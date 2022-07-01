Готовится блокировка ещё семи VPN-сервисов

По информации СМИ, Роскомнадзор хочет ограничить работу новой группы VPN-сервисов. Об этом говорится в письме ЦБ, направленном российским банкам. Его подлинность подтвердил менеджер одной из кредитных организаций.
Информация поступила из письма Центробанка в адрес российских банков. «Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора планирует осуществить комплекс мер по ограничению использования сервисов VPN», – говорится в документе.
В списке оказались:
ЦБ попросил банки до 11 июля сообщить, какие из вышеприведённых сервисов они используют. Это нужно сделать «с целью исключения их из политик ограничения доступа».
Известно, что минимум к двум сервисам из вышеперечисленных власти уже пытались ограничить доступ.
В конце мая текущего года проблемы в работе Windscribe заметили многие российские пользователи. Сервис не был доступен как минимум у клиентов «Мегафона», «Билайна», «Ростелекома» и МТС. Поддержка сервиса предположила, что их IP-адреса блокируют в России и сообщила, что проводит Windscribe расследование, чтобы изучить проблему.
Пользователи не могут подключиться практически ко всем серверам, но некоторые доступны — например, в Ирландии. Роскомнадзор официально о блокировке не заявлял, также сайта Windscribe нет в реестре заблокированных, а следовательно блокировка осуществлялась, скорее всего, с помощью ТСПУ.
По данным Globalcheck, сайт Windscribe был тогда недоступен на сетях «Мегафона», «Билайна», «Ростелекома», МТС, Yota и Tele2.
В начале июня проблемы начались у Proton VPN. Почти все серверы швейцарского сервиса стали недоступны в России у провайдеров с оборудованием ТСПУ. Блокировке подвергается API-хост api.protonvpn.ch, из-за чего программа не могла скачать список серверов для подключения, а также большинство публичных серверов в бесплатной версии услуги.
Позже Роскомнадзор утвердительно ответил на сообщения о блокировке сервиса Proton VPN. В ведомстве заявили, что средства обхода блокировок признаны угрозой в РФ и подтвердили, что в рамках закона о «суверенном» рунете ведется работа по блокировке VPN-сервисов, в том числе Proton VPN, помогающих обходить блокировки признанного в РФ запрещенным контента.
Со временем работа обоих сервисов в России была восстановлена.
О возможном ограничении доступа к сервисам VPN ранее сообщали наши технические специалисты. В трёх просветительских материалах они также рассказали о борьбе с такими блокировками:
Часть I — «VPN-блокировки не за горами, но с ними можно бороться»
Часть II — Блокировки VPN в мире: как это происходит
Часть III — Блокировки VPN в России
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