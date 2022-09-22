В Иране ограничили доступ к Instagram и WhatsApp

Instagram и WhatsApp перестали открываться на территории Ирана. В качестве причины власти назвали «действия оппозиционных элементов, подрывающие основы национальной безопасности», которые якобы осуществлялись через эти платформы.

В последние дни в Иране идёт волна протестов в связи со смертью 22-летней Махсы Амини. Девушку арестовала полиция нравов из-за неправильного ношения платка, после чего она попала в больницу, где и скончалась. По версии окологосударственных СМИ, девушка имела проблемы со здоровьем. Однако её родные опровергают эту информацию и считают, что её смерть произошла в результате избиения в центре задержания.

«Суть нашей миссии — соединять людей. Мы намеренно не ограничиваем доступ к нашей платформе и не блокируем иранские номера. Технически мы делаем все, что в наших силах, для поддержки сервисов и обеспечения их использования по всему миру», — ответили в WhatsApp на блокировку.

Это первый случай реакции мессенджера, хотя что блокируют его не впервые, отметил телеграм-канал «ЗаТелеком», который также сообщает и о шатдаунах в Иране:

«AS44244 IranCell — крупнейший оператор связи страны отключил сеть совсем ещё вчера. Ночью включил, а сейчас опять оффлайн».