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22 February 2023

Заблокирован сайт премии «Редколлегия»

Это независимая премия, учреждённая Борисом Зиминым для поддержки свободной профессиональной журналистики в России. Судя по всему, речь идёт снова о военной цензуре.

«Неизвестный госорган» внёс в реестр запрещённой информации со всеми доменами и поддоменами сайт премии «Редколлегия»:

reestr.rublacklist.net/ru/record/5497493


Судя по тому контенту, который выложен на сайте, внимание властей привлекли публикации о так называемой «спецоперации», написанные вне цензурных канонов, принятых в конце февраля — начале марта прошлого года.

Проект «Редколлегия» — это независимая премия, учрежденная сыном основателя «Билайна» Дмитрия Зимина — Борисом и Zimin Foundation для поддержки свободной профессиональной журналистики в России.

С 2011 года Борис Зимин является основным публичным спонсором политика Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией. В сентябре 2022 года  Минюст РФ внёс Зимина в реестр физических лиц — «иностранных агентов». В январе 2023 года МВД объявило его в розыск.

Напомним, в 2021 году Мосгорсуд признал ФБК и «Штабы Навального» экстремистскими организациями.

 

UPD: Роскомнадзор ограничил доступ к сайту премии «Редколлегия» из-за «регулярной» публикации недостоверной информации о ходе спецоперации на Украине, сообщил «Ведомостям» представитель РКН.

«На основании закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" доступ к сайту премии «Редколлегия» ограничен на постоянной основе из-за неоднократного размещения запрещенного контента», - говорится заявлении ведомства.

иностранный агент Навальный Генпрокуратура 32-ФЗ военная цензура премия Редколлегия Борис Зимин

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