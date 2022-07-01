Готовится блокировка ещё семи VPN-сервисов

По информации СМИ, Роскомнадзор хочет ограничить работу новой группы VPN-сервисов. Об этом говорится в письме ЦБ, направленном российским банкам. Его подлинность подтвердил менеджер одной из кредитных организаций.

Информация поступила из письма Центробанка в адрес российских банков. «Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора планирует осуществить комплекс мер по ограничению использования сервисов VPN», – говорится в документе.

В списке оказались:

Proton VPN,

VPN Proxy Master,

Browsec VPN,

vpn-super unlimited proxy,

Melon VPN,

Windscribe VPN,

VPN RedCat secure unlimited.

ЦБ попросил банки до 11 июля сообщить, какие из вышеприведённых сервисов они используют. Это нужно сделать «с целью исключения их из политик ограничения доступа».

Известно, что минимум к двум сервисам из вышеперечисленных власти уже пытались ограничить доступ.

В конце мая текущего года проблемы в работе Windscribe заметили многие российские пользователи. Сервис не был доступен как минимум у клиентов «Мегафона», «Билайна», «Ростелекома» и МТС. Поддержка сервиса предположила, что их IP-адреса блокируют в России и сообщила, что проводит Windscribe расследование, чтобы изучить проблему.



Пользователи не могут подключиться практически ко всем серверам, но некоторые доступны — например, в Ирландии. Роскомнадзор официально о блокировке не заявлял, также сайта Windscribe нет в реестре заблокированных, а следовательно блокировка осуществлялась, скорее всего, с помощью ТСПУ.



По данным Globalcheck, сайт Windscribe был тогда недоступен на сетях «Мегафона», «Билайна», «Ростелекома», МТС, Yota и Tele2.

В начале июня проблемы начались у Proton VPN. Почти все серверы швейцарского сервиса стали недоступны в России у провайдеров с оборудованием ТСПУ. Блокировке подвергается API-хост api.protonvpn.ch, из-за чего программа не могла скачать список серверов для подключения, а также большинство публичных серверов в бесплатной версии услуги.



Позже Роскомнадзор утвердительно ответил на сообщения о блокировке сервиса Proton VPN. В ведомстве заявили, что средства обхода блокировок признаны угрозой в РФ и подтвердили, что в рамках закона о «суверенном» рунете ведется работа по блокировке VPN-сервисов, в том числе Proton VPN, помогающих обходить блокировки признанного в РФ запрещенным контента.

Со временем работа обоих сервисов в России была восстановлена.

О возможном ограничении доступа к сервисам VPN ранее сообщали наши технические специалисты. В трёх просветительских материалах они также рассказали о борьбе с такими блокировками:



Часть I — «VPN-блокировки не за горами, но с ними можно бороться»

Часть II — Блокировки VPN в мире: как это происходит

Часть III — Блокировки VPN в России