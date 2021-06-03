Дело о блокировке страницы «РосКомСвободы» пересмотрят из-за решения ЕСПЧ

Анапский городской суд удовлетворил заявление «РосКомСвободы» о пересмотре дела с блокировкой одной из страниц нашего сайта. Случилось это благодаря нашей победе в Евпропейском суде по правам человека (ЕСПЧ) летом прошлого года. Теперь то странное со всех точек зрения дело будут рассматривать заново.



Напомним, 13 апреля 2015 года в отсутствие представителей «РосКомСвободы», Анапский городской суд Краснодарского края постановил внести в реестр запрещённых сайтов страницу rublacklist.net/bypass, на котором располагался раздел «Инструментарий» с инструкциями по обходу госблокировок. По мнению прокуроров, подавших иск, «с помощью указанного сайта граждане могут получать неограниченный доступ к запрещённым материалам, в том числе и экстремистским», а также на нём якобы «предоставляется доступ к информации, направленной на разжигание социальной, расовой и религиозной розни, что нарушает конституционные права граждан». Суд тогда требования об ограничении доступа к «Инструментарию» удовлетворил.



Наши юристы пытались обжаловать это решение, но безуспешно — все вышестоящие судебные инстанции в России подтвердили правомерность блокировки, поэтому нам пришлось обратиться с жалобой в Страсбург.



ЕСПЧ признал нарушающей Европейскую конвенцию по правам человека блокировку страницы «Инструментарий» сайта «РосКомСвободы», а также в качестве компенсации обязал Россию выплатить организации 10 тысяч евро.

Как отмечает медиаюрист «РосКомСвободы», адвокат Екатерина Абашина:

«Постановление ЕСПЧ об установлении нарушения Конвенции вступило в силу 16 ноября 2020 г., и оно является основанием для пересмотра. Мы подали в Анапский городской суд Краснодарского края заявление о пересмотре дела о блокировке страницы сайта Роскомсвободы, и в конце мая суд его удовлетворил. Теперь заявление прокураторы 2015 года будет рассматриваться заново, ждём назначения даты заседания.

Напомню: ЕСПЧ указал на то, что при рассмотрении дела в 2015-2016 годах российские суды допустили нарушение статьи 10 Конвенции (гарантирует свободу распространения информации), т.к. прямого и однозначного запрета на распространение информации о VPN, технологиях проксирования и аналогичных инструментов законы России не устанавливают. При этом сама процедура признания информации запрещённой на основании решения суда была признана непредсказуемой, что также нарушает статью 10 Конвенции».

«Стоит отметить, — подчёркивает Екатерина, — что с 2015 года правила рассмотрения дел о блокировках сайтов и их страниц успели поменяться.И, исходя из новых правил, у суда, например, есть все основания оставить заявление прокурора без рассмотрения. Посмотрим, как будут развиваться события».

Решение о признании незаконной страницы сайта с инструкцией о том, как восстанавливать свое конституционное право на доступ к информации — это с самого начало абсурд, считает глава юридической практики «РосКомСвободы» Саркис Дарбинян:

«Для нас это страница уже давно неактуальна. У нас теперь есть другой сервис openrunet.org, который позволяет пользователям получать доступ к тому, что блокируется незаконно. Однако этот кейс для нас имеет принципиальное значение, ведь судебный запрет на распространение подобного рода информации может сыграть злую шутку со всеми нами, создав негативную практику по этому вопросу».

«Посмотрим, какова будет позиция прокуратуры на новом круге разбирательства, но лучшим решением для прокурора было бы отказаться от иска, ведь на сайте нет никакой запрещенной информации и она уж точно никого не оскорбляет», — подытоживает Саркис.

Россияне, выигравшие иски в ЕСПЧ, при этом часто жалуются на игнорирование государством постановлений Европейского суда. Так, в Таганском районном суде города Москвы уже четвёртый месяц никак не начинается рассмотрение заявления о пересмотре судебных решений в отношении сайта Grani.Ru. Саботируется и жалоба издателя Владимира Харитонова, чьи сайты также подверглись незаконной блокировке. Примечательно, что ЕСПЧ в своё время одновременно принял решение по делу «РосКомСвободы», Харитонова, «Граней», а также «ЕЖ» и «Каспаров.Ру». Наше заявление, в отличие от наших коллег, удовлетворили, но тоже не сразу — исходя из информации на сайте суда, рассмотрение откладывали несколько раз из-за болезни судьи.