в своём авторском канале высказал мнение, что «в качестве сыра, которым заманивают граждан выступают объяснения, что сдав биометрию, можно будет повысить безопасность входа на Госуслуги»:

«На деле - ситуация прямо противоположна, это действие повысит потенциал возникновения проблем для любителей комфорта.



Во-первых, сдача данных приведет к тому, что государство сможет их использовать далеко не только для того, чтобы впускать вас на портал Госуслуг. Можно будет, например, отследить с помощью вездесущих камер соблюдение человеком "масочного режима" или, скажем, переход человеком улицы в "неположенном месте" или на красный сигнал светофора. Это движение в сторону превращения людей в зомби, управляемых потоками штрафов.



Во-вторых, как любые данные, данные биометрии могут быть украдены. После этого технология Deep Fake позволит злоумышленникам выдавать себя за человека, который сдал биометрию. Он получит доступ от вашего имени к любым услугам, доступ к которым дают Госуслуги и ГИС ЕБС. В этой ситуации, каждый должен включать мозги и решать сам за себя, как и в случае с вакцинацией».

Генеральный директор АНО «Информационная культура» и руководитель Ассоциации участников рынка данных Иван Бегтин считает принуждение к сдаче биометрии для получения госуслуг ошибкой. «Причём ошибка эта двойная, – говорит эксперт. – Первая её часть в том, что если подталкиваешь к чему-то граждан, то важна просветительская кампания (которой не было, нет и, похоже, не планируется). Потому что найдутся те, кто дойдет до Конституционного суда, если их принуждать сдавать биометрию. А вторая часть этой ошибки в том, что тезисы о том, что биометрия обеспечивает лучшую защиту, очень спорный. Утечка биометрических данных невосполнима — лицо, отпечатки пальцев, голос и многое другое не поменять. И кроме биометрии есть другие пути идентифицировать граждан/пользователей».



«Я вообще не понимаю, зачем именно государство ввязалось в создание ЕБС — сама идея с постепенным принуждением будет вызывать раздражение у граждан. Уже вызывает, на самом то деле. Граждане всё больше напрягаются на любые требования по сбору их личных данных, и текущий подход по сбору биометрии ошибочен», – подытоживает Бегтин.

«Никакой «обязаловки» при сдаче россиянами государству своих биометрических данных нет и быть не может, – уверяет глава инфокомитета Госдумы Александр Хинштейн. – И уж тем более — совершенно недопустимо ограничение доступа к госуслугам для граждан, не сдавшим биометрию».

По его словам, передача гражданами биометрии должна быть сугубо добровольной и «ровно ту же позицию публично декларировало и руководство Минцифры России»:

«Наша консолидированная позиция не поменялась и останется неизменной: ЕБС — дело добровольное. Максут Шадаев подтвердил мне сегодня это ещё раз и опроверг наличие у его ведомства каких-либо планов принудительного сбора биометрических данных россиян».

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