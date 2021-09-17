Тема недели: Ограничение доступа к приложению «Навальный» в App Store и Google Play

Об IT-корпорациях иногда говорят, что по силе и статусу они уже не уступают правительствам стран. То, что мы видим в России, не подтверждает этот тезис?

Крупные IT-корпорации иногда «прогибаются» под государства. Можно вспомнить Китай, где Google и Yahoo! фильтровали в своё время выдачи в соответствии с требованием китайских властей и потом сильно раскаивались, после того как и их же сотрудники, и мировая общественность возмущались двойственной политикой. Компании ведь заявляли что придерживаются не только бизнес-целей, но и ценностей вроде свободы слова.

Сейчас с формальной точки зрения корпорации могли поступить, как они поступили. Потому что ФБК в России признан экстремистской организацией, а приложение «Навальный» с ней аффилировано. Но это не снимает с них ответственности как с организаций, которые проповедуют определённые ценности. Поэтому я присоединяюсь к их критике со стороны общественности.

Теперь будет много вопросов к корпорациям, пресса освещает это. Apple и Google станут строить хорошую мину при плохой игре. На мой взгляд, они сделали стратегически неверный ход.

Не станет ли демарш Apple с ограничением доступа к «Частному узлу» примером для других сервисов, и они тоже начнут удалять свои VPN и другие приложения, помогающие оставаться анонимным и обходить блокировки?

Сложно спрогнозировать, ведь все компании — отдельные сущности. Например, LinkedIn не согласился, но был заблокирован и ушёл с российского рынка. Сейчас сервисы поступили по-другому. Каждая компания принимает своё решение.

По степени упрямства, с которым власти пытаются заблокировать связанные с Навальным ресурсы, ситуация напоминает погоню за Telegram в 2018 году. Но почему тогда не вызывали на ковёр Google и Apple, а сейчас им вдруг пригрозили уголовным преследованием?

Я бы не сказал, что тренд поменялся. Если бы похожее совещание прошло в 2018-ом, то кому-то могло бы прийти в голову угрожать подобными мерами и тогда. Но конечно, желание отрезать пользователей от «Умного голосования» сейчас политически более острое, чем в ситуации с Telegram. Тогда это тоже было политическое решение, но не явно под выборы.

Вообще где заканчивается бизнес и где начинается этика/уважение прав граждан страны?

Многие корпорации участвовали в общественных кампаниях и плотно взаимодействовали с цифровыми активистами, например, в США. Подписывали письма, декларировали приверженность правам человека. Как пользователи мы имеем право требовать, чтобы они соблюдали эти принципы и сейчас, а не выносили их за скобки, принимая решения, подобные сегодняшнему.

Если рассматривать бизнес только как бизнес, то позицию компаний «мы ничего не можем поделать» принять можно. Но мир сложнее, в бизнесе теперь уже есть не только коммерческая составляющая, тем более корпорации сами говорят о защите цифровых прав. Поэтому если они по-прежнему хотят действительно стоять на стороне пользователей, они должны слушать мнения людей по этому вопросу и принимать решения, ориентируясь в том числе на общество. Либо надо открыто говорить, что мы только бизнес и ничего более. Но посмотрим тогда на котировки их акций.





