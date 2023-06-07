Минюст «внезапно» получил полномочия по блокировке иноагентских сайтов

С реестром запрещённых сайтов продолжают происходить странные метаморфозы, сравнимые с таким событием, как «исчезновение» Генеральной прокуратуры из списка ведомств, которые имеют право на вынесение решений по блокировкам. Только на этот раз оттуда никто не исчез, а наоборот — «внезапно» добавился. Этим новичком стал российский Минюст.

По его решению были заблокированы три сайта:

проект «20 идей» предпринимателя Дмитрия Давыдова (внесён в список иноагентов 17 декабря 2022 года);

«Академия» и «Бульвар Гордона» украинского журналиста Дмитрия Гордона (объявлен иноагентом 2 сентября 2022 года).

Решение о блокировке сайта «20 идей» было принято 15 мая текущего года, а в реестр его должны были внести, согласно картотеке Роскомнадзора, 24 мая, но фактически это случилось только ночью с 6 на 7 июня:

То есть сайт Давыдова внесли задним числом, тем самым нарушив собственные же регламенты.

Ни для кого не секрет, что «Роскомсвобода» выступает против блокировок сайтов и тем более — решительно не поддерживает ограничение к сайтам иностранных агентов, как и саму «антииноагентскую» политику российских властей ввиду её дискриминационности и цензуроцентричности, однако когда государственные органы сами не соблюдают своих же правил, нам вообще становится сложно подобрать слова для описания такой вопиющей ситуации.

Ресурсы украинского журналиста Дмитрия Гордона внесены в реестр запрещённых сайтов на основании майского решения Минюста:

В целом все три сайта были заблокированы непонятно по каким основаниям. Также есть вопросы к полномочиям Минюста в этом прецеденте. Мы поговорили с нашими юристами, а также создателем «Эшер II» Филиппом Кулиным, стараясть разобраться в ситуации, но в итоге пришли к выводу, что снова происходит какое-то жонглирование правом.

«Целых три сайта по основанию 15.9! — рассуждает Кулин. — Отмечу, что все мои сведения я могу подтвердить официальными подписанными выгрузками. Я не придумал ни Минюст, ни 15.9. Любой может это проверить прямо сейчас. Все блокировки в РФ должны осуществляться согласно закону. Это статьи 15* закона 149-ФЗ от 27.07.2006 «о защите информации». Для сайтов иноагентов есть отдельный пункт 15.9. Вкратце: в случае установления вступившим в законную силу постановлением по делу об административном правонарушении нарушения порядка деятельности иностранного агента Роскомнадзор ограничивает доступ к информационному ресурсу соответствующего лица». И там нет ни слова про Минюст.

Наши юристы тоже удивлены этим случаем:

«Ограничения идут по закону об иноагентах, но там ни слова про возможность ограничения доступа Минюстом. В 15.9 написано, что РКН запрещает доступ к сайту иноагентов на основании решения суда по административке.



Может у них логика, что решение о признании иноагентами выносит Минюст, потом административка, потом блок? Всё на основании решения Минюста, поэтому и указали его, хотя блокирует РКН?»

В беседе с Кулиным мы предположили, что такие полномочия могли бы быть даны неким подзаконным актом, хотя это тоже выглядит странным. Наши юристы нашли такое, но и там нет про Минюст ни слова:

«Постановление Правительства РФ от 06.07.2020 N 990 "О порядке взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, или учрежденным им российским юридическим лицом, а также о порядке ограничения и возобновления доступа к информационному ресурсу соответствующего лица и информирования граждан (физических лиц) о таком ограничении" (вместе с "Правилами взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, или учрежденным им российским юридическим лицом", "Правилами ограничения и возобновления доступа к информационному ресурсу иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, или учрежденного им российского юридического лица и информирования граждан (физических лиц) о таком ограничении")».

Препарируя данную ситуацию у себя в Telegram-канале, Филипп Кулин тоже упоминает Постановление № 990:

«Ничего интересного, обычный порядок блокировки, правда, устанавливается обязанность разместить сведения о блокировке на своём сайте.



Ни слова про Минюст. Причём тут Минюст? Они там вообще все в законы рыбу заворачивают?



Отдельный вопрос — а зачем? Эта пыль в глаза она какую целевую аудиторию имеет?»

«Правоблудие какого-то нового уровня. Я всё ещё настаиваю на управлении государством декретами. Совершенно неконституционно, но хотя бы честно», — иронизирует он.

Чтоб посмотреть основания для блокировки вышеупомянутых сайтов, мы обратились к универсальному сервису РКН проверки ограничения доступа:

«Сайт Роскомнадзора ссылается на некий № 255-ФЗ (кстати, там тоже есть про 15.9, проверьте меня). Вероятно это № 255-ФЗ от 14.07.2022. Но это про ограничения самих иноагентов, даже не про их обязанности. И про ограничение доступа там ничего нет. Других юристов у меня для вас нет», — отмечает Филипп Кулин.

Почему же именно Минюст и почему не приводится никаких внятных оснований? Видимо, потому что так захотели чиновники.

Но если честно, мы не очень-то уже удивлены происходящим, поскольку метаморфозы с реестром блокировок случаются не в первый раз. Одно из самых ярких таких необъяснимых происшествий произошло в ноябре прошлого года, когда из реестра «внезапно» исчезла Генеральная прокуратура, а её место занял «Неуказанный госорган». Наверное, тайное наделение Минюста блокировочными полномочиями из той же «непрозрачной оперы».