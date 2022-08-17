Биткоин — страшный сон прокурора

Проводя мониторинг реестра запрещённых сайтов, мы обнаружили, что региональные прокуроры снова взялись за старое — они блокируют сайты, которые рассказывают о том, как перевести биткоины в рубли:

reestr.rublacklist.net/record/4719905

Как следует из судебного решения, вместе с этой ссылкой Волжский районный суд города Саратова по иску районной прокуратуры заблокировал ещё четыре статьи.

На трёх сайтах данные материалы уже недоступны, а вот Bit Makler и Trustee Global решили с удалением пока не спешить. Поскольку их ссылки блокируются по HTTPS, в России недоступны оба сайта целиком.

По мнению прокуроров, на всех пяти упомянутых в решении ссылках размещена противоправная информация:

«...направленная на пропаганду преступлений в сфере легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем, за совершение которых законодателем предусмотрена уголовная ответственность, что фактически является распространением запрещенной информации».

Мы проверили оставшиеся в доступе статьи, и не обнаружили там никакой пропаганды такого рода преступлений. Как и несколькими годами ранее, представители надзорного ведомства под надуманным предлогом снова требуют ограничить доступ к информации о криптовалютах, и суды почему-то встают на их сторону.

Юристы «Роскомсвободы» уже доказывали через суд незаконность подобных блокировок, однако ситуация, как видим, повторяется из года в год.