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21 September 2022

Роскомнадзор пригрозил изданиям блокировкой за недостоверную информацию о «частичной мобилизации»

По словам надзорного ведомства, свои материалы СМИ должны брать исключительно из официальных источников, иначе их действия будут расценены как «злоупотребление свободой массовой информации».
Фото: shutterstock

Роскомнадзор пригрозил блокировкой СМИ, которые не будут пользоваться официальными источниками информации при подготовке материалов о частичной мобилизации. В своём Telegram ведомство заявило:

«Роскомнадзор информирует средства массовой информации и информационные ресурсы о необходимости при подготовке и публикации материалов, касающихся проведения мобилизационных мероприятий на территории Российской Федерации, использовать информацию и данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти.

Редакции средств массовой информации до выпуска материалов согласно статье 49 Закона о СМИ обязаны устанавливать их достоверность».

Распространение ложной информации, подчёркивает РКН, влечёт за собой ответственность по ст.13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации). Поэтому за размещение соответствующих публикаций издания будут подвергнуты незамедлителькой блокировке в соответствии со ст.15.3 федерального закона №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Какой именно орган будет принимать решение об ограничении доступа, Роскомнадзор не уточнил.

Скорее всего, власти таким образом отреагировали на новости о якобы рассылке электронных повесток через сайт госуслуг. Данную информацию достаточно оперативно опровергло Минцифры.

149-ФЗ Роскомнадзор абсурд 139-ФЗ закон о СМИ 32-ФЗ военная цензура мобилизация

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