Власти продолжают добиваться запрета популярного сайта о криптовалютах Bitcoin.Org

Подписчики «РосКомСвободы» жалуются, что вот уже несколько дней испытывают проблемы с доступностью Bitcoin.Org. По их словам, популярный портал о биткоине и криптовалютах открывается «через раз».

Во-первых, в 2016 году решением Фрунзенского районного суда Сант-Петербурга в реестр запрещённой информации зачем-то была отправлена русскоязычная версия сайта (правда, сама блокировка осуществляется с 2017 года):

reestr.rublacklist.net/record/575058

Возможно, из-за того, что данная блокировка осуществляется по HTTP, а не по HTTPS, пользователи могли вообще её не заметить.

А вот вторая попытка ограничить доступ произошла уже совсем недавно, и тоже «с опозданием». Центральный районный суд Хабаровска по иску прокурора Индустриального района города заблокировал отдельную страницу сайта, но уже по HTTPS, отчего как раз и могут наблюдаться проблемы с доступностью всего портала. Решение было принято в 2018 году, однако Роскомнадзор по какой-то причине отправил операторам связи уведомление о необходимости ограничить доступ к данной ссылке только в середине июля текущего года:

reestr.rublacklist.net/record/1559056

Здесь примечательно обоснование, по которому прокурор решил отнести размещённую по ссылке информацию в реестр запрещённой.

Надзорное ведомство ссылается на целый ряд статей российского законодательства, касающиеся распространения информации, в частности — необходимости её ограничения, когда речь идёт о защите конституционного строя, здоровья и жизни граждан, о запрете пропаганды войны, разжигания национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, о противодействии отмыванию полученных преступным путём доходов, и там ещё целый пакет обоснований от разглашения гостайны до осуществления террористической деятельности и распространения порно. На что именно в этом перечне опирался суд, понять из текста решения невозможно, но ссылку судья Юлия Бисюрко согласилась отправить в бан.

В самой же статье под названием «Кое-что, что Вам нужно знать» всего лишь рассказывается о том, что такое биткоин, о криптокошельке, волатильности данной цифровой валюты, особенностях оплаты им товаров и услуг, об анонимности. Заканчивается статья пунктом о налогах и госрегулировании, где сказано, что хотя биткоин и не является официальной валютой, всё равно стоит «придерживаться налоговых и других юридических или нормативных требований вашего правительства и/или местных властей». То есть ничего из перечисленного в прокурорских обоснованиях ограничения доступа в статье не содержится.

Юристы «РосКомСвободы» уже не раз обращали внимание на несоответствие заявленных надзорным ведомством обоснований изложенной на том или ином сайте информации, однако суды почему-то продолжают соглашаться с требованиями прокуроров, занося не только связанные с криптовалютами, но и другие интернет-ресурсы в реестр запрещённых. Плюс к этому спешим ещё раз обратить внимание на игнорирование региональными судами постановления Верховного Суда РФ, в котором говорится об обязательном присутствии владельца сайта на заседаниях, где рассматривается дело о блокировке его ресурса. В решении суда почему-то вообще даже речи не идёт об информировании ответчика. Вместо этого представителем административного ответчика выступал Роскомнадзор, который на заседание не явился, проинформировав об этом суд.

Сайт Bitcoin.Org является официальным сайтом одной из самых популярных криптовалют в мире, он «предназначен для помощи в устойчивом развитии Биткойна», сказано в разделе 'About us'. По словам владельцев, сайт был изначально зарегистрирован и принадлежал первым разработчикам биткоина Сатоши Накамото и Мартти Малми.