Нужна юр.помощь?
Аналитика
18 января 2022

Власти простимулируют тотальную сдачу биометрии введением ограничений на Госуслугах. Мнения

В Минцифры ищут способ наполнения Единой биометрической системы (ЕБС), с которой россияне не спешат делиться своими данными, и в качестве стимулирующей меры власти обсуждают возможность сделать часть онлайн-госуслуг недоступными.

Власти столкнулись с проблемой медленной наполняемости ЕБС, вследствие чего сейчас обсуждается ряд мер для стимулирования сдачи россиянами своих биометрических данных, сообщает «Ъ».

Недавно Минцифры заключило с контракт с «Ростелекомом» на интеграцию сайта госуслуг с государственной ЕБС. В результате на портал можно будет заходить с помощью биометрических данных, а через мобильное приложение сдавать образцы лица и голоса. Сумма контракта с «Ростелекомом» составила 1,2 миллиарда рублей, следует из документов на портале госзакупок. Компания должна завершить работы к 5 декабря 2022 года.

Источник «Ъ» в Правительстве рассказал, что после завершения интеграции Минцифры начнёт стимулировать граждан сдавать биометрию, в том числе с помощью ограничений. По его словам, в министерстве обсуждают возможность ограничить получение части госуслуг онлайн для россиян, не сдавших биометрию. Минцифры ищет способ ускорить наполнение ЕБС, двигающееся черепашьими темпами: оно планировало к 2024 году собрать около 70 млн биометрических слепков россиян, тогда как в ЕБС зарегистрировано лишь 180 тыс. слепков.

 

«Предоставление каких-либо государственных или коммерческих услуг через биометрию не должно иметь безальтернативный характер или нивелировать те функции, которые были доступны ранее без её сдачи. Клиент, пользователь, гражданин должен иметь право выбора: делиться ли своими чувствительными данными для тех или иных целей или не спешить делать такой выбор, основываясь на вполне реальных рисках, как непрозрачного доступа к ним третьих лиц, так и утечек. При этом, этот выбор не должен нести ущерб для граждан, лишая их тех или иных социальных и общественных благ. Я считаю, что такое тотальное принуждение к сдачи биометрии, что планируют реализовать Минцифры с Ростелекомом, является, мягко говоря, преждевременным — на фоне постоянных сливов данных из государственных и коммерческих баз и торговли этими данными в том числе самими же правоохранительными органами, как показывают журналистские расследования, включая и наше — по утечкам из московской системы видеонаблюдения с распознаванием лиц»,
Артём Козлюк, руководитель «Роскомсвободы».


Мобильное приложение «Биометрия» «Ростелекома» (оператор ЕБС) работает с 2018 года. В пресс-службе компании рассказали, что его скачали более 500 тысяч раз. С помощью приложения можно дистанционно оформить eSIM, открыть вклад или получить кредит, но зарегистрироваться удаленно и сдать биометрические образцы пока нельзя. Для этого нужно сдать данные в ЕБС в банках, где доступна такая услуга. «Ростелеком» работает над возможностью самостоятельной регистрации в приложении, добавили в компании.

По мнению источника издания в кабмине, привязка биометрии к аккаунту на сайте госуслуг повысит безопасность операций:

«Электронную цифровую подпись можно передать или потерять, а биометрию отдать не выйдет».

 

Эксперт Moscow Digital School Олег Блинов полагает, что для граждан могут ограничить удаленное получение кредитов без сдачи биометрии, а затем другие услуги — выдачу загранпаспорта, водительских прав и др. Президент InfoWatch Наталья Касперская, однако, отметила риски утечек при использовании приложений для сдачи биометрии: их контролируют производители телефона и платформа для скачивания, поэтому им могут быть доступны биометрические данные. «Нет гарантии, что биометрическая информация, переданная со смартфона через приложение «Ростелекома» в ЕБС, принадлежит именно данному человеку, а не какому-либо другому. Это может быть злоумышленник, использовавший технологии Deep Fake», — добавила Касперская.

Телеком-эксперт Алексей Бойко в своём авторском канале высказал мнение, что «в качестве сыра, которым заманивают граждан выступают объяснения, что сдав биометрию, можно будет повысить безопасность входа на Госуслуги»:

«На деле - ситуация прямо противоположна, это действие повысит потенциал возникновения проблем для любителей комфорта.

Во-первых, сдача данных приведет к тому, что государство сможет их использовать далеко не только для того, чтобы впускать вас на портал Госуслуг. Можно будет, например, отследить с помощью вездесущих камер соблюдение человеком "масочного режима" или, скажем, переход человеком улицы в "неположенном месте" или на красный сигнал светофора. Это движение в сторону превращения людей в зомби, управляемых потоками штрафов. 

Во-вторых, как любые данные, данные биометрии могут быть украдены. После этого технология Deep Fake позволит злоумышленникам выдавать себя за человека, который сдал биометрию. Он получит доступ от вашего имени к любым услугам, доступ к которым дают Госуслуги и ГИС ЕБС. В этой ситуации, каждый должен включать мозги и решать сам за себя, как и в случае с вакцинацией».

 

Генеральный директор АНО «Информационная культура» и руководитель Ассоциации участников рынка данных Иван Бегтин  считает принуждение к сдаче биометрии для получения госуслуг ошибкой.  «Причём ошибка эта двойная, – говорит эксперт. – Первая её часть в том, что если подталкиваешь к чему-то граждан, то важна просветительская кампания (которой не было, нет и, похоже, не планируется). Потому что найдутся те, кто дойдет до Конституционного суда, если их принуждать сдавать биометрию. А вторая часть этой ошибки в том, что тезисы о том, что биометрия обеспечивает лучшую защиту, очень спорный. Утечка биометрических данных невосполнима — лицо, отпечатки пальцев, голос и многое другое не поменять. И кроме биометрии есть другие пути идентифицировать граждан/пользователей».

«Я вообще не понимаю, зачем именно государство ввязалось в создание ЕБС — сама идея с постепенным принуждением будет вызывать раздражение у граждан. Уже вызывает, на самом то деле. Граждане всё больше напрягаются на любые требования по сбору их личных данных, и текущий подход по сбору биометрии ошибочен», – подытоживает Бегтин.

 

«Никакой «обязаловки» при сдаче россиянами государству своих биометрических данных нет и быть не может, – уверяет глава инфокомитета Госдумы Александр Хинштейн. – И уж тем более — совершенно недопустимо ограничение доступа к госуслугам для граждан, не сдавшим биометрию».

По его словам, передача гражданами биометрии должна быть сугубо добровольной и «ровно ту же позицию публично декларировало и руководство Минцифры России»:

«Наша консолидированная позиция не поменялась и останется неизменной: ЕБС — дело добровольное. Максут Шадаев подтвердил мне сегодня это ещё раз и опроверг наличие у его ведомства каких-либо планов принудительного сбора биометрических данных россиян».

 

💡 Мы, в продолжении данной темы, также рекомендуем ознакомиться с нашими карточками

👉 «Мне нечего скрывать», или зачем защищать персональные данные?
👉 Биометрические данные. Можно ли их не сдавать?
👉 Система распознавания лиц: что это и что делать, если меня обвиняют на основе неё?

Ростелеком Минцифры 152-ФЗ персональные данные ЕБС биометрия Госуслуги

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Операторы связи протестируют Единую биометрическую систему «Ростелекома»
«Ростелеком» станет оператором реестра организаций по Единой биометрической системе
Банки просят отложить обязательную выдачу кредитов по биометрии
Столичная мэрия готовит биометрическую идентификацию на городских порталах
Единая биометрическая система обретает госстатус
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности