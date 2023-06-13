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13 June 2023

Законопроект о блокировке сайтов, собирающих финпомощь для ВСУ, принят в I чтении

По мнению авторов новых поправок, продвижение в Рунете соответствующих информационных ресурсов «представляет реальную угрозу безопасности и требует безотлагательного принятия мер реагирования».
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / iStock / Canva

Госдума приняла в первом чтении законопроект №197914-8 «О внесении изменения в статью 15-3 Федерального закона „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“», который вводит запрет на информацию об оказании «финансовой помощи противнику» в условиях «вооружённого конфликта, военных действий, контртеррористической операции или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает РФ, а также сведения о возможных способах осуществления такого финансирования».

Поправки предполагают внесудебную блокировку сайтов, распространяющих такую информацию.

Внесён законопроект в Госдуму был в сентябре прошлого года.

Публикация в интернете сведений о сборе средств для вооруженных сил Украины «в условиях проведения специальной военной операции распространение в интернете информации с предложением финансирования противника представляет реальную угрозу безопасности и требует безотлагательного принятия мер реагирования». Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, который входит в группу авторов законопроекта.

По его словам, продвижение в Рунете ресурсов по сбору средств в поддержку противника является прямым вмешательством во внутренние дела России, не говоря уже о моральной стороне таких действий.

Возглавляемая депутатом комиссия выявила, что «сведения о сборе средств для ВСУ активно распространяют зарубежные СМИ и неправительственные организации (НПО)», в том числе и те, которые признаны «нежелательными на территории России» (из Канады, США, Бельгии, Венгрии, Англии, Германии и других стран).

Они публикуют реквизиты для пожертвований на покупку беспилотников, приборов ночного видения, топлива, бронежилетов, касок и другой амуниции, размещают инструкции по безопасному переводу денег из России и контакты получателей — украинских фондов и организаций.

На брифинге перед заседанием Госдумы один из депутатов заявил, что всё это идёт с Запада в качестве информационной войны, развязанной против России.

Во время своего выступления перед депутатами Пискарёв обвинил власти Канады, США и других западных стран в создании НПО, которые и распространяют такую информацию. Он напомнил о введении в УК РФ новых норм, которые предусматривают уголовное наказание за «финансирование войск противника», а предлагаемый новый закон идёт к этому как дополнение. Блокировку подобных сайтов без суда доверят Генеральной прокуратуре. Также Пискарёв напомнил, что законопроект создан при поддержке и участии всех фракций Госдумы.

Зампредседателя инфокомитета Госдумы Антон Горелкин заявил, что сборы идут не только на зарубежных, но и на некоторых российских площадках, поэтому принятие такого закон заставит их «обратить более пристальное внимание» на такие вещи. По его словам, надо ограничивать не только призывы о финансировании ВСУ, но и об осуществлении атак на российские интернет-ресутсы. Также депутат считает, что тем, кто собирает такие переводы, следует блокировать счета — эти нормы внесут ко второму чтению. Комитет, по его словам, поддерживает законопроект.

Госдума проголосовала «за» большинством голосов при одном воздержавшемся.

149-ФЗ 139-ФЗ внесудебная блокировка донаты специальная военная операция ВСУ

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