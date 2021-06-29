Собчак о блокировке интервью с Макаревичем: «Разговор о ЛСД — пропаганда или журналистика?»

YouTube по требованию Роскомнадзора ограничил на терриории РФ доступ к видеоинтервью Ксении Собчак с Андреем Макаревичем. Об этом рассказала сама журналистка в своём telegram-канале. Обозначенная ею возможная причина — якобы имеющая место пропаганда наркотиков. Ролик называется «Андрей Макаревич. О письмах Путину, гонорарах Машины и ЛСД». Из отрыка письма надзорного ведоства, приведённого Собчак, следует, что заблокирован материал исключительно в России, но при этом видео доступно под VPN.

«Ну вот, “эффект Дудя” и до меня докатился! На почту пришло вот такое письмецо - моё интервью аж 2019 года с Макаревичем заблокировали в России. В заголовке - ЛСД, в самом выпуске - разговор. Знакомые говорят, что РКН вообще после ситуации с Юрой и его интервью с Моргенштерном и Ивангаем активно начали “мочить” и блочить видосы. И что интересно - раньше даже функции блокировки по конкретной стране не было!!» — написала Собчак.

Она также выложила кусок интервью, где дискутирует с Макаревичем непосредственно о наркотиках и в частности — о ЛСД. В приведённом отрывке музыкант говорит о своём опыте употребления, при этом музыкант заявил, что желания экспериментировать с этим дальше у него не возникло. По его словам, играть в таком состоянии он не может.

«Очень интересно ваше мнение - вот реально это пропаганда?? Не журналистика?? Не разговор с человеком о его опыте или ошибках?? ПРОПАГАНДА?» — спросила журналистка у своей аудитории.

Позднее она назвала блокировку как «первые робкие шаги к цензурированию интернета».

«От блокировки за «наркотики» до блокировки за «высказывание оппозиционных политических взглядов» шаг меньше, чем вам кажется», — заключила Собчак.

В начале июня Зюзинский районный суд столицы зарегистрировал материалы административного дела в отношении популярного журналиста и блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотических средств. Из карточки дела следует, что журналисту вменяется часть 1 статьи 6.13 КоАП «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ».